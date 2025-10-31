Elżbieta Penderecka nie żyje

Elżbieta Penderecka

"W dniu dzisiejszym odeszła nagle Elżbieta Penderecka, mecenas kultury, promująca w Polsce i na całym świecie muzykę oraz wspierająca kariery młodych artystów. Była pomysłodawczynią i organizatorką wielu ważnych wydarzeń artystycznych i festiwali, spośród których najbardziej znanym jest Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Jej kulturotwórcza działalność zyskiwała szerokie uznanie w kraju i za granicą, czego dowodem są liczne przyznane jej odznaczenia. Przez ponad 50 lat stała u boku Krzysztofa Pendereckiego, zapewniając kompozytorowi ognisko domowe i warunki do pracy twórczej oraz towarzysząc mu w licznych podróżach, podczas których zawsze angażowała się w rozpowszechnianie kultury polskiej" - poinformował w piątek Andrzej Giza ze Stowarzyszenia im. Beethovena.

Elżbieta Penderecka (ur. 1947 r. w Krakowie) zainicjowała wiele imprez kulturalnych w kraju i za granicą. Była m.in. prezeską Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, które zajmuje się organizacją Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie. Zasiadała też we władzach międzynarodowych fundacji muzycznych.

Studiowała fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1965 r. wyszła za Krzysztofa Pendereckiego, od tamtej pory prowadziła sekretariat swojego męża i wspierała go w jego działalności.

Penderecka przyczyniła się do powstania orkiestry kameralnej Sinfonietta Cracovia, oficjalnej orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

W 2002 r. decyzją KulturForum Europa (Europejskie Forum Kultury) Penderecka została laureatką jubileuszowej Europejskiej Nagrody Kultury 2002 za swoje osiągnięcia jako „ambasador Polski w otwieraniu Unii Europejskiej na Wschód”.

Elżbieta Penderecka Źródło: ANDRZEJ GRYGIEL/PAP

Elżbieta Penderecka Źródło: Bartłomiej Zborowski/PAP