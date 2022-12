Europejskie Nagrody Filmowe 2022. "W trójkącie" Rubena Oestlunda wielkim zwycięzcą

"IO" Jerzego Skolimowskiego z European University Film Award 2022

Od 2016 roku wręczana jest nagroda European University Film Award, która w 2019 roku stała się oficjalną częścią Europejskich Nagród Filmowych. 25 przedstawicieli europejskich uniwersytetów z 25 krajów zdecydowało, że w tym roku ta nagroda trafiła do "IO" Jerzego Skolimowskiego. W uzasadnieniu napisano, że Skolimowski "przedstawia postludzką odyseję poprzez absurd ludzkiego okrucieństwa i związku człowieka z naturą". "Mistrzowska lekcja języka filmowego jako środka wyrazu, film portretuje melanż euforycznych i traumatycznych przeżyć z uderzającą paletą kolorów, odpychającym dźwiękiem i niemal brutalistycznym podejściem do montażu. Przemierzając Europę bez granic, IO wyrusza w ulotną podróż pełną magicznego realizmu i alegorii. Zachwycając publiczność, film pozwala doświadczyć metamorfozy i transcendencji" - czytamy.

