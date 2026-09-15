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Kultura i styl

Primetime Emmy 2026. "The Pitt", "Wdowia zatoka" i "Chętni na seks" najlepszymi serialami

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Twórcy serialu "The Pitt" (najlepszy serial dramatyczny)
Zwiastun serialu "The Pitt"
Źródło wideo: HBO Max
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CHRIS TORRES
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Poznaliśmy wszystkich zdobywców nagród Primetime Emmy 2026. W nocy z poniedziałku na wtorek przyznano wyróżnienia w 19 najważniejszych kategoriach. Wielkim zwycięzcą stał się serial komediowy "Wdowia zatoka". Doceniono również "The Pitt" i "Chętnych na seks".

Za nami ostatnia i najważniejsza odsłona 78. Nagród Primetime Emmy. Nagrody w 102 kategoriach rozdano podczas uroczystości 5 i 6 września. W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu przyznano statuetki w 19 kategoriach. Gospodynią tegorocznych nagród była aktorka Mariska Hargitay, która zdobyła od 1999 roku wciela się w jedną z głównych postaci serialu "Prawo i porządek: Sekcja specjalna".

W tym roku amerykańska Akademia Telewizyjna otrzymała 6600 zgłoszeń do wszystkich 121 kategorii. O tym, do kogo trafiła nominacja i ostatecznie nagroda zdecydowało ponad 25 tysięcy członków Akademii Telewizyjnej z prawem do udziału w głosowaniach, podzielonych na 31 specjalistycznych grup.

Primetime Emmy 2026. Najlepsze seriale

Bez wątpienia tegoroczne rozdanie należało do serialu "Wdowia zatoka". Tylko podczas poniedziałkowej gali do twórców tego tytułu trafiło sześć nagród w tym w kategorii najlepszy serial komediowy. Łącznie pierwszy sezon "Wdowiej zatoki" nagrodzono w 14 kategoriach.

Po raz drugi z rzędu najlepszym serialem dramatycznym został "The Pitt" - produkcja HBO Max (firma należąca do Warner Bros. Discovery, właściciela między innymi tvn24.pl). Jeden z producentów - Noah Wyle - wyróżniony został również w kategorii najlepszy aktor - serial dramatyczny. W tym roku w sumie "The Pitt" nagrodzono w sześciu kategoriach.

Noah Wyle (najlepszy aktor - serial dramatyczny)
Noah Wyle (najlepszy aktor - serial dramatyczny)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CHRIS TORRES

W kategorii najlepszy miniserial, antologia serialowa zwyciężył "Chętni na seks", który obstawiany był jako faworyt. To jedyna poniedziałkowa kategoria, w której doceniono twórców tego tytułu. Łącznie do miniserialu trafiło siedem statuetek.

Historyczne zwycięstwa wśród aktorów

Ciekawie wyglądał werdykt w kategoriach aktorskich. Matthew Rhys przeszedł właśnie do historii, jako pierwsza osoba, która w jednym roku zdobyła statuetki za główne role w dwóch serialach: komediowym oraz w miniserialu. Rhys, który ma imponujący dorobek telewizyjny, w tym roku otrzymał Emmy za główną rolę w serialu komediowym "Wdowia Zatoka" oraz w miniserialu "Bestia we mnie". Dwie tegoroczne nagrody sprawiły, że Rhys został pierwszym mężczyzną nagrodzonym we wszystkich trzech aktorskich kategoriach za role główne.

W 2018 roku Rhys został doceniony w kategorii najlepszy aktor w serialu dramatycznym za rolę w serialu "Zawód: Amerykanin". Ponadto Rhys - jako jeden z producentów "Wdowiej zatoki" - otrzymał również statuetkę w kategorii najlepszy serial komediowy.

Matthew Rhys (najlepszy aktor - serial komediowy, najlepszy aktor - miniserial)
Matthew Rhys (najlepszy aktor - serial komediowy, najlepszy aktor - miniserial)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JILL CONNELLY

Jean Smart doceniona została w kategorii najlepsza aktorka - serial komediowy za postać Deborah Vance w "Hacks". Wygrana sprawiła, że Smart dołączyła do grona aktorek z największą liczbą - ośmiu - Emmy w kategoriach aktorskich. Jednocześnie to piąta w dorobku aktorki nagroda za rolę w "Hacks". To drugi najlepszy wynik, jeśli chodzi o największą liczbę Primetime Emmy zdobytych za tę samą postać.

Ale Smart udało się dokonać to, czego żadnej innej aktorce. Jest pierwszą kobietą, która nagrodzona została za każdy sezon w danej produkcji serialowej.

Jean Smart (najlepsza aktorka - serial komediowy)
Jean Smart (najlepsza aktorka - serial komediowy)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JILL CONNELLY

Do grona kobiet z największą liczbą Emmy w kategoriach aktorskich dołączyła także Allison Janney, która doceniona została w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym za rolę w serialu "Dyplomatka". Janney była wyraźnie zaskoczona takim obrotem spraw. W końcu faworytkami typowanymi przez wielu były aktorki nominowane za drugoplanowe role w serialu "The Pitt". Warto dodać, że w tej kategorii nominowana była również polsko-amerykańska gwiazda serialu "Jedyna" - Karolina Wydra - pierwsza osoba urodzona w Polsce, nominowana w kategoriach aktorskich.

Allison Janney (najlepsza aktorka drugoplanowa - serial dramatyczny)
Allison Janney (najlepsza aktorka drugoplanowa - serial dramatyczny)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JILL CONNELLY

Primetime Emmy 2026. Pełna lista nagrodzonych

Najlepszy serial komediowy:

  • "Misja: podstawówka"
  • "The Bear"
  • "Hacks"
  • "Margo jest spłukana"
  • "Terapia bez trzymanki"
  • "Wdowia zatoka" - NAGRODZONY
  • "Zbrodnie po sąsiedzku"
  • "Nikt tego nie chce"
Zwiastun finałowego sezonu serialu "Hacks"
Źródło: HBO Max Polska

Najlepszy serial dramatyczny:

  • "Dyplomatka"
  • "Rycerz Siedmiu Królestw"
  • "Paradise"
  • "The Pitt" - NAGRODZONY
  • "Jedyna"
  • "Kulawe konie"
  • "Znajomi i sąsiedzi"
  • "Pozłacany wiek"
Zwiastun serialu "Pozłacany wiek"
Źródło: HBO Max Polska

Najlepszy miniserial, antologia serialowa:

  • "Awantura"
  • "Love Story"
  • "Chętni na seks" - NAGRODZONY
  • "Bestia we mnie"
  • "To jej wina"

Najlepsza aktorka - serial komediowy:

  • Elle Fanning "Margo jest spłukana"
  • Lisa Kudrow "Wielki powrót"
  • Jean Smart "Hacks" - NAGRODZONA
  • Quinta Brunson "Misja: podstawówka"
  • Ayo Edebiri "The Bear"

Najlepsza aktorka - serial dramatyczny:

  • Keri Russell "Dyplomatka"
  • Rhea Seehorn "Jedyna" - NAGRODZONA
  • Zendaya "Euphoria"
  • Chase Infiniti "Testamenty"
  • Carrie Coon "Pozłacany wiek"

Najlepsza aktorka - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny:

  • Claire Danes "Bestia we mnie"
  • Carey Mulligan "Awantura"
  • Sarah Pidgeon "Love Story"
  • Sarah Snook "To jej wina"
  • Sally Field "Niezwykle szlachetne stworzenia" - NAGRODZONA
Sally Field (najlepsza aktorka - miniserial, antologia lub film telewizyjny)
Sally Field (najlepsza aktorka - miniserial, antologia lub film telewizyjny)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JILL CONNELLY

Najlepszy aktor - serial komediowy:

  • Steve Carell "Rooster"
  • Matthew Rhys "Wdowia zatoka" - NAGRODZONY
  • Jason Segel "Terapia bez trzymanki"
  • Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku"
  • Yahya Abdul-Mateen II "Wonder Man"

Najlepszy aktor - serial dramatyczny:

  • Sterling K. Brown "Paradise"
  • Gary Oldman "Kulawe konie"
  • Mark Ruffalo "Grupa zadaniowa"
  • Noah Wyle "The Pitt" - NAGRODZONY
  • Rufus Sewell "Dyplomatka"

Najlepszy aktor - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny:

  • Oscar Isaac "Awantura"
  • Matthew Rhys "Bestia we mnie" - NAGRODZONY
  • Charlie Hunnam "Potwór: Historia Eda Geina"
  • Jason Bateman "Black Rabbit"
  • Riz Ahmed "Bait"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial komediowy:

  • Hannah Einbinder "Hacks"
  • Kate O'Flynn "Wdowia zatoka" - NAGRODZONA
  • Janelle James "Misja: podstawówka"
  • Michelle Pfeiffer "Margo jest spłukana"
  • Megan Stalter "Hacks"
  • Jessica Williams "Terapia bez trzymanki"
  • Dale Dickey "Wdowia zatoka"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial dramatyczny:

  • Taylor Dearden "The Pitt"
  • Supriya Ganesh "The Pitt"
  • Allison Janney "Dyplomatka" - NAGRODZONA
  • Katherine LaNasa "The Pitt"
  • Sepideh Moafi "The Pitt"
  • Julianne Nicholson "Paradise"
  • Karolina Wydra "Jedyna"
  • Fiona Dourif "The Pitt"

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy:

  • Paul W. Downs "Hacks"
  • Harrison Ford "Terapia bez trzymanki"
  • Colman Domingo "Cztery pory roku"
  • Nick Offerman "Margo jest spłukana"
  • Stephen Root "Wdowia zatoka" - NAGRODZONY
  • Michael Urie "Terapia bez trzymanki"
  • Tyler James Williams "Misja: podstawówka"

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial dramatyczny:

  • Patrick Ball "The Pitt"
  • Billy Crudup "The Morning Show"
  • Shawn Hatosy "The Pitt"
  • Gerran Howell "The Pitt"
  • Jack Lowden "Kulawe konie"
  • Tom Pelphrey "Grupa zadaniowa" - NAGRODZONY
  • Carlos-Manuel Vesga "Jedyna"

Najlepsza reżyseria - serial komediowy:

  • Randall Einhorn "Misja: podstawówka" (odcinek "Ballgame")
  • Christopher Storer "The Bear" (odcinek "Bears")
  • Andrew DeYoung "Krzesła" (odcinek "Life goes by too f**king fast, it really does")
  • Lucia Aniello "Hacks" (odcinek "Hacks")
  • Mary Lou Belli "The Ms. Pat Show" (odcinek: "Give It Arrest")
  • Hiro Murai "Wdowia zatoka" (odcinek "Welcome to Widow's Bay!") - NAGRODZONY

Najlepsza reżyseria - serial dramatyczny:

  • Salli Richardson-Whitfield "Pozłacany wiek" (odcinek "My Mind Is Made Up")
  • Hanelle Culpepper "Paradise" (odcinek "Exodus")
  • Noah Wyle "The Pitt" (odcinek "12:00 P.M.")
  • Vince Gilligan "Jedyna" (odcinek "We Is Us")
  • Saul Metzstein "Kulawe konie" (odcinek "Scars") - NAGRODZONY
  • Salli Richardson-Whitfield "Grupa zadaniowa" (odcinek "Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a river")

Najlepszy scenariusz - serial komediowy:

  • Quinta Brunson "Misja: podstawówka" (odcinek "Team Building")
  • Tim Robinson, Zach Kanin "Krzesła" ("Life goes by too f**king fast, it really does")
  • Michael Patrick King, Lisa Kudrow "Wielki powrót" (odcinek "Valerie Does It All")
  • Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky "Hacks" (odcinek "Hacks")
  • Anthony King "Ławnik prezentuje: Wyjazd integracyjny" (odcinek "Mergers and Acquisitions")
  • Katie Dippold "Wdowia zatoka" (odcinek "Welcome to Widow's Bay!") - NAGRODZONA
Katie Dippold (najlepszy scenariusz - serial komediowy)
Katie Dippold (najlepszy scenariusz - serial komediowy)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JILL CONNELLY

Najlepszy scenariusz - serial dramatyczny:

  • Peter Akerman, Debora Cahn "Dyplomatka (odcinek "Amagansett")
  • Kirsten Pierre-Geyfman, R. Scott Gemmill "The Pitt" (odcinek "1:00 P.M.")
  • Valerie Chu "The Pitt" (odcinek "12:00 P.M.)
  • Vince Gilligan "Jedyna" (odcinek "We Is Us") - NAGRODZONY
  • Will Smith "Kulawe konie" (odcinek "Scars"
  • Brad Ingelsby "Grupa zadaniowa" (odcinek "A Still Small Voice")

Najlepszy program - reality show:

  • "Dancing with the Stars"
  • "RuPaul's Drag Race"
  • "Survivor"
  • "Top Chef"
  • "The Traitors" - NAGRODZONY
Ekipa "The Traitors" (najlepszy teleturniej - reality show)
Ekipa "The Traitors" (najlepszy teleturniej - reality show)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JILL CONNELLY

Najlepszy program rozrywkowy:

  • "The Daily Show"
  • "Jimmy Kimmel Live!"
  • "Last Week Tonight with John Oliver"
  • "The Late Show with Stephen Colbert" - NAGRODZONY
  • "Saturday Night Live"
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
TelewizjaHollywoodUSA
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