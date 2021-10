Elton John z nowym rekordem brytyjskiej listy przebojów

Elton John "Cold Heart" - 33. przebój w pierwszej dziesiątce

Jednocześnie "Cold Heart" jest 33. utworem w karierze 74-latka, który znalazł się w pierwszej dziesiątce brytyjskiej listy przebojów. Po raz pierwszy do najlepszej dziesiątki zestawienia John wprowadził słynny już kawałek "Your Song" w 1971 roku (najlepsze miejsce jakie uzyskała piosenka na Wyspach to pozycja siódma). NME zwraca uwagę, że jeszcze w tym tygodniu "Cold Heart" może stać się numerem jeden brytyjskiej listy. Wówczas byłaby to ósma piosenka w karierze Johna, która notowana byłaby na szczycie zestawienia (po "Don't Go Breaking My Heart", "Are You Ready For Love", "Sacrifice/Healing Hands", "Don't Let The Sun Go Down On Me", "Something About The Way You Look/Candle", "Sorry Seems To Be The Hardest Word" i "Ghetto Gospel").