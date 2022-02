Austin Butler w roli Elvisa Presleya wygląda tak, jakby Elvis ożył. Jest już zwiastun filmu Baza Luhrmanna

Film "Elvis" to opowieść o karierze króla rock'n'rolla, Elvisa Presleya. W rolę legendarnego muzyka wcielił się Austin Butler, znany z takich produkcji jak "Pewnego razu... w Hollywood" czy z serialu "Kroniki Shannary". - Oglądałem tyle (Presleya - przyp. red.), ile mogłem, w kółko - powiedział Butler. - Czuję wielką odpowiedzialność wobec Elvisa i wobec Priscilli (byłej żony - przyp. red), Lisy Marie (córki - przyp. red.) i wszystkich ludzi na całym świecie, którzy tak bardzo go kochają - dodał.

O czym jest film "Elvis"

Ważne jest też tło społeczno-historyczne. - To również opowieść o Ameryce, w której rodzi się ruch praw obywatelskich. Życie Elvisa Presleya to najlepsze płótno do namalowania Ameryki w latach 50., 60. i 70. - mówi Luhrmann w wywiadzie dla "The Sydney Morning Herald".