Primetime Emmy 2026. "The Pitt", "Wdowia zatoka" i "Chętni na seks" najlepszymi serialami
Za nami ostatnia i najważniejsza odsłona 78. Nagród Primetime Emmy. Nagrody w 102 kategoriach rozdano podczas uroczystości 5 i 6 września. W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu przyznano statuetki w 19 kategoriach. Gospodynią tegorocznych nagród była aktorka Mariska Hargitay, która zdobyła od 1999 roku wciela się w jedną z głównych postaci serialu "Prawo i porządek: Sekcja specjalna".
W tym roku amerykańska Akademia Telewizyjna otrzymała 6600 zgłoszeń do wszystkich 121 kategorii. O tym, do kogo trafiła nominacja i ostatecznie nagroda zdecydowało ponad 25 tysięcy członków Akademii Telewizyjnej z prawem do udziału w głosowaniach, podzielonych na 31 specjalistycznych grup.
Primetime Emmy 2026. Najlepsze seriale
Bez wątpienia tegoroczne rozdanie należało do serialu "Wdowia zatoka". Tylko podczas poniedziałkowej gali do twórców tego tytułu trafiło sześć nagród w tym w kategorii najlepszy serial komediowy. Łącznie pierwszy sezon "Wdowiej zatoki" nagrodzono w 14 kategoriach.
Po raz drugi z rzędu najlepszym serialem dramatycznym został "The Pitt" - produkcja HBO Max (firma należąca do Warner Bros. Discovery, właściciela między innymi tvn24.pl). Jeden z producentów - Noah Wyle - wyróżniony został również w kategorii najlepszy aktor - serial dramatyczny. W tym roku w sumie "The Pitt" nagrodzono w sześciu kategoriach.
W kategorii najlepszy miniserial, antologia serialowa zwyciężył "Chętni na seks", który obstawiany był jako faworyt. To jedyna poniedziałkowa kategoria, w której doceniono twórców tego tytułu. Łącznie do miniserialu trafiło siedem statuetek.
Historyczne zwycięstwa wśród aktorów
Ciekawie wyglądał werdykt w kategoriach aktorskich. Matthew Rhys przeszedł właśnie do historii, jako pierwsza osoba, która w jednym roku zdobyła statuetki za główne role w dwóch serialach: komediowym oraz w miniserialu. Rhys, który ma imponujący dorobek telewizyjny, w tym roku otrzymał Emmy za główną rolę w serialu komediowym "Wdowia Zatoka" oraz w miniserialu "Bestia we mnie". Dwie tegoroczne nagrody sprawiły, że Rhys został pierwszym mężczyzną nagrodzonym we wszystkich trzech aktorskich kategoriach za role główne.
W 2018 roku Rhys został doceniony w kategorii najlepszy aktor w serialu dramatycznym za rolę w serialu "Zawód: Amerykanin". Ponadto Rhys - jako jeden z producentów "Wdowiej zatoki" - otrzymał również statuetkę w kategorii najlepszy serial komediowy.
Jean Smart doceniona została w kategorii najlepsza aktorka - serial komediowy za postać Deborah Vance w "Hacks". Wygrana sprawiła, że Smart dołączyła do grona aktorek z największą liczbą - ośmiu - Emmy w kategoriach aktorskich. Jednocześnie to piąta w dorobku aktorki nagroda za rolę w "Hacks". To drugi najlepszy wynik, jeśli chodzi o największą liczbę Primetime Emmy zdobytych za tę samą postać.
Ale Smart udało się dokonać to, czego żadnej innej aktorce. Jest pierwszą kobietą, która nagrodzona została za każdy sezon w danej produkcji serialowej.
Do grona kobiet z największą liczbą Emmy w kategoriach aktorskich dołączyła także Allison Janney, która doceniona została w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym za rolę w serialu "Dyplomatka". Janney była wyraźnie zaskoczona takim obrotem spraw. W końcu faworytkami typowanymi przez wielu były aktorki nominowane za drugoplanowe role w serialu "The Pitt". Warto dodać, że w tej kategorii nominowana była również polsko-amerykańska gwiazda serialu "Jedyna" - Karolina Wydra - pierwsza osoba urodzona w Polsce, nominowana w kategoriach aktorskich.
Primetime Emmy 2026. Pełna lista nagrodzonych
Najlepszy serial komediowy:
- "Misja: podstawówka"
- "The Bear"
- "Hacks"
- "Margo jest spłukana"
- "Terapia bez trzymanki"
- "Wdowia zatoka" - NAGRODZONY
- "Zbrodnie po sąsiedzku"
- "Nikt tego nie chce"
Najlepszy serial dramatyczny:
- "Dyplomatka"
- "Rycerz Siedmiu Królestw"
- "Paradise"
- "The Pitt" - NAGRODZONY
- "Jedyna"
- "Kulawe konie"
- "Znajomi i sąsiedzi"
- "Pozłacany wiek"
Najlepszy miniserial, antologia serialowa:
- "Awantura"
- "Love Story"
- "Chętni na seks" - NAGRODZONY
- "Bestia we mnie"
- "To jej wina"
Najlepsza aktorka - serial komediowy:
- Elle Fanning "Margo jest spłukana"
- Lisa Kudrow "Wielki powrót"
- Jean Smart "Hacks" - NAGRODZONA
- Quinta Brunson "Misja: podstawówka"
- Ayo Edebiri "The Bear"
Najlepsza aktorka - serial dramatyczny:
- Keri Russell "Dyplomatka"
- Rhea Seehorn "Jedyna" - NAGRODZONA
- Zendaya "Euphoria"
- Chase Infiniti "Testamenty"
- Carrie Coon "Pozłacany wiek"
Najlepsza aktorka - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny:
- Claire Danes "Bestia we mnie"
- Carey Mulligan "Awantura"
- Sarah Pidgeon "Love Story"
- Sarah Snook "To jej wina"
- Sally Field "Niezwykle szlachetne stworzenia" - NAGRODZONA
Najlepszy aktor - serial komediowy:
- Steve Carell "Rooster"
- Matthew Rhys "Wdowia zatoka" - NAGRODZONY
- Jason Segel "Terapia bez trzymanki"
- Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku"
- Yahya Abdul-Mateen II "Wonder Man"
Najlepszy aktor - serial dramatyczny:
- Sterling K. Brown "Paradise"
- Gary Oldman "Kulawe konie"
- Mark Ruffalo "Grupa zadaniowa"
- Noah Wyle "The Pitt" - NAGRODZONY
- Rufus Sewell "Dyplomatka"
Najlepszy aktor - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny:
- Oscar Isaac "Awantura"
- Matthew Rhys "Bestia we mnie" - NAGRODZONY
- Charlie Hunnam "Potwór: Historia Eda Geina"
- Jason Bateman "Black Rabbit"
- Riz Ahmed "Bait"
Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial komediowy:
- Hannah Einbinder "Hacks"
- Kate O'Flynn "Wdowia zatoka" - NAGRODZONA
- Janelle James "Misja: podstawówka"
- Michelle Pfeiffer "Margo jest spłukana"
- Megan Stalter "Hacks"
- Jessica Williams "Terapia bez trzymanki"
- Dale Dickey "Wdowia zatoka"
Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial dramatyczny:
- Taylor Dearden "The Pitt"
- Supriya Ganesh "The Pitt"
- Allison Janney "Dyplomatka" - NAGRODZONA
- Katherine LaNasa "The Pitt"
- Sepideh Moafi "The Pitt"
- Julianne Nicholson "Paradise"
- Karolina Wydra "Jedyna"
- Fiona Dourif "The Pitt"
Najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy:
- Paul W. Downs "Hacks"
- Harrison Ford "Terapia bez trzymanki"
- Colman Domingo "Cztery pory roku"
- Nick Offerman "Margo jest spłukana"
- Stephen Root "Wdowia zatoka" - NAGRODZONY
- Michael Urie "Terapia bez trzymanki"
- Tyler James Williams "Misja: podstawówka"
Najlepszy aktor drugoplanowy - serial dramatyczny:
- Patrick Ball "The Pitt"
- Billy Crudup "The Morning Show"
- Shawn Hatosy "The Pitt"
- Gerran Howell "The Pitt"
- Jack Lowden "Kulawe konie"
- Tom Pelphrey "Grupa zadaniowa" - NAGRODZONY
- Carlos-Manuel Vesga "Jedyna"
Najlepsza reżyseria - serial komediowy:
- Randall Einhorn "Misja: podstawówka" (odcinek "Ballgame")
- Christopher Storer "The Bear" (odcinek "Bears")
- Andrew DeYoung "Krzesła" (odcinek "Life goes by too f**king fast, it really does")
- Lucia Aniello "Hacks" (odcinek "Hacks")
- Mary Lou Belli "The Ms. Pat Show" (odcinek: "Give It Arrest")
- Hiro Murai "Wdowia zatoka" (odcinek "Welcome to Widow's Bay!") - NAGRODZONY
Najlepsza reżyseria - serial dramatyczny:
- Salli Richardson-Whitfield "Pozłacany wiek" (odcinek "My Mind Is Made Up")
- Hanelle Culpepper "Paradise" (odcinek "Exodus")
- Noah Wyle "The Pitt" (odcinek "12:00 P.M.")
- Vince Gilligan "Jedyna" (odcinek "We Is Us")
- Saul Metzstein "Kulawe konie" (odcinek "Scars") - NAGRODZONY
- Salli Richardson-Whitfield "Grupa zadaniowa" (odcinek "Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a river")
Najlepszy scenariusz - serial komediowy:
- Quinta Brunson "Misja: podstawówka" (odcinek "Team Building")
- Tim Robinson, Zach Kanin "Krzesła" ("Life goes by too f**king fast, it really does")
- Michael Patrick King, Lisa Kudrow "Wielki powrót" (odcinek "Valerie Does It All")
- Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky "Hacks" (odcinek "Hacks")
- Anthony King "Ławnik prezentuje: Wyjazd integracyjny" (odcinek "Mergers and Acquisitions")
- Katie Dippold "Wdowia zatoka" (odcinek "Welcome to Widow's Bay!") - NAGRODZONA
Najlepszy scenariusz - serial dramatyczny:
- Peter Akerman, Debora Cahn "Dyplomatka (odcinek "Amagansett")
- Kirsten Pierre-Geyfman, R. Scott Gemmill "The Pitt" (odcinek "1:00 P.M.")
- Valerie Chu "The Pitt" (odcinek "12:00 P.M.)
- Vince Gilligan "Jedyna" (odcinek "We Is Us") - NAGRODZONY
- Will Smith "Kulawe konie" (odcinek "Scars"
- Brad Ingelsby "Grupa zadaniowa" (odcinek "A Still Small Voice")
Najlepszy program - reality show:
- "Dancing with the Stars"
- "RuPaul's Drag Race"
- "Survivor"
- "Top Chef"
- "The Traitors" - NAGRODZONY
Najlepszy program rozrywkowy:
- "The Daily Show"
- "Jimmy Kimmel Live!"
- "Last Week Tonight with John Oliver"
- "The Late Show with Stephen Colbert" - NAGRODZONY
- "Saturday Night Live"