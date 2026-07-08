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Kultura i styl

Nagrody Emmy 2026. Lista nominacji

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Nagrody Primetime Emmy
Zwiastun serialu "The Pitt"
Źródło wideo: HBO Max
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Lista nominacji do nagród Emmy 2026 została ogłoszona. Podium z największą liczbą nominacji tworzą seriale "The Pitt", "Hacks" i "Wdowia Zatoka". Ostatni sezon "Hacks" ustanowił nowy rekord w historii nagród, a szansę na nagrodę ma również polsko-amerykańska aktorka.

Poznaliśmy listę nominacji do nagród Primetime Emmy 2026 - najważniejszych nagród telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. Przyznawane są produkcjom emitowanym w paśmie primetime, czyli wczesnych godzinach wieczornych. 

Tegoroczną listę nominowanych zaprezentowali zdobywcy aktorskich Emmy z poprzednich dwóch lat: Liza Colon-Zayas (Emmy 2024 najlepsza aktorka w roli drugoplanowej - serial komediowy za "The Bear") oraz Jeff Hiller (Emmy 2025 najlepszy aktor w roli drugoplanowej - serial komediowy za "Ktoś, gdzieś"). 

Akademia Telewizyjna poinformowała, że w tym roku zgłoszono 555 tytułów telewizyjnych. Największą grupę stanowią seriale dramatyczne - 110. Ponadto zgłoszono 71 produkcji komediowych, 31 miniseriali (lub antologii serialowych) oraz 34 filmy telewizyjne. 

Rekordowe "Hacks"

Najwięcej - bo 25 nominacji otrzymał serial "The Pitt". Dla porównania, w ubiegłym roku pierwszy sezon serialu otrzymał ich 13.

Ostatni, piąty sezon komedii "Hacks" otrzymał 24 nominacje, ustanawiając dwa nowe rekordy w historii tych nagród. Przede wszystkim to najwieksza liczba nominacji dla serialu komediowego w jednym roku. Tym samym produkcja wyprzedziła o jedną nominację dotychczasowych rekordzistów: serial "The Bear" (w 2024 roku otrzymał 23 nominacje) oraz serial "Studio" (w ubiegłym roku otrzymał 23 nominacje).

Jean Smart i Hannah Einbinder w serialu "Hacks"
Jean Smart i Hannah Einbinder w serialu "Hacks"
Źródło zdjęcia: Kenny Laubbacher/HBO Max
Polsko-amerykańska aktorka wśród nominowanych

W kategoriach aktorskich zapowiada się ciekawy wyścig. Mamy co najmniej trzech aktorów, którzy zdobyli po dwie aktorskie nominacje. Są to Matthew Rhys, Nick Offerman oraz Colman Domingo.

Drugą nominację i szansę na pierwszą nagrodę Emmy w dorobku zdobył Harrison Ford, doceniony za rolę drugoplanową w serialu "Terapia bez trzymanki". Kolejną szansę na pierwszą statuetkę w karierze ma również Steve Carell, który nominowany został za główną rolę w komedii "Rooster".

Imponująco wygląda lista osób, które otrzymały swoje pierwsze aktorskie nominacje do Emmy. Wśród nich są: Connor Storrie, Carey Mulligan, Hamish Linklater, Megan Stalter, Charlie Hunnam, Chase Infiniti, Leslie Bib czy Taylor Dearden. Po raz pierwszy w swojej karierze szansę na najważniejszą amerykańską nagrodę telewizyjną otrzymała polsko-amerykańska aktorka Karolina Wydra. Akademia doceniła ją w kategorii najlepsza aktorka w roli drugoplanowej w serialu dramatycznym za rolę Zosi w "Jedynej".

Pośmiertnie nominację otrzymał Rob Reiner za gościnną rolę w serialu "The Bear". Reiner razem z żoną - Michele Singer Reiner - zostali znalezieni martwi w swoim domu 14 grudnia 2025 roku. O morderstwa oskarżony jest ich syn Nick Reiner, któremu grozi nawet kara śmierci. Pomimo śmierci nominacja za rolę w "The Bear" to nieostatnia szansa Reinera na nagrodę Emmy. Aktor zagrał w nowym serialu Larry'ego Davida "Życie, Larry i pogoń za nieszczęściem". Premiera produkcji odbyła się zbyt późno, by mogła zostać zgłoszona do tegorocznych nagród Emmy. 

78. ceremonia wręczenia nagród Primetime Emmy odbędzie się w poniedziałek, 14 września.

Nagrody Emmy 2026. Nominowani w wybranych kategoriach

Najlepszy serial - komedia

  • "Misja: podstawówka"
  • "The Bear"
  • "Hacks"
  • "Margo jest spłukana"
  • "Terapia bez trzymanki"
  • "Wdowia Zatoka"
  • "Zbrodnie po sąsiedzku"
  • "Nikt tego nie chce"

Najlepszy serial dramatyczny

  • "Dyplomatka"
  • "Rycerz Siedmiu Królestw"
  • "Paradise"
  • "The Pitt"
  • "Jedyna"
  • "Kulawe konie"
  • "Znajomi i sąsiedzi"
  • "Pozłacany wiek"
Zwiastun serialu "Rycerz Siedmiu Królestw"
Źródło: HBO Max Polska

Najlepszy miniserial, antologia serialowa

  • "Awantura"
  • "Love Story"
  • "Chętni na seks"
  • "Bestia we mnie"
  • "To jej wina"

Najlepszy film telewizyjny

  • "Niezwykle szlachetne stworzenia"
  • "Sojusznicy"
  • "Miss You, Love You"
  • "Ludzie, których spotykamy na wakacjach"
  • "Jack Ryan Toma Clancy'ego: Wojna Duchów"
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"Rooster" - zwiastun serialu
Źródło: HBO Max, Warner Bros. Television

Najlepszy aktor - serial komediowy

  • Steve Carell "Rooster"
  • Matthew Rhys "Wdowia Zatoka"
  • Jason Segel "Terapia bez trzymanki"
  • Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku"
  • Yahya Abdul-Mateen II "Wonder Man"

Najlepszy aktor – serial dramatyczny

  • Sterling K. Brown "Paradise"
  • Gary Oldman "Kulawe konie"
  • Mark Ruffalo "Grupa zadaniowa"
  • Noah Wyle "The Pitt"
  • Rufus Sewell "Dyplomatka"

Najlepszy aktor - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

  • Oscar Isaac "Awantura"
  • Matthew Rhys "Bestia we mnie"
  • Charlie Hunnam "Potwór: Historia Eda Geina"
  • Jason Bateman "Black Rabbit"
  • Riz Ahmed "Bait"

Najlepsza aktorka - serial komediowy 

  • Elle Fanning "Margo jest spłukana"
  • Lisa Kudrow "Wielki powrót"
  • Jean Smart "Hacks"
  • Quinta Brunson "Misja: podstawówka"
  • Ayo Edebiri "The Bear"

Najlepsza aktorka - serial dramatyczny

  • Keri Russell "Dyplomatka"
  • Rhea Seehorn "Jedyna"
  • Zendaya "Euphoria"
  • Chase Infiniti "Testamenty"
  • Carrie Coon "Pozłacany wiek"
Zwiastun serialu "Pozłacany wiek"
Źródło: HBO Max Polska

Najlepsza aktorka - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

  • Claire Danes "Bestia we mnie"
  • Carey Mulligan "Awantura"
  • Sarah Pidgeon "Love Story"
  • Sarah Snook "To jej wina"
  • Sally Field "Niezwykle szlachetne stworzenia"

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy

  • Paul W. Downs "Hacks"
  • Harrison Ford "Terapia bez trzymanki"
  • Colman Domingo "Cztery pory roku"
  • Nick Offerman "Margo jest spłukana"
  • Stephen Root "Wdowia Zatoka"
  • Michael Urie "Terapia bez trzymanki"
  • Tyler James Williams "Misja: podstawówka"
Zwiastun finałowego sezonu serialu "Hacks"
Źródło: HBO Max Polska

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial dramatyczny

  • Patrick Ball "The Pitt"
  • Billy Crudup "The Morning Show"
  • Shawn Hatosy "The Pitt"
  • Gerran Howell "The Pitt"
  • Jack Lowden "Kulawe konie"
  • Tom Pelphrey "Grupa zadaniowa"
  • Carlos-Manuel Vesga "Jedyna"

Najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

  • Jason Bateman "Chętni na seks"
  • Richard Gadd "Półbrat"
  • David Harbour "Chętni na seks"
  • Richard Jenkins "Chętni na seks"
  • Nick Offerman "Śmierć od pioruna"
  • Charles Melton "Awantura"
Zwiastun serialu "Półbrat"
Źródło: HBO Max Polska

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial komediowy

  • Hannah Einbinder "Hacks"
  • Kate O'Flynn "Wdowia Zatoka"
  • Janelle James "Misja: podstawówka"
  • Michelle Pfeiffer "Margo jest spłukana"
  • Megan Stalter "Hacks"
  • Jessica Williams "Terapia bez trzymanki"
  • Dale Dickey "Wdowia Zatoka"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial dramatyczny

  • Taylor Dearden "The Pitt"
  • Supriya Ganesh "The Pitt"
  • Allison Janney "Dyplomatka"
  • Katherine LaNasa "The Pitt"
  • Sepideh Moafi “The Pitt”
  • Julianne Nicholson "Paradise"
  • Karolina Wydra "Jedyna"
  • Fiona Dourif "The Pitt"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - miniserial, antologia, film telewizyjny

  • Linda Cardellini "Chętni na seks"
  • Laurie Metcalf "Potwór: Historia Eda Geina"
  • Constance Zimmer "Love Story"
  • Youn Yuh Jung "Awantura"
  • Dakota Fanning "To jej wina"
  • Joy Sunday "Chętni na seks"

Platforma HBO Max należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl.

78. Nagrody Primetime Emmy - pełna lista nominacji (plik w języku angielskim)
Źródło: tvn24.pl
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Fakty
Tagi:
HollywoodFIlmy i serialeTelewizja
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
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