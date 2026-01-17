"Europejskie Oscary" przyznane. "Wartość sentymentalna" Europejskim Filmem

Poznaliśmy zdobywczynie i zdobywców Europejskich Nagród Filmowych 2026. Sobotnia uroczysta gala odbyła się w Haus der Kulturen der Welt w Berlinie. Europejskie Nagrody Filmowe (EFA) przyznawane są przez 5,4 tysiąca członków i członkiń Europejskiej Akademii Filmowej i określane są jako europejski odpowiednik Oscarów. Po raz pierwszy przyznano je w 1988 roku, a do 1996 roku laureatom wręczano statuetki Felixa. Od 1997 roku nagrody są "bezimienne" i, jak wcześniej, mają być formą uznania wybitnych osiągnięć w kinie europejskim.
Europejska Nagroda Filmowa za osiągnięcia życia trafiła w tym roku do legendarnej aktorki i filmowczyni norweskiej Liv Ullmann. Natomiast Nagrodę za Wybitne Europejskie Osiągnięcia w Światowym Kinie otrzymała włoska filmowczyni Alice Rohrwacher. Nagrodę Eurimages International Co-Productions Award otrzymali Maren Ade, Jonas Dornbach i Janine Jackowski.
Wielki sukces filmu Joachima Triera
Nagrody w zdecydowanej większości podzieliły między sobą dwa filmy: "Sirāt" w reżyserii Oliviera Laxe'a - który zdobył pięć statuetek - oraz "Wartość sentymentalna" w reżyserii Joachima Triera, który zdobył sześć statuetek, w tym w najważniejszej kategorii: Europejski Film. Norweski filmowiec doceniony został również w kategorii Europejska Reżyseria oraz Europejski Scenariusz - wspólnie z Eskilem Vogtem.
Grający główne role w "Wartości sentymentalnej" Renate Reinsve oraz Stellan Skarsgard wyróżnieni zostali nagrodami Europejska Aktorka i Europjeski Aktor. Kompozytorka muzyki do filmu Triera - Hania Rani - otrzymała nagrodę Europejska Muzyka.
Europejskie Nagrody Filmowe 2026. Pełna lista nagrodzonych i nominowanych
Europejski Film
- "To był zwykły przypadek" reż. Jafar Panahi
- "Wartość sentymentalna" reż. Joachim Trier - nagrodzony
- "Sirāt" reż. Oliver Laxe
- "Wpatrując się w słońce" reż. Mascha Schilinski
- "Głos Hind Rajab" reż. Kaouther Ben Hania
Europejski Film Dokumentalny
- "Fiume o morte!" reż. Igor Bezinovic - nagrodzony
- "Pieśń płonącej ziemi" reż. Olha Zhurba
- "Gaza. List z przeszłości" reż. Kamal Aljafari
- "Riefenstahl" reż. Andres Veiel
- "Popołudnia samotności" reż. Albert Serra
Europejski Film Animowany
- "Mała Amelia"
- "Arco" - nagrodzony
- "Opowieści z magicznego ogrodu"
- "Oliwia i niewidzialne trzęsienie ziemi"
- "Ogar Boga"
Europejski Film Krótkometrażowy
- "L'avance" reż. Dijiby Kebe
- "Being John Smith" reż. John Smith
- "Man Number 4" reż. Miranda Pennell
- "City of Poets" reż. Sara Rajaei
- "The Flowers Stand Silently, Witnessing" reż. Theo Panagopoulos
Europejski Reżyser/Europejska Reżyserka
- Yorgos Lanthimos "Bugonia"
- Oliver Laxe "Sirāt"
- Jafar Panahi "To był zwykły przypadek"
- Mascha Schilinski "Wpatrując się w słońce"
- Joachim Trier "Wartość sentymentalna"
Europejska Aktorka
- Leoni Benesch "Na późnej zmianie"
- Valeria Bruni Tedeschi "Duse"
- Léa Drucker "Sprawa osobista"
- Renate Reinsve "Wartość sentymentalna" - nagrodzona
- Vicky Krieps "Love Me Tender"
Europejski Aktor
- Sergi López "Sirāt"
- Mads Mikkelsen "Ostatni wiking"
- Toni Servillo "La grazia"
- Stellan Skarsgard "Wartość sentymentalna" - nagrodzony
- Idan Weiss "Franz Kafka"
Europejski Scenarzysta/Europejska Scenarzystka/Europejscy Scenarzyści
- Santiago Fillol, Oliver Laxe "Sirāt"
- Jafar Panahi "To był zwykły przypadek"
- Mascha Schilinski, Louise Peter "Wpatrując się w słońce"
- Paolo Sorrentino "La grazia"
- Eskil Vogt, Joachim Trier "Wartość sentymentalna" - nagrodzeni
Europejski Reżyser Obsady/Europejska Reżyserka Obsady/Europejscy Reżyserowie Obsady:
- Yngvill Kolset Haga, Avy Kaufman "Wartość sentymentalna"
- Nadia Acimi, Luís Bértolo, María Rodrigo "Sirāt" - nagrodzeni
- Karimah El-Giamal, Jacqueline Rietz "Wpatrując się w słońce"
Europejskie Zdjęcia
- Mauro Herce "Sirāt" - nagrodzony
- Fabian Gamper "Wpatrując się w słońce"
- Manu Dacosse "Obcy"
Europejski Montaż
- Yorgos Mavropsaridis "Bugonia"
- Toni Froschhammer "Zgiń, kochanie"
- Cristóbal Fernández "Sirāt" - nagrodzony
Europejska Scenografia
- James Price "Bugonia"
- Jørgen Stangebye Larsen "Wartość sentymentalna"
- Laia Ateca "Sirāt" - nagrodzona
Europejskie Kostiumy
- Ursula Patzak "Duse"
- Michaela Horáčková Hořejší "Franz Kafka"
- Sabrina Krämer "Wpatrując się w słońce" - nagrodzona
Europejska Charakteryzacja
- Torsten Witte "Bugonia" - nagrodzony
- Gabriela Poláková "Franz Kafka"
- Irina Schwarz, Anne-Marie Walther "Wpatrując się w słońce"
Europejska Muzyka
- Jerskin Fendrix "Bugonia"
- Hania Rani "Wartość sentymentalna" - nagrodzona
- Michael Fiedler, Eike Hosenfeld "Wpatrując się w słońce"
Europejski Dźwięk
- Johnnie Burn "Bugonia"
- Laia Casanovas "Sirāt" - nagrodzona
- Amal Attia, Elias Boughedir, Lars Ginzel, Gwennolé Le Borgne, Marion Papinot "Głos Hind Rajab"
Europejskie Odkrycie - Nagroda FIPRESCI:
- "Dziewczyny i ich problemy" reż. Urška Djukić
- "Jeden z tych dni, gdy umiera Hemme" reż. Murat Firatoglu
- "On Falling" reż. Laura Carreira - nagrodzony
- "Pod szarym niebem" reż. Mara Tamkowicz
- "Cień mojego ojca" reż. Akinola Davies jr
- "Sauna" reż. Mathias Broe
Europejska Nagroda Filmowa - Europejska Nagroda Młodej Publiczności:
- "Przypadkiem napisałam książkę" reż. Nóra Lakos
- "Arco" reż. Ugo Bienvenu
- "La vita da grandi" rez. Greta Scarano - nagrodzony
Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CLEMENS BILAN