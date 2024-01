Była żona i wnuczka Elvisa znów razem na czerwonym dywanie

Riley Keough gościła w poniedziałek na jubileuszowej 75. gali wręczenia nagród Emmy jako nominowana w kategorii najlepsza aktorka w miniserialu, antologii serialowej, filmie telewizyjnym za rolę w "Daisy Jones & The Six". Chociaż 34-letnia aktorka i wnuczka Elvisa Presleya nie otrzymała złotej statuetki, jej obecność na gali odbiła się szerokim echem. Uwagę mediów zwrócił między innymi fakt, że Keough pojawiła się na gali w towarzystwie swojej babci, 78-letniej aktorki Priscilli Presley.

Priscilla Presley, Riley Keough i "batalia prawna"

Keough i Presley pozowały do zdjęć na czerwonym dywanie kilka miesięcy po "batalii prawnej, która trafiła na pierwsze strony gazet po śmierci matki Keough i córki Presley, Lisy Marie Presley" - przypomniał portal magazynu "People". W styczniu 2023 roku, kilka tygodni po śmierci Lisy Marie do sądu w Los Angeles wpłynęło pismo złożone przez Priscillę Presley, w którym była żona Elvisa Presleya podała w wątpliwość fakt, że córka miałaby usunąć matkę jako powiernika swojego majątku. Według niej poprawka do dokumentu wprowadzona przez Lisę Marie zawierała błąd, ponadto podpis autorki testamentu "wydawał się niezgodny z jej zwyczajowym podpisem".