"Europejskie Oscary" przyznane. "Wartość sentymentalna" Europejskim Filmem

Zwiastun filmu "Wartość sentymentalna" Źródło: Neon/M2 Films

Poznaliśmy zdobywczynie i zdobywców Europejskich Nagród Filmowych 2026. Sobotnia uroczysta gala odbyła się w Haus der Kulturen der Welt w Berlinie. Europejskie Nagrody Filmowe (EFA) przyznawane są przez 5,4 tysiąca członków i członkiń Europejskiej Akademii Filmowej i określane są jako europejski odpowiednik Oscarów. Po raz pierwszy przyznano je w 1988 roku, a do 1996 roku laureatom wręczano statuetki Felixa. Od 1997 roku nagrody są "bezimienne" i, jak wcześniej, mają być formą uznania wybitnych osiągnięć w kinie europejskim.

Liv Ullmann Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Europejska Nagroda Filmowa za osiągnięcia życia trafiła w tym roku do legendarnej aktorki i filmowczyni norweskiej Liv Ullmann. Natomiast Nagrodę za Wybitne Europejskie Osiągnięcia w Światowym Kinie otrzymała włoska filmowczyni Alice Rohrwacher. Nagrodę Eurimages International Co-Productions Award otrzymali Maren Ade, Jonas Dornbach i Janine Jackowski.

Wielki sukces filmu Joachima Triera

Nagrody w zdecydowanej większości podzieliły między sobą dwa filmy: "Sirāt" w reżyserii Oliviera Laxe'a - który zdobył pięć statuetek - oraz "Wartość sentymentalna" w reżyserii Joachima Triera, który zdobył sześć statuetek, w tym w najważniejszej kategorii: Europejski Film. Norweski filmowiec doceniony został również w kategorii Europejska Reżyseria oraz Europejski Scenariusz - wspólnie z Eskilem Vogtem.

Grający główne role w "Wartości sentymentalnej" Renate Reinsve oraz Stellan Skarsgard wyróżnieni zostali nagrodami Europejska Aktorka i Europjeski Aktor. Kompozytorka muzyki do filmu Triera - Hania Rani - otrzymała nagrodę Europejska Muzyka.

OGLĄDAJ: Hania Rani: trzeba być krytycznym, nie spoczywać na laurach Zobacz cały materiał

Europejskie Nagrody Filmowe 2026 - czerwony dywan Stellan Skarsgard i Mads Mikkelsen Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN Valeria Bruni Tedeschi Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN Agnieszka Holland Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN Leonie Benesch Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN Jafar Panahi Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN Liv Ulmann i Halfdan Ullmann Tondel Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN Juliette Binoche Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN Maria Schrader Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN Solmaz Panahi Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Europejskie Nagrody Filmowe 2026. Pełna lista nagrodzonych i nominowanych

Europejski Film

"To był zwykły przypadek" reż. Jafar Panahi

"Wartość sentymentalna" reż. Joachim Trier - nagrodzony

"Sirāt" reż. Oliver Laxe

"Wpatrując się w słońce" reż. Mascha Schilinski

"Głos Hind Rajab" reż. Kaouther Ben Hania

Europejski Film Dokumentalny

"Fiume o morte!" reż. Igor Bezinovic - nagrodzony

"Pieśń płonącej ziemi" reż. Olha Zhurba

"Gaza. List z przeszłości" reż. Kamal Aljafari

"Riefenstahl" reż. Andres Veiel

"Popołudnia samotności" reż. Albert Serra

"Riefenstahl" reż. Andres Veiel Źródło: Millennium Docs Against Gravity

Europejski Film Animowany

"Mała Amelia"

"Arco" - nagrodzony

"Opowieści z magicznego ogrodu"

"Oliwia i niewidzialne trzęsienie ziemi"

"Ogar Boga"

Europejski Film Krótkometrażowy

"L'avance" reż. Dijiby Kebe

"Being John Smith" reż. John Smith

"Man Number 4" reż. Miranda Pennell

"City of Poets" reż. Sara Rajaei

"The Flowers Stand Silently, Witnessing" reż. Theo Panagopoulos

Europejski Reżyser/Europejska Reżyserka

Yorgos Lanthimos "Bugonia"

Oliver Laxe "Sirāt"

Jafar Panahi "To był zwykły przypadek"

Mascha Schilinski "Wpatrując się w słońce"

Joachim Trier "Wartość sentymentalna"

Europejska Aktorka

Leoni Benesch "Na późnej zmianie"

Valeria Bruni Tedeschi "Duse"

Léa Drucker "Sprawa osobista"

Renate Reinsve "Wartość sentymentalna" - nagrodzona

Vicky Krieps "Love Me Tender"

Stellan Skarsgard i Renate Reinsve Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Europejski Aktor

Sergi López "Sirāt"

Mads Mikkelsen "Ostatni wiking"

Toni Servillo "La grazia"

Stellan Skarsgard "Wartość sentymentalna" - nagrodzony

Idan Weiss "Franz Kafka"

Europejski Scenarzysta/Europejska Scenarzystka/Europejscy Scenarzyści

Santiago Fillol, Oliver Laxe "Sirāt"

Jafar Panahi "To był zwykły przypadek"

Mascha Schilinski, Louise Peter "Wpatrując się w słońce"

Paolo Sorrentino "La grazia"

Eskil Vogt, Joachim Trier "Wartość sentymentalna" - nagrodzeni

Europejski Reżyser Obsady/Europejska Reżyserka Obsady/Europejscy Reżyserowie Obsady:

Yngvill Kolset Haga, Avy Kaufman "Wartość sentymentalna"

Nadia Acimi, Luís Bértolo, María Rodrigo "Sirāt" - nagrodzeni

Karimah El-Giamal, Jacqueline Rietz "Wpatrując się w słońce"

Europejskie Zdjęcia

Mauro Herce "Sirāt" - nagrodzony

Fabian Gamper "Wpatrując się w słońce"

Manu Dacosse "Obcy"

Europejski Montaż

Yorgos Mavropsaridis "Bugonia"

Toni Froschhammer "Zgiń, kochanie"

Cristóbal Fernández "Sirāt" - nagrodzony

Europejska Scenografia

James Price "Bugonia"

Jørgen Stangebye Larsen "Wartość sentymentalna"

Laia Ateca "Sirāt" - nagrodzona

Europejskie Kostiumy

Ursula Patzak "Duse"

Michaela Horáčková Hořejší "Franz Kafka"

Sabrina Krämer "Wpatrując się w słońce" - nagrodzona

Europejska Charakteryzacja

Torsten Witte "Bugonia" - nagrodzony

Gabriela Poláková "Franz Kafka"

Irina Schwarz, Anne-Marie Walther "Wpatrując się w słońce"

Europejska Muzyka

Jerskin Fendrix "Bugonia"

Hania Rani "Wartość sentymentalna" - nagrodzona

Michael Fiedler, Eike Hosenfeld "Wpatrując się w słońce"

"Bugonia" reż. Yorgos Lanthimos - zwiastun Źródło: United International Pictures

Europejski Dźwięk

Johnnie Burn "Bugonia"

Laia Casanovas "Sirāt" - nagrodzona

Amal Attia, Elias Boughedir, Lars Ginzel, Gwennolé Le Borgne, Marion Papinot "Głos Hind Rajab"

Europejskie Odkrycie - Nagroda FIPRESCI:

"Dziewczyny i ich problemy" reż. Urška Djukić

"Jeden z tych dni, gdy umiera Hemme" reż. Murat Firatoglu

"On Falling" reż. Laura Carreira - nagrodzony

"Pod szarym niebem" reż. Mara Tamkowicz

"Cień mojego ojca" reż. Akinola Davies jr

"Sauna" reż. Mathias Broe

Europejska Nagroda Filmowa - Europejska Nagroda Młodej Publiczności:

"Przypadkiem napisałam książkę" reż. Nóra Lakos

"Arco" reż. Ugo Bienvenu

"La vita da grandi" rez. Greta Scarano - nagrodzony