Emmy 2021. Gwiazdy na czerwonym dywanie. Billy Porter skradł całe show

Billy Porter, zdobywca nagrody Emmy za główną rolę w "Pose" w 2019 roku, kolejny raz przykuł największą uwagę na czerwonym dywanie przed 73. galą wręczenia tegorocznych statuetek Emmy. Oto najciekawsze kreacje z czerwonego dywanu.

Nagrody Emmy co roku skupiają wokół siebie największe nazwiska amerykańskiej rozrywki. Co prawda w zeszłym roku - w związku z pandemią COVID-19 - ceremonia miała bardzo domowy charakter, tak w tym roku galę zorganizowano w Los Angeles. Skoro ceremonia odbywała się przy rzeczywistym udziale nominowanych, ci nie zawiedli fanów, przygotowując stylizacje, które przykuły uwagę fotoreporterów i widzów. Bo przecież tego typu uroczystości wymagają szczególnej oprawy - zwłaszcza po roku pandemicznych ograniczeń.

Emmy 2021. Król czerwonego dywanu

Nie zawiódł Billy Porter - aktor i piosenkarz, który sławę w Stanach Zjednoczonych zdobył jeszcze jako aktor teatralny. Gwiazdor serialu "Pose" i tym razem przykuł uwagę swoją stylizacją. Aktor miał czarne spodnie z wysokim stanem, przylegający do ciała czarny golf, którego rękawy uzupełnione zostały plisowanymi elementami, które miały przypominać skrzydła. Autorem tej stylizacji jest projektant Ashi, którego Porter wybrał również na ubiegłoroczny wieczór wręczenia Emmy. Całość dopełniała diamentowa biżuteria: kolia, klipsy, bransoletki oraz pierścionki. Naszyjnik przypominał te, które nosiła zmarła w ubiegłym roku sędzina Sądu Najwyższego Ruth Bader Ginsburg.

Nagrody Emmy 2021. Gwiazdy na czerwonym dywanie

Koleżanka Portera z planu "Pose" - jedna z najbardziej oczekiwanych gwiazd wieczoru - Mj Rodriguez - postawiła na turkusową kreację z asymetryczną górą od Versace Atelier. Aktorka, która jest pierwszą osobą transpłciową z nominacją do Emmy za główną rolę w serialu, powiedziała portalowi E!, że sama naszkicowała kreację po tym, jak otrzymała nominację do "telewizyjnego Oscara", a dom mody Versace był jej pierwszym wyborem. Wyznała również, że chociaż swoją stylizacją oddaje hołd dawnemu Hollywood, to patrzy w przyszłość, bo - jak podkreśliła - sama jest przyszłością.

Emmy 2021. Sentyment za dawnym Hollywood

Wiele z aktorek swoimi stylizacjami nawiązywało do "złotego wieku" Hollywood, ale w unowocześnionej wersji. Tak było w przypadku Kaley Cuoco, znanej przede wszystkim z roli Penny w "Teorii wielkiego podrywu", nominowanej za główną rolę w serialu "Stewardesa". Cuoco miała na sobie zwiewną suknię wieczorową w kanarkowym kolorze.

Ciekawość wzbudziła Emma Corrin, która założyła kreację Miu Miu. Odtwórczyni roli księżnej Diany w "The Crown" miała na sobie prostą suknię z odkrytymi ramionami, długie rękawice z odsłoniętymi palcami, które uzupełnione zostały długimi czarnymi paznokciami, a na głowę nasunęła czepek.

Gillian Anderson, zdobywczyni Emmy za role Margaret Thatcher, była jedną z tych gwiazd, które uczestniczyły w gali "zdalnie", bo na specjalnym wydarzeniu zorganizowanym w Soho House w Londynie, gdzie zgromadzono nominowanych pochodzących z Wielkiej Brytanii bądź pracujących przy brytyjskich produkcjach. Anderson wystąpiła w sukni Chloe, utrzymanej w stylu boho.

Emmy 2021. Odważne stylizacje mężczyzn

Chociaż wiele z pań wystąpiło z zachwycających stylizacjach, to jeśli chodzi o ekstrawagancję, łamanie schematów związanych z tym, co uchodzi za strój wieczorowy - to panowie wiedli prym. Wielu komentatorów portali zajmujących się modą zwróciło uwagę, że gwiazdorzy coraz częściej porzucają klasyczne smokingi czy stonowane garnitury. Chociaż wielu panów wybrało klasyczne w kroju garnitury, to wielu z nich sięgało po nieoczywiste kolory: od różu, przez miętę, turkus, po graficzne wzory.

Josh O'Connor, zwycięzca Emmy za rolę księcia Karola w "The Crown" wybrał smoking domu mody Loewe, jednak zamiast klasycznej muszki, jego kołnierz zdobił czarny kwiat. Kenan Thompson - dwukrotnie nominowany do tegorocznych Emmy - miał na sobie różowy smoking. Gospodarz wieczoru aktor i komik Cedric the Entertainer na czerwonym dywanie pojawił się w turkusowym smokingu, jednak na scenę wyszedł w złotej marynarce, czarnej koszuli i w czarnych spodniach. Jason Sudeikis - laureat Emmy dla najlepszego aktora w serialu komediowym ("Ted Lasso") miał na sobie szmaragdowy smoking z weluru.

Tegoroczny laureat Oscara za muzykę do filmu "Co w duszy gra" Jon Batiste założył garnitur, którym złożył hołd mieszkańcom Nowego Orleanu. Na tkaninie, z której uszyto mu garnitur, widniały zdjęcia z rodzinnego miasta. Niektórzy panowie postanowili przełamać swoje klasyczne stylizacje niecodziennymi dodatkami. Tak zrobił na przykład dwukrotnie nominowany w tym roku do Emmy Bowen Yang, który założył srebrne buty na koturnach.

Autor:Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl