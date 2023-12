Europejskie Nagrody Filmowe w Berlinie. Kto dostanie statuetkę?

Nagrodę Europejskie Odkrycie - Nagroda FIPRESCI otrzymuje "How To Have Sex" w reżyserii Molly Manning Walker.

"How To Have Sex" jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Manning Walker, cenionej brytyjskiej autorki zdjęć.

Wcześniej "Zielona granica" doceniona została sześcioma niezależnymi nagrodami, przyznawanymi podczas MFF w Wenecji: ARCA CinemaGiovani Award, Premio CinemaSara, Green Drop Award (ex aequo z "Ja, kapitan" Mattea Garrona), Leoncino d’Oro Award - Cinema for Unicef, Sorriso Diverso Venezia Award - Best Foreign Film, UNIMED Award - Prize for Cultural Diversity. Natomiast krytyczki i krytycy redakcji "Hollywood Reporter" - jednego z najbardziej opiniotwórczych tytułów filmowych na świecie - uznali "Zieloną granicę" jako jeden z 15 najlepszych filmów jesiennych festiwali filmowych tego roku.