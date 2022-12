Emilian Kamiński we wspomnieniach kolegów. "Przyjdzie się do tego jego domu i jego tam nie będzie"

Wspomnienia artystów o Emilianie Kamińskim

Emilian Kamiński do ostatnich dni pracował na planie filmu Jacka Bromskiego "U Pana Boga w Królowym Moście". "Grał w tym filmie i serialu jedną z dużych ról. Prawie wszystko z jego udziałem mam już nakręcone, w styczniu mieliśmy jeszcze jakieś drobiazgi nagrać. Będą sobie musiał bez nich poradzić" - powiedział reżyser Polskiej Agencji Prasowej. - "Bardzo był przejęty tym, jak nagle zachorował. Musieliśmy odwołać zdjęcia. Gdy się dowiedział, że choruje, zadzwonił i powiedział, że 'na szczęście już prawie wszystko zagrał' tak, że przewidywał, że może do nas nie wrócić na plan" - dodał Bromski.

Daria Widawska pamięta uśmiech Emiliana Kamińskiego z czasów serialu "Szaleństwa panny Ewy", w którym kochały się wszystkie dziewczynki z jej pokolenia. Ale dla niej to również twórca Teatru Kamienica. "Człowiekowi brakuje słów. Był twórcą miejsca, które powstało z gruzów. Miejsca, które pozostanie z nami na wiele lat. Miejsca, które nazywał domem. Tak niezwykle o to miejsce walczył. Był człowiekiem, który kochał wszystkich artystów, którzy występowali na scenie Teatru Kamienica. Trudno dziś myśleć o Emilianie, że przyjdzie się do tego jego domu, i jego tam nie będzie" - mówiła w TVN24.

Na antenie stacji Emiliana Kamińskiego wspominał również aktor Zbigniew Suszyński. "W czasie ostatniej premiery, którą reżyserował, myśmy się bardzo emocjonalnie związali. Wymienialiśmy się jeszcze sms-ami w Wigilię. Ja jestem emocjonalnie rozbity. To był fantastyczny człowiek, który zrobił coś fantastycznego na mapie Warszawy. Graliśmy jeszcze w tym tygodniu i słyszałem jego głos. Był fantastycznym człowiekiem. Wiedziałem, że choruje, ale dla mnie był człowiekiem nie do zdarcia" - mówi aktor.

Swoje spotkanie z Kamińskim wspomina w mediach społecznościowych również pisarz Łukasz Orbitowski. Jak pisze, aktor był gościem jego programu. "Poruszyłem problemy teatru Kamienica, który chciano mu odebrać. (...) Zapytałem pana Emiliana czy myślał kiedyś aby się poddać, a on, ten elegancki, łagodny człowiek nagle stężał, urósł w oczach i zaczął niemal ryczeć, że jak to się poddać, o tym w ogóle nie ma mowy, taka myśl nie przeszła mu przez głowę, jak człowiek walczy o słuszną sprawę to nie składa broni, prędzej umrze nim opuści dłonie. Tak właśnie ryczał, wspaniały, oszałamiający w swym słusznym gniewie. Pomyślałem sobie: kocham cię chłopie. Cząstkę tej miłości zachowałem w sercu do dziś" - pisze Orbitowski. I dodaje: - "Dziś odszedł dzielny, nieustraszony człowiek, który zrobił dzieciństwo całemu pokoleniu. Dzień, w którym umiera Pumba to bardzo smutny dzień".