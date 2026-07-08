Nagrody Emmy 2026. Lista nominacji
Poznaliśmy listę nominacji do nagród Primetime Emmy 2026 - najważniejszych nagród telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. Przyznawane są produkcjom emitowanym w paśmie primetime, czyli wczesnych godzinach wieczornych.
Tegoroczną listę nominowanych zaprezentowali zdobywcy aktorskich Emmy z poprzednich dwóch lat: Liza Colon-Zayas (Emmy 2024 najlepsza aktorka w roli drugoplanowej - serial komediowy za "The Bear") oraz Jeff Hiller (Emmy 2025 najlepszy aktor w roli drugoplanowej - serial komediowy za "Ktoś, gdzieś").
Akademia Telewizyjna poinformowała, że w tym roku zgłoszono 555 tytułów telewizyjnych. Największą grupę stanowią seriale dramatyczne - 110. Ponadto zgłoszono 71 produkcji komediowych, 31 miniseriali (lub antologii serialowych) oraz 34 filmy telewizyjne.
Rekordowe "Hacks"
Najwięcej - bo 25 nominacji otrzymał serial "The Pitt". Dla porównania, w ubiegłym roku pierwszy sezon serialu otrzymał ich 13.
Ostatni, piąty sezon komedii "Hacks" otrzymał 24 nominacje, ustanawiając dwa nowe rekordy w historii tych nagród. Przede wszystkim to najwieksza liczba nominacji dla serialu komediowego w jednym roku. Tym samym produkcja wyprzedziła o jedną nominację dotychczasowych rekordzistów: serial "The Bear" (w 2024 roku otrzymał 23 nominacje) oraz serial "Studio" (w ubiegłym roku otrzymał 23 nominacje).Polsko-amerykańska aktorka wśród nominowanych
W kategoriach aktorskich zapowiada się ciekawy wyścig. Mamy co najmniej trzech aktorów, którzy zdobyli po dwie aktorskie nominacje. Są to Matthew Rhys, Nick Offerman oraz Colman Domingo.
Drugą nominację i szansę na pierwszą nagrodę Emmy w dorobku zdobył Harrison Ford, doceniony za rolę drugoplanową w serialu "Terapia bez trzymanki". Kolejną szansę na pierwszą statuetkę w karierze ma również Steve Carell, który nominowany został za główną rolę w komedii "Rooster".
Imponująco wygląda lista osób, które otrzymały swoje pierwsze aktorskie nominacje do Emmy. Wśród nich są: Connor Storrie, Carey Mulligan, Hamish Linklater, Megan Stalter, Charlie Hunnam, Chase Infiniti, Leslie Bib czy Taylor Dearden. Po raz pierwszy w swojej karierze szansę na najważniejszą amerykańską nagrodę telewizyjną otrzymała polsko-amerykańska aktorka Karolina Wydra. Akademia doceniła ją w kategorii najlepsza aktorka w roli drugoplanowej w serialu dramatycznym za rolę Zosi w "Jedynej".
Pośmiertnie nominację otrzymał Rob Reiner za gościnną rolę w serialu "The Bear". Reiner razem z żoną - Michele Singer Reiner - zostali znalezieni martwi w swoim domu 14 grudnia 2025 roku. O morderstwa oskarżony jest ich syn Nick Reiner, któremu grozi nawet kara śmierci. Pomimo śmierci nominacja za rolę w "The Bear" to nieostatnia szansa Reinera na nagrodę Emmy. Aktor zagrał w nowym serialu Larry'ego Davida "Życie, Larry i pogoń za nieszczęściem". Premiera produkcji odbyła się zbyt późno, by mogła zostać zgłoszona do tegorocznych nagród Emmy.
78. ceremonia wręczenia nagród Primetime Emmy odbędzie się w poniedziałek, 14 września.
Nagrody Emmy 2026. Nominowani w wybranych kategoriach
Najlepszy serial - komedia
- "Misja: podstawówka"
- "The Bear"
- "Hacks"
- "Margo jest spłukana"
- "Terapia bez trzymanki"
- "Wdowia Zatoka"
- "Zbrodnie po sąsiedzku"
- "Nikt tego nie chce"
Najlepszy serial dramatyczny
- "Dyplomatka"
- "Rycerz Siedmiu Królestw"
- "Paradise"
- "The Pitt"
- "Jedyna"
- "Kulawe konie"
- "Znajomi i sąsiedzi"
- "Pozłacany wiek"
Najlepszy miniserial, antologia serialowa
- "Awantura"
- "Love Story"
- "Chętni na seks"
- "Bestia we mnie"
- "To jej wina"
Najlepszy film telewizyjny
- "Niezwykle szlachetne stworzenia"
- "Sojusznicy"
- "Miss You, Love You"
- "Ludzie, których spotykamy na wakacjach"
- "Jack Ryan Toma Clancy'ego: Wojna Duchów"
Najlepszy aktor - serial komediowy
- Steve Carell "Rooster"
- Matthew Rhys "Wdowia Zatoka"
- Jason Segel "Terapia bez trzymanki"
- Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku"
- Yahya Abdul-Mateen II "Wonder Man"
Najlepszy aktor – serial dramatyczny
- Sterling K. Brown "Paradise"
- Gary Oldman "Kulawe konie"
- Mark Ruffalo "Grupa zadaniowa"
- Noah Wyle "The Pitt"
- Rufus Sewell "Dyplomatka"
Najlepszy aktor - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny
- Oscar Isaac "Awantura"
- Matthew Rhys "Bestia we mnie"
- Charlie Hunnam "Potwór: Historia Eda Geina"
- Jason Bateman "Black Rabbit"
- Riz Ahmed "Bait"
Najlepsza aktorka - serial komediowy
- Elle Fanning "Margo jest spłukana"
- Lisa Kudrow "Wielki powrót"
- Jean Smart "Hacks"
- Quinta Brunson "Misja: podstawówka"
- Ayo Edebiri "The Bear"
Najlepsza aktorka - serial dramatyczny
- Keri Russell "Dyplomatka"
- Rhea Seehorn "Jedyna"
- Zendaya "Euphoria"
- Chase Infiniti "Testamenty"
- Carrie Coon "Pozłacany wiek"
Najlepsza aktorka - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny
- Claire Danes "Bestia we mnie"
- Carey Mulligan "Awantura"
- Sarah Pidgeon "Love Story"
- Sarah Snook "To jej wina"
- Sally Field "Niezwykle szlachetne stworzenia"
Najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy
- Paul W. Downs "Hacks"
- Harrison Ford "Terapia bez trzymanki"
- Colman Domingo "Cztery pory roku"
- Nick Offerman "Margo jest spłukana"
- Stephen Root "Wdowia Zatoka"
- Michael Urie "Terapia bez trzymanki"
- Tyler James Williams "Misja: podstawówka"
Najlepszy aktor drugoplanowy - serial dramatyczny
- Patrick Ball "The Pitt"
- Billy Crudup "The Morning Show"
- Shawn Hatosy "The Pitt"
- Gerran Howell "The Pitt"
- Jack Lowden "Kulawe konie"
- Tom Pelphrey "Grupa zadaniowa"
- Carlos-Manuel Vesga "Jedyna"
Najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny
- Jason Bateman "Chętni na seks"
- Richard Gadd "Półbrat"
- David Harbour "Chętni na seks"
- Richard Jenkins "Chętni na seks"
- Nick Offerman "Śmierć od pioruna"
- Charles Melton "Awantura"
Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial komediowy
- Hannah Einbinder "Hacks"
- Kate O'Flynn "Wdowia Zatoka"
- Janelle James "Misja: podstawówka"
- Michelle Pfeiffer "Margo jest spłukana"
- Megan Stalter "Hacks"
- Jessica Williams "Terapia bez trzymanki"
- Dale Dickey "Wdowia Zatoka"
Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial dramatyczny
- Taylor Dearden "The Pitt"
- Supriya Ganesh "The Pitt"
- Allison Janney "Dyplomatka"
- Katherine LaNasa "The Pitt"
- Sepideh Moafi “The Pitt”
- Julianne Nicholson "Paradise"
- Karolina Wydra "Jedyna"
- Fiona Dourif "The Pitt"
Najlepsza aktorka drugoplanowa - miniserial, antologia, film telewizyjny
- Linda Cardellini "Chętni na seks"
- Laurie Metcalf "Potwór: Historia Eda Geina"
- Constance Zimmer "Love Story"
- Youn Yuh Jung "Awantura"
- Dakota Fanning "To jej wina"
- Joy Sunday "Chętni na seks"
Platforma HBO Max należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl.78. Nagrody Primetime Emmy - pełna lista nominacji (plik w języku angielskim)