"Zastanawiał się, czy w niebie zaprzyjaźnić się z Beethovenem czy z Mozartem". Ostatnie rozmowy z Morricone

Ennio Morricone, słynny kompozytor i dyrygent, zmarł w wieku 91 lat. - On był bardzo pobożnym człowiekiem, ale zastanawiał się, czy w niebie zaprzyjaźnić się z Beethovenem czy z Mozartem. Lubił o tym rozmawiać - powiedział przyjaciel kompozytora w rozmowie z dziennikarzami.

Denaro wspomniał, że niedawno Morricone przewrócił się i złamał nogę: - Najpierw czuł się dobrze. Rozmawiał z z lekarzami i pielęgniarkami, ale potem był już zmęczony. Nie mógł dłużej wytrzymać. Jasno dawał do zrozumienia, że chce się pożegnać i odejść z tego świata. Pomachał mi na pożegnanie.

Ennio Morricone znany był przede wszystkim jako twórca muzyki filmowej, w tym do filmów "Misja", "Nietykalni", "Egzorcysta", "Cinema Paradiso" czy "Karol. Człowiek, który został papieżem". Morricone tworzył też kompozycje do spaghetti westernów Sergio Leone - "Dobry, zły i brzydki" czy "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie", a także dramatu "Dawno temu w Ameryce". Łącznie stworzył lub współtworzył muzykę do ponad pięciuset filmów.