Erdogan w ostrych słowach o Eurowizji. "Haniebna rywalizacja", "konie trojańskie"

Jak zauważa brytyjski dziennik, powyższe można odczytać jako nawiązanie do zajęcia przez Nemo, osobę niebinarną reprezentującą Szwajcarię , pierwszego miejsca w tegorocznej edycji konkursu . Tekst piosenki "The Code" opisuje osobistą podróż Nemo w procesie odnajdywania własnej tożsamości płciowej.

Erdogan krytykuje Eurowizję

Jeszcze w poniedziałek Erdogan zamieścił w mediach społecznościowych wpis utrzymany w podobnym tonie, co wypowiedź podczas konferencji. "Spotkanie normalnej, pod względem ubioru, postawy i słów, osoby na takich wydarzeniach stało się niemal niemożliwe" - stwierdził, ponownie uderzając w Konkurs Piosenki Eurowizji. "Rozumiemy, jak dobrą decyzję podjęliśmy, trzymając Turcję z dala od tej haniebnej rywalizacji przez ostatnie 12 lat" - dodał. Po raz ostatni Turcja wzięła udział w konkursie w 2012 roku. Kraj reprezentował wówczas Can Bonomo z piosenką "Love Me Back". Zajął siódme miejsce. Był to 34. występ Turcji na Eurowizji.