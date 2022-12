Eryk Kulm jr laureatem Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego

czytaj dalej

Nie żyje troje z czworga dzieci, które wpadły do wody w trakcie zabawy na tafli zamarzniętego jeziora niedaleko angielskiego Birmingham - poinformowała miejscowa policja. Ofiary to chłopcy w wieku od ośmiu do 11 lat. Czwarty poszkodowany, sześciolatek, nadal znajduje się w stanie krytycznym.