Wielki powrót "Euforii". "Przesunęła granice"

Pierwszy odcinek wyczekiwanego trzeciego sezonu "Euforii" trafił do HBO Max 13 kwietnia. Przed laty serial wstrząsnął widzami, zyskał uznanie krytyków, stał się szybko jedną z najchętniej oglądanych produkcji HBO. W najnowszej serii spotykamy bohaterów po upływie pięciu lat. Trzeci sezon wkracza w zupełnie inny świat - zarówno pod względem historii opowiadanej na ekranie, bo bohaterowie z licealistów stali się dorośli, jak i w realnym życiu. Całe pokolenie gwiazd zaistniało dzięki serialowi.

Dlaczego "Euforia" to popkulturowy fenomen

W "Euforii", dynamicznie nakręconej, poruszającej opowieści o zmaganiach nastolatków z problemami czasu dojrzewania, uzależnieniami i traumami, na początku oglądaliśmy debiutantów. Dziś Zendaya, Jacob Elordi czy Sydney Sweeney to aktorzy pojawiający się w czołowych kinowych produkcjach. - Dzięki temu serialowi wypromowaliśmy nowe aktorskie gwiazdy - mówi Sam Levinson, reżyser, scenarzysta i twórca "Euforii".

Ale nie tylko to zdecydowało o sukcesie serialu. Stał się on popkulturowym, generacyjnym fenomenem. - "Euforia" przesunęła granice tego, jak opowiadamy o młodym pokoleniu - przekonuje w rozmowie z TVN24 dziennikarz filmowy "Dzień Dobry TVN" Jacek Cygan.

Dziennikarz filmowy i psycholog Piotr Guszkowski zauważa, że serial wyraźnie pokazuje różnice między pokoleniami. Bohaterowie "Euforii" żyją w czasach wszechobecnej technologii. To ważne m.in. dlatego, że gdy nie było internetu i telefonu, "głupstwa i wpadki pozostawały w pewnym kręgu".- Nie były udostępniane, nie byliśmy nimi szantażowani - podkreśla w rozmowie z TVN24.

Psycholożka z SWPS i autorka Filmoterpia.pl Martyna Harland zwraca uwagę, jak ważne jest "podążanie za młodymi". - Kino czy seriale umożliwiają tworzenie bezpiecznej przestrzeni, która pozwala dotknąć trudnych, często niewypowiedzianych obszarów - podkreśla.

Z kolei Anna Tatarska, dziennikarka filmowa "Dzień Dobry TVN", zwraca uwagę na wyjątkowość serialu pod względem pracy kamery, kolorów czy ścieżki dźwiękowej. - Dziś na ten temat powstają prace na uczelniach. Muzyka, która towarzyszy doświadczeniom bohaterów, staje się kultowa właściwie w momencie emisji - ocenia.

Gwiazdy w trzecim sezonie "Euforii"

Sam Levinson, twórca "Euforii", zapowiedział, kogo zobaczymy w trzecim sezonie. - Przyjęliśmy do produkcji nowych artystów, aby poszerzyć nasze uniwersum - mówił przed premierą. W serialu oprócz stałej obsady zobaczymy między innymi Sharon Stone i piosenkarkę Rosalię.

Obsada "Euforii" poniosła bolesne straty. W 2023 roku zmarł Angus Cloude, który w pierwszym i drugim sezonie wystąpił w roli dilera Fezco. Aktor zmagał się z uzależnieniem, jego śmierć była wynikiem przedawkowania. Sam Levinson w najnowszym sezonie zachował jego wątek, by "uhonorować Angusa i wszystkie dzieciaki, którym nie dano drugiej szansy". Eric Dane, grający ojca serialowego Nate'a (Jacob Elordi) i chorujący na ALS (stwardnienie zanikowe boczne) zmarł w lutym, po nakręceniu scen do finałowego sezonu serialu.

Ze stałej obsady w trzecim sezonie wystąpi zdobywczyni Emmy Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, nominowany do Oscara Jacob Elordi, nominowana do Emmy Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, nominowana do Emmy Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje i Toby Wallace. Zmienił się natomiast kompozytor muzyki - jest nim obecnie Hans Zimmer, dwukrotny laureat Oscara.

Nowe odcinki będą pojawiać się w poniedziałki w serwisie HBO Max i na antenie HBO przez osiem tygodni.

