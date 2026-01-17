Logo strona główna
Kultura i styl

"Europejskie Oscary" przyznane. "Wartość sentymentalna" Europejskim Filmem

|
Stellan Skarsgard i Renate Reinsve
Zwiastun filmu "Wartość sentymentalna"
Źródło: Neon/M2 Films
Europejskie Nagrody Filmowe 2026 przyznane. Najważniejsza z nich, Europejski Film, trafiła do "Wartości sentymentalnej" w reżyserii Joachima Triera. Za muzykę do tego filmu nagrodę Europejska Muzyka otrzymała Hania Rani.

Poznaliśmy zdobywczynie i zdobywców Europejskich Nagród Filmowych 2026. Sobotnia uroczysta gala odbyła się w Haus der Kulturen der Welt w Berlinie. Europejskie Nagrody Filmowe (EFA) przyznawane są przez 5,4 tysiąca członków i członkiń Europejskiej Akademii Filmowej i określane są jako europejski odpowiednik Oscarów. Po raz pierwszy przyznano je w 1988 roku, a do 1996 roku laureatom wręczano statuetki Felixa. Od 1997 roku nagrody są "bezimienne" i, jak wcześniej, mają być formą uznania wybitnych osiągnięć w kinie europejskim.

Liv Ullmann
Liv Ullmann
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Europejska Nagroda Filmowa za osiągnięcia życia trafiła w tym roku do legendarnej aktorki i filmowczyni norweskiej Liv Ullmann. Natomiast Nagrodę za Wybitne Europejskie Osiągnięcia w Światowym Kinie otrzymała włoska filmowczyni Alice Rohrwacher. Nagrodę Eurimages International Co-Productions Award otrzymali Maren Ade, Jonas Dornbach i Janine Jackowski.

Wielki sukces filmu Joachima Triera

Nagrody w zdecydowanej większości podzieliły między sobą dwa filmy: "Sirāt" w reżyserii Oliviera Laxe'a - który zdobył pięć statuetek - oraz "Wartość sentymentalna" w reżyserii Joachima Triera, który zdobył sześć statuetek, w tym w najważniejszej kategorii: Europejski Film. Norweski filmowiec doceniony został również w kategorii Europejska Reżyseria oraz Europejski Scenariusz - wspólnie z Eskilem Vogtem.

Grający główne role w "Wartości sentymentalnej" Renate Reinsve oraz Stellan Skarsgard wyróżnieni zostali nagrodami Europejska Aktorka i Europjeski Aktor. Kompozytorka muzyki do filmu Triera - Hania Rani - otrzymała nagrodę Europejska Muzyka.

pc

Hania Rani: trzeba być krytycznym, nie spoczywać na laurach

Europejskie Nagrody Filmowe 2026 - czerwony dywan
Stellan Skarsgard i Mads Mikkelsen
Stellan Skarsgard i Mads Mikkelsen
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Valeria Bruni Tedeschi
Valeria Bruni Tedeschi
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Agnieszka Holland
Agnieszka Holland
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Leonie Benesch
Leonie Benesch
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Jafar Panahi
Jafar Panahi
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Liv Ulmann i Halfdan Ullmann Tondel
Liv Ulmann i Halfdan Ullmann Tondel
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Juliette Binoche
Juliette Binoche
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Maria Schrader
Maria Schrader
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Solmaz Panahi
Solmaz Panahi
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Europejskie Nagrody Filmowe 2026. Pełna lista nagrodzonych i nominowanych

Europejski Film

  • "To był zwykły przypadek" reż. Jafar Panahi
  • "Wartość sentymentalna" reż. Joachim Trier - nagrodzony
  • "Sirāt" reż. Oliver Laxe
  • "Wpatrując się w słońce" reż. Mascha Schilinski
  • "Głos Hind Rajab" reż. Kaouther Ben Hania

Europejski Film Dokumentalny

  • "Fiume o morte!" reż. Igor Bezinovic - nagrodzony
  • "Pieśń płonącej ziemi" reż. Olha Zhurba
  • "Gaza. List z przeszłości" reż. Kamal Aljafari
  • "Riefenstahl" reż. Andres Veiel
  • "Popołudnia samotności" reż. Albert Serra
"Riefenstahl" reż. Andres Veiel
Źródło: Millennium Docs Against Gravity

Europejski Film Animowany

  • "Mała Amelia"
  • "Arco" - nagrodzony
  • "Opowieści z magicznego ogrodu"
  • "Oliwia i niewidzialne trzęsienie ziemi"
  • "Ogar Boga"

Europejski Film Krótkometrażowy

  • "L'avance" reż. Dijiby Kebe
  • "Being John Smith" reż. John Smith
  • "Man Number 4" reż. Miranda Pennell
  • "City of Poets" reż. Sara Rajaei
  • "The Flowers Stand Silently, Witnessing" reż. Theo Panagopoulos

Europejski Reżyser/Europejska Reżyserka

  • Yorgos Lanthimos "Bugonia"
  • Oliver Laxe "Sirāt"
  • Jafar Panahi "To był zwykły przypadek"
  • Mascha Schilinski "Wpatrując się w słońce"
  • Joachim Trier "Wartość sentymentalna"
Czy jest jeszcze nadzieja dla świata? Ten film nie pozostawia złudzeń
Czy jest jeszcze nadzieja dla świata? Ten film nie pozostawia złudzeń

Europejska Aktorka

  • Leoni Benesch "Na późnej zmianie"
  • Valeria Bruni Tedeschi "Duse"
  • Léa Drucker "Sprawa osobista"
  • Renate Reinsve "Wartość sentymentalna" - nagrodzona
  • Vicky Krieps "Love Me Tender"
Stellan Skarsgard i Renate Reinsve
Stellan Skarsgard i Renate Reinsve
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Europejski Aktor

  • Sergi López "Sirāt"
  • Mads Mikkelsen "Ostatni wiking"
  • Toni Servillo "La grazia"
  • Stellan Skarsgard "Wartość sentymentalna" - nagrodzony
  • Idan Weiss "Franz Kafka"
Osobiste spojrzenie na idola. Nowy film Holland to coś więcej niż biograficzne kino
Osobiste spojrzenie na idola. Nowy film Holland to coś więcej niż biograficzne kino

Europejski Scenarzysta/Europejska Scenarzystka/Europejscy Scenarzyści

  • Santiago Fillol, Oliver Laxe "Sirāt"
  • Jafar Panahi "To był zwykły przypadek"
  • Mascha Schilinski, Louise Peter "Wpatrując się w słońce"
  • Paolo Sorrentino "La grazia"
  • Eskil Vogt, Joachim Trier "Wartość sentymentalna" - nagrodzeni

Europejski Reżyser Obsady/Europejska Reżyserka Obsady/Europejscy Reżyserowie Obsady:

  • Yngvill Kolset Haga, Avy Kaufman "Wartość sentymentalna"
  • Nadia Acimi, Luís Bértolo, María Rodrigo "Sirāt" - nagrodzeni
  • Karimah El-Giamal, Jacqueline Rietz "Wpatrując się w słońce"

Europejskie Zdjęcia

  • Mauro Herce "Sirāt" - nagrodzony
  • Fabian Gamper "Wpatrując się w słońce"
  • Manu Dacosse "Obcy"

Europejski Montaż

  • Yorgos Mavropsaridis "Bugonia"
  • Toni Froschhammer "Zgiń, kochanie"
  • Cristóbal Fernández "Sirāt" - nagrodzony

Europejska Scenografia

  • James Price "Bugonia"
  • Jørgen Stangebye Larsen "Wartość sentymentalna"
  • Laia Ateca "Sirāt" - nagrodzona

Europejskie Kostiumy

  • Ursula Patzak "Duse"
  • Michaela Horáčková Hořejší "Franz Kafka"
  • Sabrina Krämer "Wpatrując się w słońce" - nagrodzona

Europejska Charakteryzacja

  • Torsten Witte "Bugonia" - nagrodzony
  • Gabriela Poláková "Franz Kafka"
  • Irina Schwarz, Anne-Marie Walther "Wpatrując się w słońce"

Europejska Muzyka

  • Jerskin Fendrix "Bugonia"
  • Hania Rani "Wartość sentymentalna" - nagrodzona
  • Michael Fiedler, Eike Hosenfeld "Wpatrując się w słońce"
"Bugonia" reż. Yorgos Lanthimos - zwiastun
Źródło: United International Pictures

Europejski Dźwięk

  • Johnnie Burn "Bugonia"
  • Laia Casanovas "Sirāt" - nagrodzona
  • Amal Attia, Elias Boughedir, Lars Ginzel, Gwennolé Le Borgne, Marion Papinot "Głos Hind Rajab"

Europejskie Odkrycie - Nagroda FIPRESCI:

  • "Dziewczyny i ich problemy" reż. Urška Djukić
  • "Jeden z tych dni, gdy umiera Hemme" reż. Murat Firatoglu
  • "On Falling" reż. Laura Carreira - nagrodzony
  • "Pod szarym niebem" reż. Mara Tamkowicz
  • "Cień mojego ojca" reż. Akinola Davies jr
  • "Sauna" reż. Mathias Broe

Europejska Nagroda Filmowa - Europejska Nagroda Młodej Publiczności:

  • "Przypadkiem napisałam książkę" reż. Nóra Lakos
  • "Arco" reż. Ugo Bienvenu
  • "La vita da grandi" rez. Greta Scarano - nagrodzony
Sukces Andersona, kilka niespodzianek i świetna prowadząca. Złote Globy 2026 w pigułce

Sukces Andersona, kilka niespodzianek i świetna prowadząca. Złote Globy 2026 w pigułce

Tomasz-Marcin Wrona
"Jedna bitwa po drugiej" z historycznym rekordem

"Jedna bitwa po drugiej" z historycznym rekordem

Tomasz-Marcin Wrona

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
