Nie żyje Eric Carmen, amerykański wokalista znany z takich przebojów jak "All by Myself" czy "Hungry Eyes". Muzyk "zmarł we śnie". Informację o jego śmierci przekazała żona, Carmen miał 74 lata.

Eric Carmen urodził się w 1949 roku w Cleveland w stanie Ohio. Zyskał rozgłos w latach 70. występując jako frontman zespołu The Raspberries. Po rozpadzie zespołu jeszcze w tej samej dekadzie rozpoczął karierę solową. Wypromował takie przeboje jak "All by Myself" (znane również z późniejszych wykonań innych artystów, w tym Celine Dion - red.) i "Hungry Eyes" - piosenkę, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Dirty dancing".