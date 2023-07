Elton John zakończył karierę. "Cóż to była za podróż"

76-letni Elton John rozpoczął swoja karierę muzyczną w wieku 15 lat, grając w weekendy na pianinie w okolicznym pubie. Jest laureatem sześciu nagród Grammy, czterech Brit Awards, dwóch Oscarów, Złotego Globu oraz Tony Awards. Jego najpopularniejsze przeboje to m.in. "Your Song", "Candle in the Wind", "Tiny Dancer" oraz "Rocket Man".