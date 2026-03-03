Logo strona główna
Potwierdzono przyczynę śmierci Erica Dane'a. Aktor zmarł w wieku 53 lat

Eric Dane
Eric Dane
Źródło: Lionsgate/Avalon/PAP
Aktor Eric Dane, znany z "Chirurgów" i "Euforii", zmarł w wieku 53 lat, niespełna rok po diagnozie stwardnienia zanikowego bocznego (ALS). Magazyn "People" dotarł do dokumentów, w których podano bezpośrednią przyczynę śmierci.

53-letni aktor zmarł 19 lutego. "Z ciężkim sercem informujemy, że Eric Dane zmarł w czwartek po południu po odważnej walce z ALS" - przekazała rodzina. "Spędził ostatnie dni w otoczeniu bliskich przyjaciół, oddanej żony i dwóch pięknych córek, Billie i Georgii, które były dla niego najważniejsze".

Potwierdzono przyczynę śmierci Erica Dane'a

Magazyn "People" dotarł do aktu zgonu, z którego wynika, że bezpośrednią przyczyną śmierci aktora była niewydolność oddechowa. Pośrednią przyczyną była choroba, o której dowiedział się niecały rok przed śmiercią. Gwiazdor znany z serialu "Chirurdzy" w kwietniu ubiegłego roku przekazał, że choruje na ALS, czyli stwardnienie zanikowe boczne. - Zdiagnozowano u mnie ALS. Jestem wdzięczny, że moja kochająca rodzina jest przy mnie, gdy przechodzimy przez ten kolejny rozdział - mówił magazynowi "People" w ubiegłym roku.

Eric Dane
Eric Dane
Źródło: DAVID SWANSON/PAP/EPA

Dane był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy amerykańskich seriali medycznych. Zdobył popularność jako dr Mark Sloan - "McSteamy" - w "Chirurgach", gdzie występował w latach 2006-2012 i gościnnie w 2021 roku. Później wcielił się w Cala Jacobsa w serialu HBO "Euforia" oraz kapitana Toma Chandlera w "Ostatnim okręcie". Polscy widzowie mogą kojarzyć go także z filmu "X-Men: Ostatni bastion" ("X-Men: The Last Stand"). Rola Multiple Mana w serii X-Men ugruntowała jego status ikony popkultury przełomu dekad.

Eric Dane pozostawił żonę Rebeccę Gayheart i dwie córki - 13-letnią Georgię Geraldine i 15-letnią Billie Beatrice.

"Trudno jednoznacznie wskazać początek". Jak może objawiać się ALS?

"Trudno jednoznacznie wskazać początek". Jak może objawiać się ALS?

Postępuje nieuchronnie i zabiera zbyt wcześnie. "Wyciskamy życie jak cytrynę"

Postępuje nieuchronnie i zabiera zbyt wcześnie. "Wyciskamy życie jak cytrynę"

Stwardnienie zanikowe boczne

Jak informuje Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych, stwardnienie zanikowe boczne (z ang. amyotrophic lateral sclerosis, ALS) jest rzadką, postępującą i śmiertelną chorobą neurodegeneracyjną. Częściej występuję u mężczyzn niż u kobiet. Choroba rozwija się pomiędzy 40. a 70. rokiem życia - średnio w momencie diagnozy chorzy mają 55 lat, ale zdarzają się również przypadki zachorowań poniżej 30. roku życia, a nawet u dzieci.

Osoby z ALS stopniowo tracą zdolność poruszania się, mówienia, jedzenia i w końcu oddychania. Średnia długość życia od momentu wystąpienia objawów wynosi od trzech do pięciu lat, a główną przyczyną zgonów jest niewydolność oddechowa. ALS dotyka każdego roku dwie na 100 tys. osób.

Opracowała Ewa Żebrowska / am

Źródło: People, TZM

Źródło zdjęcia głównego: Lionsgate/Avalon/PAP

