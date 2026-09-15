Primetime Emmy 2026. "The Pitt", "Wdowia zatoka" i "Chętni na seks" najlepszymi serialami

Zwiastun serialu "The Pitt" Źródło wideo: HBO Max Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CHRIS TORRES

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Za nami ostatnia i najważniejsza odsłona 78. Nagród Primetime Emmy. Nagrody w 102 kategoriach rozdano podczas uroczystości 5 i 6 września. W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu przyznano statuetki w 19 kategoriach. Gospodynią tegorocznych nagród była aktorka Mariska Hargitay, która zdobyła od 1999 roku wciela się w jedną z głównych postaci serialu "Prawo i porządek: Sekcja specjalna".

W tym roku amerykańska Akademia Telewizyjna otrzymała 6600 zgłoszeń do wszystkich 121 kategorii. O tym, do kogo trafiła nominacja i ostatecznie nagroda zdecydowało ponad 25 tysięcy członków Akademii Telewizyjnej z prawem do udziału w głosowaniach, podzielonych na 31 specjalistycznych grup.

Primetime Emmy 2026. Najlepsze seriale

Bez wątpienia tegoroczne rozdanie należało do serialu "Wdowia zatoka". Tylko podczas poniedziałkowej gali do twórców tego tytułu trafiło sześć nagród w tym w kategorii najlepszy serial komediowy. Łącznie pierwszy sezon "Wdowiej zatoki" nagrodzono w 14 kategoriach.

Po raz drugi z rzędu najlepszym serialem dramatycznym został "The Pitt" - produkcja HBO Max (firma należąca do Warner Bros. Discovery, właściciela między innymi tvn24.pl). Jeden z producentów - Noah Wyle - wyróżniony został również w kategorii najlepszy aktor - serial dramatyczny. W tym roku w sumie "The Pitt" nagrodzono w sześciu kategoriach.

Noah Wyle (najlepszy aktor - serial dramatyczny) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CHRIS TORRES

W kategorii najlepszy miniserial, antologia serialowa zwyciężył "Chętni na seks", który obstawiany był jako faworyt. To jedyna poniedziałkowa kategoria, w której doceniono twórców tego tytułu. Łącznie do miniserialu trafiło siedem statuetek.

Historyczne zwycięstwa wśród aktorów

Ciekawie wyglądał werdykt w kategoriach aktorskich. Matthew Rhys przeszedł właśnie do historii, jako pierwsza osoba, która w jednym roku zdobyła statuetki za główne role w dwóch serialach: komediowym oraz w miniserialu. Rhys, który ma imponujący dorobek telewizyjny, w tym roku otrzymał Emmy za główną rolę w serialu komediowym "Wdowia Zatoka" oraz w miniserialu "Bestia we mnie". Dwie tegoroczne nagrody sprawiły, że Rhys został pierwszym mężczyzną nagrodzonym we wszystkich trzech aktorskich kategoriach za role główne.

W 2018 roku Rhys został doceniony w kategorii najlepszy aktor w serialu dramatycznym za rolę w serialu "Zawód: Amerykanin". Ponadto Rhys - jako jeden z producentów "Wdowiej zatoki" - otrzymał również statuetkę w kategorii najlepszy serial komediowy.

Matthew Rhys (najlepszy aktor - serial komediowy, najlepszy aktor - miniserial) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JILL CONNELLY

Jean Smart doceniona została w kategorii najlepsza aktorka - serial komediowy za postać Deborah Vance w "Hacks". Wygrana sprawiła, że Smart dołączyła do grona aktorek z największą liczbą - ośmiu - Emmy w kategoriach aktorskich. Jednocześnie to piąta w dorobku aktorki nagroda za rolę w "Hacks". To drugi najlepszy wynik, jeśli chodzi o największą liczbę Primetime Emmy zdobytych za tę samą postać.

Ale Smart udało się dokonać to, czego żadnej innej aktorce. Jest pierwszą kobietą, która nagrodzona została za każdy sezon w danej produkcji serialowej.

Jean Smart (najlepsza aktorka - serial komediowy) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JILL CONNELLY

Do grona kobiet z największą liczbą Emmy w kategoriach aktorskich dołączyła także Allison Janney, która doceniona została w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym za rolę w serialu "Dyplomatka". Janney była wyraźnie zaskoczona takim obrotem spraw. W końcu faworytkami typowanymi przez wielu były aktorki nominowane za drugoplanowe role w serialu "The Pitt". Warto dodać, że w tej kategorii nominowana była również polsko-amerykańska gwiazda serialu "Jedyna" - Karolina Wydra - pierwsza osoba urodzona w Polsce, nominowana w kategoriach aktorskich.

Allison Janney (najlepsza aktorka drugoplanowa - serial dramatyczny) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JILL CONNELLY

Primetime Emmy 2026. Pełna lista nagrodzonych

Najlepszy serial komediowy:

"Misja: podstawówka"

"The Bear"

"Hacks"

"Margo jest spłukana"

"Terapia bez trzymanki"

"Wdowia zatoka" - NAGRODZONY

"Zbrodnie po sąsiedzku"

"Nikt tego nie chce"

Zwiastun finałowego sezonu serialu "Hacks" Źródło: HBO Max Polska

Najlepszy serial dramatyczny:

"Dyplomatka"

"Rycerz Siedmiu Królestw"

"Paradise"

"The Pitt" - NAGRODZONY

"Jedyna"

"Kulawe konie"

"Znajomi i sąsiedzi"

"Pozłacany wiek"

Zwiastun serialu "Pozłacany wiek" Źródło: HBO Max Polska

Najlepszy miniserial, antologia serialowa:

"Awantura"

"Love Story"

"Chętni na seks" - NAGRODZONY

"Bestia we mnie"

"To jej wina"

Najlepsza aktorka - serial komediowy:

Elle Fanning "Margo jest spłukana"

Lisa Kudrow "Wielki powrót"

Jean Smart "Hacks" - NAGRODZONA

Quinta Brunson "Misja: podstawówka"

Ayo Edebiri "The Bear"

Najlepsza aktorka - serial dramatyczny:

Keri Russell "Dyplomatka"

Rhea Seehorn "Jedyna" - NAGRODZONA

Zendaya "Euphoria"

Chase Infiniti "Testamenty"

Carrie Coon "Pozłacany wiek"

Najlepsza aktorka - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny:

Claire Danes "Bestia we mnie"

Carey Mulligan "Awantura"

Sarah Pidgeon "Love Story"

Sarah Snook "To jej wina"

Sally Field "Niezwykle szlachetne stworzenia" - NAGRODZONA

Sally Field (najlepsza aktorka - miniserial, antologia lub film telewizyjny) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JILL CONNELLY

Najlepszy aktor - serial komediowy:

Steve Carell "Rooster"

Matthew Rhys "Wdowia zatoka" - NAGRODZONY

Jason Segel "Terapia bez trzymanki"

Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku"

Yahya Abdul-Mateen II "Wonder Man"

Najlepszy aktor - serial dramatyczny:

Sterling K. Brown "Paradise"

Gary Oldman "Kulawe konie"

Mark Ruffalo "Grupa zadaniowa"

Noah Wyle "The Pitt" - NAGRODZONY

Rufus Sewell "Dyplomatka"

Najlepszy aktor - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny:

Oscar Isaac "Awantura"

Matthew Rhys "Bestia we mnie" - NAGRODZONY

Charlie Hunnam "Potwór: Historia Eda Geina"

Jason Bateman "Black Rabbit"

Riz Ahmed "Bait"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial komediowy:

Hannah Einbinder "Hacks"

Kate O'Flynn "Wdowia zatoka" - NAGRODZONA

Janelle James "Misja: podstawówka"

Michelle Pfeiffer "Margo jest spłukana"

Megan Stalter "Hacks"

Jessica Williams "Terapia bez trzymanki"

Dale Dickey "Wdowia zatoka"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial dramatyczny:

Taylor Dearden "The Pitt"

Supriya Ganesh "The Pitt"

Allison Janney "Dyplomatka" - NAGRODZONA

Katherine LaNasa "The Pitt"

Sepideh Moafi "The Pitt"

Julianne Nicholson "Paradise"

Karolina Wydra "Jedyna"

Fiona Dourif "The Pitt"

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy:

Paul W. Downs "Hacks"

Harrison Ford "Terapia bez trzymanki"

Colman Domingo "Cztery pory roku"

Nick Offerman "Margo jest spłukana"

Stephen Root "Wdowia zatoka" - NAGRODZONY

Michael Urie "Terapia bez trzymanki"

Tyler James Williams "Misja: podstawówka"

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial dramatyczny:

Patrick Ball "The Pitt"

Billy Crudup "The Morning Show"

Shawn Hatosy "The Pitt"

Gerran Howell "The Pitt"

Jack Lowden "Kulawe konie"

Tom Pelphrey "Grupa zadaniowa" - NAGRODZONY

Carlos-Manuel Vesga "Jedyna"

Najlepsza reżyseria - serial komediowy:

Randall Einhorn "Misja: podstawówka" (odcinek "Ballgame")

Christopher Storer "The Bear" (odcinek "Bears")

Andrew DeYoung "Krzesła" (odcinek "Life goes by too f**king fast, it really does")

Lucia Aniello "Hacks" (odcinek "Hacks")

Mary Lou Belli "The Ms. Pat Show" (odcinek: "Give It Arrest")

Hiro Murai "Wdowia zatoka" (odcinek "Welcome to Widow's Bay!") - NAGRODZONY

Najlepsza reżyseria - serial dramatyczny:

Salli Richardson-Whitfield "Pozłacany wiek" (odcinek "My Mind Is Made Up")

Hanelle Culpepper "Paradise" (odcinek "Exodus")

Noah Wyle "The Pitt" (odcinek "12:00 P.M.")

Vince Gilligan "Jedyna" (odcinek "We Is Us")

Saul Metzstein "Kulawe konie" (odcinek "Scars") - NAGRODZONY

Salli Richardson-Whitfield "Grupa zadaniowa" (odcinek "Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a river")

Najlepszy scenariusz - serial komediowy:

Quinta Brunson "Misja: podstawówka" (odcinek "Team Building")

Tim Robinson, Zach Kanin "Krzesła" ("Life goes by too f**king fast, it really does")

Michael Patrick King, Lisa Kudrow "Wielki powrót" (odcinek "Valerie Does It All")

Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky "Hacks" (odcinek "Hacks")

Anthony King "Ławnik prezentuje: Wyjazd integracyjny" (odcinek "Mergers and Acquisitions")

Katie Dippold "Wdowia zatoka" (odcinek "Welcome to Widow's Bay!") - NAGRODZONA

Katie Dippold (najlepszy scenariusz - serial komediowy) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JILL CONNELLY

Najlepszy scenariusz - serial dramatyczny:

Peter Akerman, Debora Cahn "Dyplomatka (odcinek "Amagansett")

Kirsten Pierre-Geyfman, R. Scott Gemmill "The Pitt" (odcinek "1:00 P.M.")

Valerie Chu "The Pitt" (odcinek "12:00 P.M.)

Vince Gilligan "Jedyna" (odcinek "We Is Us") - NAGRODZONY

Will Smith "Kulawe konie" (odcinek "Scars"

Brad Ingelsby "Grupa zadaniowa" (odcinek "A Still Small Voice")

Najlepszy program - reality show:

"Dancing with the Stars"

"RuPaul's Drag Race"

"Survivor"

"Top Chef"

"The Traitors" - NAGRODZONY

Ekipa "The Traitors" (najlepszy teleturniej - reality show) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JILL CONNELLY

Najlepszy program rozrywkowy:

"The Daily Show"

"Jimmy Kimmel Live!"

"Last Week Tonight with John Oliver"

"The Late Show with Stephen Colbert" - NAGRODZONY

"Saturday Night Live"