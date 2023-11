Europejskie Nagrody Filmowe 2023. Trzy nominacje dla "Zielonej granicy" Agnieszki Holland

Europejska Akademia Filmowa ogłosiła we wtorek nominacje do Europejskich Nagród Filmowych 2023. "Zielona granica" Agnieszki Holland otrzymała nominacje w trzech kategoriach, w tym w tej najważniejszej - Europejski Film. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 9 grudnia w Berlinie.

Europejskie Nagrody Filmowe (EFA), określane europejskimi odpowiednikami Oscarów, przyznawane są przez Europejską Akademię Filmową. W tegorocznym głosowaniu wzięło udział 4,6 tys. członków i członkiń akademii.

Jedynym filmem w polskiej reżyserii, jaki znalazł się na liście nominowanych do 36. EFA, jest "Zielona granica" Agnieszki Holland. Docenione Specjalną Nagrodą Jury Konkursu Głównego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji najnowsze dzieło Holland zostało wyróżnione w trzech kategoriach: Europejski Film, Europejska Reżyserka/Europejski Reżyser (Agnieszka Holland) oraz Europejska Scenarzystka/Europejski Scenarzysta (Maciej Pisuk, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko, Agnieszka Holland).

Wcześniej "Zielona granica" doceniona została sześcioma niezależnymi nagrodami, przyznawanymi podczas MFF w Wenecji: ARCA CinemaGiovani Award, Premio CinemaSara, Green Drop Award (ex aequo z "Ja, kapitan" Mattea Garrona), Leoncino d’Oro Award - Cinema for Unicef, Sorriso Diverso Venezia Award - Best Foreign Film, UNIMED Award - Prize for Cultural Diversity. Natomiast krytyczki i krytycy redakcji "Hollywood Reporter" - jednego z najbardziej opiniotwórczych tytułów filmowych na świecie - uznali "Zieloną granicę" jako jeden z 15 najlepszych filmów jesiennych festiwali filmowych tego roku.

Europejskie Nagrody Filmowe 2023. Polskie akcenty

Na liście nominowanych znalazły się również dwie polskie koprodukcje. Pierwszą z nich jest "Strefa interesów" Jonathana Glazera, którego jedną z producentek jest Ewa Puszczyńska. Film zdobył także pięć nominacji: Europejski Film, Europejski Reżyser (Jonathan Glazer), Europejski Scenarzysta (Jonathan Glazer), Europejska Aktorka (Sandra Hüller) oraz Europejski Aktor (Christian Friedel).

Sandra Hüller w filmie "Strefa interesów" ©Courtesy of A24/Mica Levi/Gutek Film

Amerykańsko-brytyjsko-polska produkcja doceniona została już między innymi w trakcie Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie otrzymała Nagrodę Jury Konkursu Głównego oraz Nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI. "Strefa interesów" jest luźną ekranizacją powieści Martina Amisa o tym samym tytule. To pierwszy pełnometrażowy film fabularny Glazera od 10 lat, czyli od słynnego "Pod skórą" ze Scarlett Johansson w roli głównej. "Strefa interesów" to wstrząsająca opowieść o domowej idylli w cieniu krematoriów, czyli życiu rodzinnym komendanta niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hössa i jego żony Hedwig. W rolach głównych wystąpili Sandra Hüller i Christian Friedel. Autorem zdjęć do "Strefy interesów" jest Łukasz Żal, jeden z faworytów do oscarowej nominacji w przyszłym roku.

"Apolonia, Apolonia" reż. Lea Glob Millenium Docs Against Gravity

Drugą polską koprodukcją na liście nominowanych jest film dokumentalny Lei Glob "Apolonia, Apolonia" (koproducentem filmu jest HBO Max Central Europe - należący do Warner Bros. Discovery, właściciela TVN Warner Bros. Discovery Polska), nominowany w kategorii Europejski Film Dokumentalny. Polską producentką tego dokumentu jest Małgorzata Staroń (Staron Film). Jest to przejmujący portret polskiej artystki, dorastającej w Paryżu - Apolonii Sokół. Ta duńsko-polsko-francuska opowieść powstawała przez około 13 lat. Przyglądając się Sokół, Glob uchwyciła zmieniający się świat, pokazując najróżniejsze oblicza kobiecości, budowania relacji oraz podążania za marzeniami w kapitalistycznej i patriarchalnej rzeczywistości.

Film "Apolonia, Apolonia" miał swoją światową premierę w ramach konkursu głównego Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Amsterdamie (IDFA) - na największym i najbardziej prestiżowym festiwalu filmów dokumentalnych na świecie - w listopadzie ubiegłego roku. Od tamtej pory film Glob stał się festiwalowym hitem i jednym z faworytów w oscarowym wyścigu.

"Apolonia, Apolonia" reż. Lea Glob Millenium Docs Against Gravity

Europejskie Nagrody Filmowe 2023. Pełna lista nominacji

Europejski Film

"Anatomia upadku" reż. Justine Triet "Opadające liście" reż. Aki Kaurismäki "Zielona granica" reż. Agnieszka Holland "Ja, kapitan" reż. Matteo Garrone "Strefa interesów" reż. Jonathan Glazer

Europejski Film Dokumentalny

"Apolonia, Apolonia" reż. Lea Glob "Cztery córki" reż. Kaouther Ben Hania "Motherland" reż. Hanna Badziaka, Aleksander Michalkowicz "Adamant" reż. Nicolas Philibert "Siostrzeństwo świętej sauny" reż. Anna Hints

Europejski Pełnometrażowy Film Animowany

"A Greyhound of a Girl" reż. Enzo D’Alo "Linda veut du poulet!" reż. Sebastien Laudenbach, Chiara Malta "Pies i Robot" reż. Pablo Berger "Zadziwiający kot Maurycy" reż. Toby Genkel, Florian Westermann "Niebo z białego plastiku" reż. Tabor Banoczki, Sarlota Szabo

Europejski Film Krótkometrażowy

"27" reż. Flóra Anna Buda "Aqueronte" reż. Manuel Muñoz Rivas "Daydreaming So Vividly About Our Spanish Holidays" reż. Christian Avilés "Flores Del Otro Patio" dir. Jorge Cadena "Hardly Working" reż. Susanna Flock, Robin Klengel, Leonhard Müllner

Europejski Reżyser/Europejska Reżyserka

Justine Triet za "Anatomię upadku" Aki Kaurismäki za "Opadające liście" Agnieszka Holland za "Zieloną granicę" Matteo Garrone za "Ja, kapitan" Jonathan Glazer za "Strefę interesów"

"Adamant" w reżyserii Nicolasa Philiberta Aurora Films

Europejska Aktorka

Sandra Hüller "Anatomia upadku" Eka Chavleishvili "Czarny kos, czarna jeżyna" Alma Pöysti "Opadające liście" Mia McKenna-Bruce "How To Have Sex" Leonie Benesch "Pokój nauczycielski" Sandra Hüller "Strefa interesów"

Europejski Aktor

Thomas Schubert "Czerwone niebo" Jussi Vatanen "Opadające liście" Josh O’Connor "La chimera" Mads Mikkelsen "Bękart" Christian Friedel "Strefa interesów"

Europejski Scenarzysta/Europejska Scenarzystka

Justine Triet, Arthur Harari za "Anatomię upadku" Aki Kaurismäki za "Opadające liście" Maciej Pisuk, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko, Agnieszka Holland za "Zieloną granicę" İlker Çatak, Johannes Duncker za "Pokój nauczycielski" Jonathan Glazer za "Strefę interesów"

Sandra Hüller w filmie "Anatomia upadku" Justine Triet Les Films Pelleas/Festival de Cannes

Europejskie Odkrycie - Nagroda FIPRESCI

"20 000 gatunków pszczół" reż. Estibaliz Urresola Solaguren "How To Have Sex" reż. Molly Manning Walker "La palisada" reż. Philip Sotnychenko "Bezpieczne miejsce" reż. Juraj Lerotić "Emigracja wewnętrzna" reż. Malene Choi "Vincent doit mourir" reż. Stéphan Castang

