Kultura i styl Eric Bauza nie żyje. Popularny aktor głosowy zmarł nagle w wieku 46 lat Oprac. Paulina Borowska |

Eric Bauza

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Informację o śmierci aktora przekazała jego rodzina na Instagramie. "Eric Bauza, zdobywca nagród Emmy, aktor głosowy i współczesny odtwórca głosów kultowych bohaterów z serii "Zwariowane melodie" Królika Bugsa i Kaczora Daffy’ego, a także dziesiątek innych uwielbianych postaci z kreskówek, zmarł nagle. Więcej szczegółów wkrótce" - napisano w krótkim oświadczeniu.

Jak podaje "Variety", powołując się na dokumentację biura koronera hrabstwa Los Angeles, aktor zmarł w niedzielę w swoim domu w wieku 46 lat wskutek nadciśnieniowej choroby serca.

Kim był Eric Bauza?

Bauza urodził się w 1979 roku w Toronto, ma pochodzenie filipińskie. Debiutował w 2001 roku filmem "The Ripping Friends". "Variety" zauważa, że był on jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów dubbingowych w branży - miał na swoim koncie ponad 400 ról. Użyczał głosu wspomnianym już postaciom, ale także Tweety, Elmerowi Fudd, Kurakowi Leghornowi, Śwince Porky czy Strusiowi Pędziwiatrowi. Podkładał głos pod postaci m.in. w takich produkcjach, jak "Avatar: Legenda Aanga", "Chowder", "Alvin i wiewiórki 2", "Scooby Doo i Brygada Detektywów", "Fanboy i Chum Chum", "Ben 10: Omniverse" i wielu innych.

Zdobył trzy nagrody Emmy w kategorii "Children’s & Family" za seriale "Młodzi Tytani: Akcja!", "Królik Bugs: nowe konstrukcje" i "Zwariowane melodie: Kreskówki".

Eric Bauza Źródło zdjęcia: Xavier Collin/Avalon/PAP

"Rozbawiał miliony ludzi na całym świecie"

W tym roku aktor użyczał głosu m.in. w filmie "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota". Jego producent Chris DeFaria przekazał "Variety", że zapamięta Bauzę jako osobę o "absolutnie niestrudzonym oddaniu" sztuce animacji. Mówił też o jego talencie, entuzjazmie, miłości i radości.

Według Channing Dungey, prezeski Warner Bros. Television Group and US Networks, "Eric Bauza był wyjątkowym aktorem głosowym, który sprawiał radość i rozbawiał miliony ludzi na całym świecie". "Mówił, że kontynuowanie legendarnej spuścizny 'Zwariowanych melodii' było jednym z największych zaszczytów w jego życiu (...). Łączymy się w smutku z jego bliskimi" - dodała.

W 2021 roku w wywiadzie dla NBC News Bauza przyznał, że dorastał jako wielki fan postaci z serii "Zwariowanych melodii" i jako dziecko naśladował ich głosy. "Nie ma znaczenia, z której części świata pochodzisz. Ta komedia jest zrozumiała dla wszystkich" - mówił.

Redagował AM