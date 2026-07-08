Nagrody Emmy 2026. Lista nominacji

Zwiastun serialu "The Pitt" Źródło wideo: HBO Max Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Poznaliśmy listę nominacji do nagród Primetime Emmy 2026 - najważniejszych nagród telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. Przyznawane są produkcjom emitowanym w paśmie primetime, czyli wczesnych godzinach wieczornych.

Tegoroczną listę nominowanych zaprezentowali zdobywcy aktorskich Emmy z poprzednich dwóch lat: Liza Colon-Zayas (Emmy 2024 najlepsza aktorka w roli drugoplanowej - serial komediowy za "The Bear") oraz Jeff Hiller (Emmy 2025 najlepszy aktor w roli drugoplanowej - serial komediowy za "Ktoś, gdzieś").

Akademia Telewizyjna poinformowała, że w tym roku zgłoszono 555 tytułów telewizyjnych. Największą grupę stanowią seriale dramatyczne - 110. Ponadto zgłoszono 71 produkcji komediowych, 31 miniseriali (lub antologii serialowych) oraz 34 filmy telewizyjne.

Rekordowe "Hacks"

Najwięcej - bo 25 nominacji otrzymał serial "The Pitt". Dla porównania, w ubiegłym roku pierwszy sezon serialu otrzymał ich 13.

Ostatni, piąty sezon komedii "Hacks" otrzymał 24 nominacje, ustanawiając dwa nowe rekordy w historii tych nagród. Przede wszystkim to najwieksza liczba nominacji dla serialu komediowego w jednym roku. Tym samym produkcja wyprzedziła o jedną nominację dotychczasowych rekordzistów: serial "The Bear" (w 2024 roku otrzymał 23 nominacje) oraz serial "Studio" (w ubiegłym roku otrzymał 23 nominacje).

Jean Smart i Hannah Einbinder w serialu "Hacks" Źródło zdjęcia: Kenny Laubbacher/HBO Max

W kategoriach aktorskich zapowiada się ciekawy wyścig. Mamy co najmniej trzech aktorów, którzy zdobyli po dwie aktorskie nominacje. Są to Matthew Rhys, Nick Offerman oraz Colman Domingo.

Drugą nominację i szansę na pierwszą nagrodę Emmy w dorobku zdobył Harrison Ford, doceniony za rolę drugoplanową w serialu "Terapia bez trzymanki". Kolejną szansę na pierwszą statuetkę w karierze ma również Steve Carell, który nominowany został za główną rolę w komedii "Rooster".

Imponująco wygląda lista osób, które otrzymały swoje pierwsze aktorskie nominacje do Emmy. Wśród nich są: Connor Storrie, Carey Mulligan, Hamish Linklater, Megan Stalter, Charlie Hunnam, Chase Infiniti, Leslie Bib czy Taylor Dearden. Po raz pierwszy w swojej karierze szansę na najważniejszą amerykańską nagrodę telewizyjną otrzymała polsko-amerykańska aktorka Karolina Wydra. Akademia doceniła ją w kategorii najlepsza aktorka w roli drugoplanowej w serialu dramatycznym za rolę Zosi w "Jedynej".

Pośmiertnie nominację otrzymał Rob Reiner za gościnną rolę w serialu "The Bear". Reiner razem z żoną - Michele Singer Reiner - zostali znalezieni martwi w swoim domu 14 grudnia 2025 roku. O morderstwa oskarżony jest ich syn Nick Reiner, któremu grozi nawet kara śmierci. Pomimo śmierci nominacja za rolę w "The Bear" to nieostatnia szansa Reinera na nagrodę Emmy. Aktor zagrał w nowym serialu Larry'ego Davida "Życie, Larry i pogoń za nieszczęściem". Premiera produkcji odbyła się zbyt późno, by mogła zostać zgłoszona do tegorocznych nagród Emmy.

78. ceremonia wręczenia nagród Primetime Emmy odbędzie się w poniedziałek, 14 września.

Nagrody Emmy 2026. Nominowani w wybranych kategoriach

Najlepszy serial - komedia

"Misja: podstawówka"

"The Bear"

"Hacks"

"Margo jest spłukana"

"Terapia bez trzymanki"

"Wdowia Zatoka"

"Zbrodnie po sąsiedzku"

"Nikt tego nie chce"

Najlepszy serial dramatyczny

"Dyplomatka"

"Rycerz Siedmiu Królestw"

"Paradise"

"The Pitt"

"Jedyna"

"Kulawe konie"

"Znajomi i sąsiedzi"

"Pozłacany wiek"

Zwiastun serialu "Rycerz Siedmiu Królestw" Źródło: HBO Max Polska

Najlepszy miniserial, antologia serialowa

"Awantura"

"Love Story"

"Chętni na seks"

"Bestia we mnie"

"To jej wina"

Najlepszy film telewizyjny

"Niezwykle szlachetne stworzenia"

"Sojusznicy"

"Miss You, Love You"

"Ludzie, których spotykamy na wakacjach"

"Jack Ryan Toma Clancy'ego: Wojna Duchów"

"Rooster" - zwiastun serialu Źródło: HBO Max, Warner Bros. Television

Najlepszy aktor - serial komediowy

Steve Carell "Rooster"

Matthew Rhys "Wdowia Zatoka"

Jason Segel "Terapia bez trzymanki"

Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku"

Yahya Abdul-Mateen II "Wonder Man"

Najlepszy aktor – serial dramatyczny

Sterling K. Brown "Paradise"

Gary Oldman "Kulawe konie"

Mark Ruffalo "Grupa zadaniowa"

Noah Wyle "The Pitt"

Rufus Sewell "Dyplomatka"

Najlepszy aktor - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

Oscar Isaac "Awantura"

Matthew Rhys "Bestia we mnie"

Charlie Hunnam "Potwór: Historia Eda Geina"

Jason Bateman "Black Rabbit"

Riz Ahmed "Bait"

Najlepsza aktorka - serial komediowy

Elle Fanning "Margo jest spłukana"

Lisa Kudrow "Wielki powrót"

Jean Smart "Hacks"

Quinta Brunson "Misja: podstawówka"

Ayo Edebiri "The Bear"

Najlepsza aktorka - serial dramatyczny

Keri Russell "Dyplomatka"

Rhea Seehorn "Jedyna"

Zendaya "Euphoria"

Chase Infiniti "Testamenty"

Carrie Coon "Pozłacany wiek"

Zwiastun serialu "Pozłacany wiek" Źródło: HBO Max Polska

Najlepsza aktorka - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

Claire Danes "Bestia we mnie"

Carey Mulligan "Awantura"

Sarah Pidgeon "Love Story"

Sarah Snook "To jej wina"

Sally Field "Niezwykle szlachetne stworzenia"

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy

Paul W. Downs "Hacks"

Harrison Ford "Terapia bez trzymanki"

Colman Domingo "Cztery pory roku"

Nick Offerman "Margo jest spłukana"

Stephen Root "Wdowia Zatoka"

Michael Urie "Terapia bez trzymanki"

Tyler James Williams "Misja: podstawówka"

Zwiastun finałowego sezonu serialu "Hacks" Źródło: HBO Max Polska

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial dramatyczny

Patrick Ball "The Pitt"

Billy Crudup "The Morning Show"

Shawn Hatosy "The Pitt"

Gerran Howell "The Pitt"

Jack Lowden "Kulawe konie"

Tom Pelphrey "Grupa zadaniowa"

Carlos-Manuel Vesga "Jedyna"

Najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

Jason Bateman "Chętni na seks"

Richard Gadd "Półbrat"

David Harbour "Chętni na seks"

Richard Jenkins "Chętni na seks"

Nick Offerman "Śmierć od pioruna"

Charles Melton "Awantura"

Zwiastun serialu "Półbrat" Źródło: HBO Max Polska

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial komediowy

Hannah Einbinder "Hacks"

Kate O'Flynn "Wdowia Zatoka"

Janelle James "Misja: podstawówka"

Michelle Pfeiffer "Margo jest spłukana"

Megan Stalter "Hacks"

Jessica Williams "Terapia bez trzymanki"

Dale Dickey "Wdowia Zatoka"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial dramatyczny

Taylor Dearden "The Pitt"

Supriya Ganesh "The Pitt"

Allison Janney "Dyplomatka"

Katherine LaNasa "The Pitt"

Sepideh Moafi “The Pitt”

Julianne Nicholson "Paradise"

Karolina Wydra "Jedyna"

Fiona Dourif "The Pitt"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - miniserial, antologia, film telewizyjny

Linda Cardellini "Chętni na seks"

Laurie Metcalf "Potwór: Historia Eda Geina"

Constance Zimmer "Love Story"

Youn Yuh Jung "Awantura"

Dakota Fanning "To jej wina"

Joy Sunday "Chętni na seks"

Platforma HBO Max należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl.

78. Nagrody Primetime Emmy - pełna lista nominacji (plik w języku angielskim)