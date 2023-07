Emmy 2023. Te seriale poradziły sobie najlepiej. Lista nominacji

Nagrody Emmy zostaną rozdane po raz 75. W środę ogłoszone zostały nominacje. Historyczny wynik uzyskał serial "Sukcesja". Trzech aktorów grających główne role męskie w serialu dramatycznym otrzymało nominacje w tej kategorii. Łącznie ostatni sezon "Sukcesji" otrzymał 27 nominacji. Do historii przejdzie również "The Last of Us", pierwsza serialowa adaptacja przygodowej gry akcji nominowana do Emmy.

Nagrody Emmy 2023 - właściwie Primetime Emmy - czyli najważniejsze amerykańskie wyróżnienia telewizyjne coraz bliżej. Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Telewizyjnej - telewizyjne odpowiedniki Oscarów - przyznane zostaną w tym roku 75. raz.

W środę aktorka, producentka i scenarzystka Yvette Nicole Brown oraz szef Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Telewizyjnej Frank Scherma ogłosili tegoroczne nominacje. Brown znana jest przede wszystkim z ról w takich serialowych hitach jak "Community", "Drake i Josh" oraz "Dziwna para".

Nagrody Emmy 2023. HBO liderem na liście nominowanych

Listę nominacji zdominowały serialowe produkcje HBO - łącznie trafiło tam 127 nominacji. Najwięcej - bo 27 - przypadło "Sukcesji". Produkcja po raz drugi z rzędu otrzymała największą liczbą nominacji do Emmy. Po raz pierwszy w historii w kategorii najlepsza główna rola męska w serialu dramatycznym nominacje trafiły do trzech aktorów wcielających się w główne postaci w tym samym serialu. Szansę na statuetkę w tej kategorii mają: Brian Cox, Kieran Culkin oraz Jeremy Strong.

24 nominacje otrzymał serial "The Last of Us", który jest pierwszą telewizyjną adaptacją przygodowej gry akcji nominowaną do nagród Akademii Telewizyjnej. Pedro Pascal i Bella Ramsey docenieni zostali nominacjami za najlepsze główne role w serialu dramatycznym.

Pierwszą trójkę produkcji z największą liczbą nominacji do Emmy (23) zamyka drugi sezon "Białego lotosu". Jeśli chodzi o seriale komediowe, 11 nominacji otrzymała inna produkcja HBO - "Barry".

Nagrody Emmy 2023. Nominacje w kategoriach aktorskich

Bardzo ciekawie zapowiada się wyścig po Emmy wśród aktorów i aktorek. Aż osiem nominacji w przypadku serialu dramatycznego trafiło do gwiazd "Sukcesji". Poza wspomnianymi Coxem, Culkinem i Strongiem szansę na statuetkę mają także: Sarah Snook, J. Smith-Cameron, Nicholas Braun, Matthew Macfayden, Alan Ruck oraz Alexander Skarsgård.

Co ciekawe, w kategorii najlepsza drugoplanowa rola męska w serialu dramatycznym wszystkie osiem nominacji podzielili między sobą gwiazdorzy "Sukcesji" oraz "Białego lotosu" (F. Murray Abraham, Michael Imperioli, Theo James oraz Will Sharpe).

Zgodnie z przewidywaniami nominację za rolę w "Białym lotosie" otrzymała Jennifer Coolidge. W tej samej kategorii (najlepsza drugoplanowa rola kobieca w serialu dramatycznym) pojawiły się cztery inne aktorki z tego serialu: Meghann Fahy, Sabrina Impacciatore, Aubrey Plaza i Simona Tabasco.

W kategorii najlepsza drugoplanowa rola męska w serialu limitowanym, antologii bądź filmie telewizyjnym doceniono pośmiertnie Raya Liottę za jego rolę w "Czarnym ptaku". Liotta, znany między innymi z "Chłopców z ferajny" Martina Scorsese, zmarł 26 maja ubiegłego roku w wieku 67 lat.

Nagrody Emmy 2023. Gala pod znakiem zapytania

Jubileuszowa 75. gala wręczenia Primetime Emmy planowana jest na 18 września. W tym roku ceremonia transmitowana będzie w Stanach Zjednoczonych przez stację FOX. W związku z trwającym od 2 maja strajku scenarzystek i scenarzystów zrzeszonych w Writers Guild of America (Amerykańska Gildia Scenarzystów, WGA) data ceremonii może się zmienić.

Akademia zdecydowała, że jeśli strajk będzie się przedłużać w sierpniu, to zaproponowane zostanie przełożenie gali. Według różnych doniesień medialnych Akademia chciałaby zorganizować uroczysty wieczór w listopadzie. Natomiast stacja FOX preferuje w takim wypadku, by uroczystość odbyła się w styczniu przyszłego roku. Ta decyzja związana jest z wcześniejszymi zobowiązaniami stacji, które dotyczą jesiennej ramówki.

Trwający strajk WGA sprawił, że planowana na 16 czerwca 50. ceremonia wręczenia Daytime Emmy Awards - nagród siostrzanych do Primetime Emmy - zostanie zorganizowana w późniejszym, niesprecyzowanym jeszcze terminie. Jeśli wrześniowa gala wręczenia Emmy się nie odbędzie, będzie to pierwszy taki przypadek w historii tych nagród od 2001 roku. Wówczas datę ceremonii zmieniono w wyniku ataków terrorystycznych z 11 września.

Nagrody Emmy 2023. Lista nominacji (najważniejsze kategorie)

Najlepszy serial dramatyczny

"Andor" "Zadzwoń do Saula" "The Crown" "The Last of Us" "Ród smoka" "Biały lotos" "Sukcesja" "Yellowjackets"

Najlepsza główna rola kobieca w serialu dramatycznym

Sharon Horgan "Siostry na zabój" Melanie Lynskey "Yellowjackets" Elisabeth Moss "Opowieści podręcznej" Bella Ramsey "The Last of Us" Keri Russell "Dyplomatka" Sarah Snook "Sukcesja"

Najlepsza główna rola męska w serialu dramatycznym

Jeff Bridges "Stary człowiek" Brian Cox "Sukcesja" Kieran Culkin "Sukcesja" Bob Odenkirk "Zadzwoń do Saula" Jeremy Strong "Sukcesja"

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca w serialu dramatycznym

Jennifer Coolidge "Biały lotos" Elizabeth Debicki "The Crown" Meghann Fahy "Biały lotos" Sabrina Impacciatore "Biały lotos" Aubrey Plaza "Biały lotos" Rhea Seehorn "Zadzwoń do Saula" J. Smith-Cameron "Sukcesja" Simona Tabasco "Biały lotos"

Najlepsza drugoplanowa rola męska w serialu dramatycznym

F. Murray Abraham "Biały lotos" Nicholas Braun "Sukcesja" Michael Imperioli "Biały lotos" Theo James "Biały lotos" Matthew Macfadyen "Sukcesja" Alan Ruck "Sukcesja" Will Sharpe "Biały lotos" Alexander Skarsgård "Sukcesja"

Najlepszy serial limitowany/najlepsza antologia serialowa

"Awantura" "Dahmer - Potwór: historia Jeffreya Dahmera" "Daisy Jones & the Six" "Rozterki Fleishmana" "Obi-Wan Kenobi"

Najlepsza główna rola kobieca w serialu limitowanym/antologii serialowej/filmie telewizyjnym

Lizzy Caplan "Rozterki Fleishmana" Jessica Chastain "George i Tammy" Dominique Fishback "Rój" Kathryn Hahn "Małe wielkie historie" Riley Keough "Daisy Jones & the Six" Ali Wong "Awantura"

Najlepsza główna rola męska w serialu limitowanym/antologii serialowej/ filmie telewizyjnym

Taron Egerton "Czarny ptak" Kumail Nanjiani "Witamy w Chippendales" Evan Peters "Dahmer - Potwór: historia Jeffreya Dahmera" Daniel Radcliffe "Weird: The Al Yankovic Story" Michael Shannon "George & Tammy" Steven Yeun "Awantura"

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca w serialu limitowanym/antologii serialowej/filmie telewizyjnym

Annaleigh Ashford "Witamy w Chippendales" Maria Bello "Awantura" Claire Danes "Rozterki Fleishmana" Juliette Lewis "Witamy w Chippendales" Camila Morrone "Daisy Jones & The Six" Niecy Nash "Dahmer - Potwór: historia Jeffreya Dahmera"

Najlepsza drugoplanowa rola męska w serialu limitowanym/antologii serialowej/filmie telewizyjnym

Murray Bartlett "Witamy w Chippendales" Paul Walter Hauser "Czarny ptak" Richard Jenkins "Dahmer - Potwór: historia Jeffreya Dahmera" Joseph Lee "Awantura" Ray Liotta "Czarny ptak" Young Mazino "Awantura" Jesse Plemons "Miłość i śmierć"

Najlepszy serial komediowy

"Misja: podstawówka" "Barry" "Jury Duty" "Wspaniała pani Maisel" "Zbrodnie po sąsiedzku" "Ted Lasso" "Wednesday"

Najlepsza główna rola kobieca w serialu komediowym

Christina Applegate "Dead to Me" Rachel Brosnahan "Wspaniała pani Maisel" Quinta Brunson "Misja: podstawówka" Natasha Lyonne "Poker Face" Jenna Ortega "Wednesday"

Najlepsza główna rola męska w serialu komediowym

Bill Hader "Barry" Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku" Jason Segel "Terapia bez trzymanki" Jason Sudeikis "Ted Lasso" Jeremy Allen White "The Bear"

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca w serialu komediowym

Alex Borstein "Wspaniała pani Maisel" Ayo Edebiri "The Bear" Janelle James "Misja:podstawówka" Sheryl Lee Ralph "Misja:podstawówka" Juno Temple "Ted Lasso" Hannah Waddingham "Ted Lasso" Jessica Williams "Terapia bez trzymanki"

Najlepsza drugoplanowa rola męska w serialu komediowym

Anthony Carrigan "Barry" Phil Dunster "Ted Lasso" Brett Goldstein "Ted Lasso" James Marsden "Jury Duty" Ebon Moss-Bachrach "The Bear" Tyler James Williams "Misja: podstawówka" Henry Winkler - "Barry"

