Europejskie Nagrody Filmowe 2023. "Anatomia upadku" Justine Triet wielkim zwycięzcą

Europejskie Nagrody Filmowe 2023 rozdane. W najważniejszej kategorii Europejski Film doceniono "Anatomię upadku". Jego twórczyni Justine Triet nagrodzona również została za reżyserię i scenariusz. Nagrodę Europejska Aktorka otrzymała Sandra Hüller za główną rolę w filmie Triet. To kolejny wielki wieczór dla tego filmu.

Europejskie Nagrody Filmowe ustanowione zostały w 1988 roku. Do 1996 roku znane były również jako Nagroda Felix. Zgodnie z założeniami jej pomysłodawców miały stanowić przeciwwagę dla amerykańskich Oscarów i stać się główną nagrodą filmową zjednoczonej Europy. W tegorocznym głosowaniu wzięło udział 4,6 tys. członków i członkiń akademii.

Gala wręczenia Europejskich Nagród Filmowych 2023 odbyła się w sobotę w Berlinie. Najbardziej prestiżowe wyróżnienia filmowe Starego Kontynentu przyznano w tym roku po raz 36.

"Anatomia upadku" triumfuje

Wielkim zwycięzcą tegorocznego rozdania nagród okazał się film Justine Triet "Anatomia upadku", który nagrodzony został w najważniejszej kategorii Europejski Film 2023. Triet uhonorowano również w kategorii Europejska Reżyserka oraz Europejscy Scenarzyści, którą współdzieliła z Arthurem Hararim.

Justine Triet PAP/EPA/CLEMENS BILAN

45-letnia francuska filmowczyni debiutowała w 2013 roku filmem "La bataille de Solferino". W 2019 roku w Konkursie Głównym canneńskiego festiwalu zaprezentowała "Sybillę", który uznany został za jeden z najbardziej przewrotnych filmów ówczesnego wyścigu do Złotej Palmy. Drugoplanową rolę zagrała Sandra Hüller. Podobnie jak przy wspomnianych dwóch tytułach, tak i przy "Anatomie d'une chute" Triet nad scenariuszem współpracowała z Arthurem Hararim.

Doceniony Złotą Palmą tegorocznej edycji Festiwalu Filmowego w Cannes film jest utrzymaną w atmosferze filmu dokumentalnego historią procesu sądowego. "Sandra, Samuel i niepodobny wizualnie do nich syn Daniel mieszkają od kilku ostatnich lat w górskim pustkowiu. Po tym, jak w pobliżu domu Samuel został znaleziony martwy, rusza śledztwo w sprawie śmierci w podejrzanych okolicznościach. W atmosferze niepewności Sandra zostaje oskarżona, a główne pytanie brzmi: czy było to samobójstwo czy zabójstwo? Rok później Daniel bierze udział w procesie matki, a sprawa staje się analizą relacji jego rodziców" - czytamy w opisie filmu.

Sandra Hüller PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Nagrodę Europejska Aktorka otrzymała grająca główną rolę w filmie Triet Sandra Hüller. Niemka nominowana była również w tym roku nominowana za rolę w "Strefie interesów" Jonathana Glazera. Nagrodę Europejski Aktor zdobył Mads Mikkelsen za rolę w filmie "Bękart" Nikolaja Arcela.

Kadr z filmu "Anatomia upadku" M2 Films

Europejskie Nagrody Filmowe 2023. Pełna lista nagrodzonych i nominowanych

Europejski Film

"Anatomia upadku" reż. Justine Triet - zwycięzca "Opadające liście" reż. Aki Kaurismäki "Zielona granica" reż. Agnieszka Holland "Ja, kapitan" reż. Matteo Garrone "Strefa interesów" reż. Jonathan Glazer

"Apolonia, Apolonia" reż. Lea Glob Millenium Docs Against Gravity

Europejski Film Dokumentalny

"Apolonia, Apolonia" reż. Lea Glob "Cztery córki" reż. Kaouther Ben Hania "Motherland" reż. Hanna Badziaka, Aleksander Michalkowicz "Adamant" reż. Nicolas Philibert "Siostrzeństwo świętej sauny" reż. Anna Hints - zwycięzca

Europejski Pełnometrażowy Film Animowany

"A Greyhound of a Girl" reż. Enzo D’Alo "Linda veut du poulet!" reż. Sebastien Laudenbach, Chiara Malta "Pies i Robot" reż. Pablo Berger - zwycięzca "Zadziwiający kot Maurycy" reż. Toby Genkel, Florian Westermann "Niebo z białego plastiku" reż. Tabor Banoczki, Sarlota Szabo

Pablo Berger PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Europejski Film Krótkometrażowy

"27" reż. Flóra Anna Buda "Aqueronte" reż. Manuel Muñoz Rivas "Daydreaming So Vividly About Our Spanish Holidays" reż. Christian Avilés "Flores Del Otro Patio" dir. Jorge Cadena "Hardly Working" reż. Susanna Flock, Robin Klengel, Leonhard Müllner i Micheal Stumpf

Justine Triet PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Europejski Reżyser/Europejska Reżyserka

Justine Triet za "Anatomię upadku" - zwyciężczyni Aki Kaurismäki za "Opadające liście" Agnieszka Holland za "Zieloną granicę" Matteo Garrone za "Ja, kapitan" Jonathan Glazer za "Strefę interesów"

"Adamant" w reżyserii Nicolasa Philiberta Aurora Films

Europejska Aktorka

Sandra Hüller "Anatomia upadku" - zwyciężczyni Eka Chavleishvili "Czarny kos, czarna jeżyna" Alma Pöysti "Opadające liście" Mia McKenna-Bruce "How To Have Sex" Leonie Benesch "Pokój nauczycielski" Sandra Hüller "Strefa interesów"

Sandra Hüller w filmie "Anatomia upadku" Justine Triet Les Films Pelleas/Festival de Cannes

Europejski Aktor

Thomas Schubert "Czerwone niebo" Jussi Vatanen "Opadające liście" Josh O’Connor "La chimera" Mads Mikkelsen "Bękart" - zwycięzca Christian Friedel "Strefa interesów"

Europejski Scenarzysta/Europejska Scenarzystka

Justine Triet, Arthur Harari za "Anatomię upadku" - zwycięzcy Aki Kaurismäki za "Opadające liście" Maciej Pisuk, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko, Agnieszka Holland za "Zieloną granicę" İlker Çatak, Johannes Duncker za "Pokój nauczycielski" Jonathan Glazer za "Strefę interesów"

Molly Manning Walker PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Europejskie Odkrycie - Nagroda FIPRESCI

"20 000 gatunków pszczół" reż. Estibaliz Urresola Solaguren "How To Have Sex" reż. Molly Manning Walker - zwycięzca "La palisada" reż. Philip Sotnychenko "Bezpieczne miejsce" reż. Juraj Lerotić "Emigracja wewnętrzna" reż. Malene Choi "Vincent doit mourir" reż. Stéphan Castang

Isabel Coixet PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Europejska Nagroda Filmowa za wybitne osiągnięcia w światowym kinie: Isabel Coixet

Europejska Nagroda Filmowa za osiągnięcia życia: Vanessa Redgrave

