Elton John trafił do szpitala. "Przewrócił się w swoim domu"

Elton John trafił do szpitala z "drobnymi urazami" po tym, jak "przewrócił się w swoim domu na południu Francji", informuje BBC News. Rzecznik muzyka potwierdził informację, dodając że w poniedziałek został on wypisany ze szpitala i "wrócił do domu w dobrym zdrowiu". W lipcu 76-letni Elton John zagrał swój ostatni koncert w ramach pożegnalnej trasy koncertowej.

Piosenkarz w niedzielę został przewieziony do szpitala w Monako, gdzie na oddziale ortopedycznym "opatrzono drobne urazy", których miał doznać tego samego dnia na terenie swojej rezydencji w Nicei - podało BBC News w poniedziałek. Rzecznik artysty w rozmowie z portalem potwierdził, że trafił on do placówki po tym, jak "przewrócił się w swoim domu na południu Francji". Jak dodał, Elton John "odwiedził miejscowy szpital w ramach środków ostrożności", w poniedziałek rano został z niego wypisany "po badaniach kontrolnych" i "wrócił do domu w dobrym zdrowiu". Według BBC News piosenkarz spędził lato we Francji ze swoim mężem Davidem Furnishem i ich dwoma synami.

Elton John zakończył karierę

Na początku wakacji 76-letni Elton John zakończył karierę. 8 lipca muzyk zagrał koncert w Sztokholmie - był to ostatni punkt jego pożegnalnej trasy koncertowej, rozpoczętej w 2018 roku, której zakończenie opóźniło się z powodu pandemii COVID-19. "Rocketman" zagrał podczas trasy ponad 300 koncertów, gromadząc ponad sześć milionów swoich fanów.

Elton John Tony Norkus / Shutterstock

Muzyk debiutował w 1962 roku. W ciągu ponad 60 lat działalności muzycznej wydał kilkadziesiąt albumów studyjnych i wypromował dziesiątki hitów - między innymi I'm Still Standing, "Your Song", "Sacrifice" czy "Can You Feel the Love Tonight". Artysta jest laureatem sześciu nagród Grammy, czterech Brit Awards, dwóch Oscarów, Złotego Globu i Tony Award.

Autor:wac//am

Źródło: BBC News, tvn24.pl