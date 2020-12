"Estonia – katastrofa na morzu" pierwszą produkcją discovery+ w ofercie Playera

Pięcioodcinkowy serial dokumentalny "Estonia – katastrofa na morzu" jest pierwszą oryginalną produkcją discovery+ dostępną w ofercie Start VOD w Playerze. To opowieść o jednym z najtragiczniejszych wydarzeń morskich w historii powojennej Europy, którego przyczyna do dziś owiana jest tajemnicą.

28 września 1994 r. statek pasażerski M/S Estonia zatonął w drodze z Tallina do Sztokholmu. Zginęły 852 osoby. Był to najgorszy wypadek morski w Europie od czasów II wojny światowej. 26 lat później rodziny ofiar oraz ocalali wciąż szukają odpowiedzi na to, co naprawdę wydarzyło się tej pamiętnej wrześniowej nocy. W serialu dokumentalnym "Estonia – katastrofa na morzu" Discovery ujawnia nowe fakty dotyczące tej tragedii. Nową produkcję discovery+ Originals można obejrzeć tylko w Playerze!