Kultura i styl

Wielki powrót "Euforii". "Przesunęła granice"

Zendaya w serialu "Euforia", reż. Sam Levinson
"Euforia". Trzeci sezon już w HBO Max
Źródło: HBO Max, TVN24
Trzeci sezon "Euforii" można już oglądać na HBO Max. Od czasu premiery serial stał się popkulturowym fenomenem. Jak wiele zmieniło się w życiu jego bohaterów w ciągu pięciu lat? Licealiści weszli w dorosłość.

Pierwszy odcinek wyczekiwanego trzeciego sezonu "Euforii" trafił do HBO Max 13 kwietnia. Przed laty serial wstrząsnął widzami, zyskał uznanie krytyków, stał się szybko jedną z najchętniej oglądanych produkcji HBO. W najnowszej serii spotykamy bohaterów po upływie pięciu lat. Trzeci sezon wkracza w zupełnie inny świat - zarówno pod względem historii opowiadanej na ekranie, bo bohaterowie z licealistów stali się dorośli, jak i w realnym życiu. Całe pokolenie gwiazd zaistniało dzięki serialowi.

Dlaczego "Euforia" to popkulturowy fenomen

W "Euforii", dynamicznie nakręconej, poruszającej opowieści o zmaganiach nastolatków z problemami czasu dojrzewania, uzależnieniami i traumami, na początku oglądaliśmy debiutantów. Dziś Zendaya, Jacob Elordi czy Sydney Sweeney to aktorzy pojawiający się w czołowych kinowych produkcjach. - Dzięki temu serialowi wypromowaliśmy nowe aktorskie gwiazdy - mówi Sam Levinson, reżyser, scenarzysta i twórca "Euforii".

Zendaya w serialu "Euforia", reż. Sam Levinson
Zendaya w serialu "Euforia", reż. Sam Levinson
Źródło: mat. prasowe WBD

Ale nie tylko to zdecydowało o sukcesie serialu. Stał się on popkulturowym, generacyjnym fenomenem. - "Euforia" przesunęła granice tego, jak opowiadamy o młodym pokoleniu - przekonuje w rozmowie z TVN24 dziennikarz filmowy "Dzień Dobry TVN" Jacek Cygan.

Dziennikarz filmowy i psycholog Piotr Guszkowski zauważa, że serial wyraźnie pokazuje różnice między pokoleniami. Bohaterowie "Euforii" żyją w czasach wszechobecnej technologii. To ważne m.in. dlatego, że gdy nie było internetu i telefonu, "głupstwa i wpadki pozostawały w pewnym kręgu".- Nie były udostępniane, nie byliśmy nimi szantażowani - podkreśla w rozmowie z TVN24.

Psycholożka z SWPS i autorka Filmoterpia.pl Martyna Harland zwraca uwagę, jak ważne jest "podążanie za młodymi". - Kino czy seriale umożliwiają tworzenie bezpiecznej przestrzeni, która pozwala dotknąć trudnych, często niewypowiedzianych obszarów - podkreśla.

"Euforia". Trzeci sezon już w HBO Max
"Euforia". Trzeci sezon już w HBO Max
Źródło: Materiały prasowe WBD

Z kolei Anna Tatarska, dziennikarka filmowa "Dzień Dobry TVN", zwraca uwagę na wyjątkowość serialu pod względem pracy kamery, kolorów czy ścieżki dźwiękowej. - Dziś na ten temat powstają prace na uczelniach. Muzyka, która towarzyszy doświadczeniom bohaterów, staje się kultowa właściwie w momencie emisji - ocenia.

"To nasz najlepszy sezon". Co wiadomo o nowej odsłonie serialu "Euforia"?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To nasz najlepszy sezon". Co wiadomo o nowej odsłonie serialu "Euforia"?

Maciej Wacławik

Gwiazdy w trzecim sezonie "Euforii"

Sam Levinson, twórca "Euforii", zapowiedział, kogo zobaczymy w trzecim sezonie. - Przyjęliśmy do produkcji nowych artystów, aby poszerzyć nasze uniwersum - mówił przed premierą. W serialu oprócz stałej obsady zobaczymy między innymi Sharon Stone i piosenkarkę Rosalię.

Obsada "Euforii" poniosła bolesne straty. W 2023 roku zmarł Angus Cloude, który w pierwszym i drugim sezonie wystąpił w roli dilera Fezco. Aktor zmagał się z uzależnieniem, jego śmierć była wynikiem przedawkowania. Sam Levinson w najnowszym sezonie zachował jego wątek, by "uhonorować Angusa i wszystkie dzieciaki, którym nie dano drugiej szansy". Eric Dane, grający ojca serialowego Nate'a (Jacob Elordi) i chorujący na ALS (stwardnienie zanikowe boczne) zmarł w lutym, po nakręceniu scen do finałowego sezonu serialu.

Ze stałej obsady w trzecim sezonie wystąpi zdobywczyni Emmy Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, nominowany do Oscara Jacob Elordi, nominowana do Emmy Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, nominowana do Emmy Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje i Toby Wallace. Zmienił się natomiast kompozytor muzyki - jest nim obecnie Hans Zimmer, dwukrotny laureat Oscara.

Nowe odcinki będą pojawiać się w poniedziałki w serwisie HBO Max i na antenie HBO przez osiem tygodni.

Serwis streamingowy HBO Max należy do Warner Bros. Discovery, który jest także właścicielem między innymi stacji TVN24, TVN oraz portalu tvn24.pl.

Zendaya w "Euforii" i "Dramie", nowa ekranizacja "Dekalogu", Clooney kontra Trump
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zendaya w "Euforii" i "Dramie", nowa ekranizacja "Dekalogu", Clooney kontra Trump

KADR NA KINO

Źródło: tvn24.pl, CNN

Źródło zdjęcia głównego: mat. prasowe WBD

Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Włodzimierz Czarzasty
Będzie wniosek o ukaranie Berkowicza
Polska
Do zdarzenia miało dojść w szkole (zdjęcie ilustracyjne)
Zawiesili dyrektora szkoły. W tle narkotyki i akt oskarżenia
Poznań
Witold K. i Grzegorz Łakomski - reportaż Czarno na białym
Śledztwo w sprawie szpiegostwa na rzecz Białorusi. Ujawniamy, dlaczego je zawieszono
Grzegorz Łakomski, Dariusz Kubik
Donald Trump wręczył napiwek w obecności dziennikarzy
Trump wręczył napiwek przed kamerami. Padło pytanie o kwotę
Świat
Spotkanie radnych w Szkole Podstawowej nr 82
Siekiera, Ruch Obrony Granic i hejt. Radni mówią dość i rezygnują z mandatów
Filip Czekała
Samolot paliwo tankowanie
Widmo niedoborów paliwa lotniczego w Europie. "Mogą wystąpić problemy"
BIZNES
Trzęsienie ziemi w Nevadzie
"Myślałam, że dom wyskoczy z fundamentów"
METEO
Fragment trasy S8 przejdzie remont (zdjęcie ilustracyjne)
Drogowcy będą remontować S8, prace tylko w nocy
WARSZAWA
shutterstock_2754702179
Ładowanie zamiast tankowania. Rekordowy miesiąc dla elektryków
BIZNES
Sprawca zatrzymany przez policjantów
Brutalny napad na starszą kobietę. Napastnik uderzył w tył głowy, wyrwał torbę i uciekł
Lubuskie
Atak na taksówkarza w Białymstoku
Atak na kierowcę taksówki. Agresję wywołał jego akcent
Białystok
Ukraina, drony
Pierwsze takie zwycięstwo Ukraińców
Świat
CBŚP i Straż Graniczna rozbiły grupę legalizującą pobyt cudzoziemcom
"Skala procederu docelowo mogła obejmować nawet kilka tysięcy osób"
WARSZAWA
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku
79-latek pod kołami ciężarówki. Wstępne ustalenia policji
Katowice
Pracownik zginął pod kołami śmieciarki
Mężczyzna zginął pod kołami śmieciarki
Kielce
GettyImages-627229076
Kłopotliwe dziedzictwo barona narkotykowego. Jest decyzja o eutanazji
METEO
alergia shutterstock_2492671049
Analogi GLP-1 pod lupą. Tajemnicza oporność u części pacjentów
Anna Bielecka
Deszczowa środa
Specyficzna sytuacja w pogodzie. Co nam przyniesie odcięty niż
METEO
W zderzeniu trzech samochodów zginęła jedna osoba
Jedna ofiara śmiertelna, znany bokser ranny. Apel policji
Rzeszów
Kryptowaluty
Marszałek Sejmu: odrzucenie tego wniosku narazi tysiące obywateli
BIZNES
Dziki pojawiły się na kampusie AWF
Na kampusie AWF na świat przyszły młode dziki. Apel uczelni
WARSZAWA
Pożar sklepu
Pożar chińskiego marketu. Alert RCB do mieszkańców
Trójmiasto
shutterstock_2636652149
Przełom w badaniach nad HIV. Przeszczep komórek macierzystych pokonał wirusa
Zdrowie
Wrak, który stał się dowodem w sprawie o przestępstwo
To nie był "zwyczajny" wrak
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Tusk: jestem gotowy do zdecydowanych działań, ale...
Polska
imageTitle
Świątek dla Eurosportu: nie oczekuję szybkich zmian
EUROSPORT
11 lat więzienia za zabójstwo wózkiem widłowym (zdjęcie ilustracyjne)
Przyszedł po zaległą wypłatę i zginął. Sąd wydał wyrok
Trójmiasto
Wołodymyr Zełenski
Ukraińcy mają ważną wiadomość dla Węgrów
BIZNES
Viktor Orban przed mediami po oddaniu głosu w wyborach parlamentarnych (12.04.2026 r.)
Polityczne trzęsienie ziemi i "duży znak zapytania"
Sebastian Zakrzewski
United Airlines Boeing
Lotnicza fuzja w USA. Branża ostrzega przed skutkami dla klientów
BIZNES
