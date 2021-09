Elton John zapowiada nowy album. Na płycie wiele gwiazd

Elton John poinformował w środę, że jeszcze w październiku ukaże się jego 32. album studyjny z nowym materiałem. Na "The Lockdown Sessions" usłyszymy między innymi Duę Lipę, Steviego Wondera, Stevie Nicks czy Nicki Minaj.

Elton John, jeden z najważniejszych przedstawicieli brytyjskiej muzyki rozrywkowej, nie zwalnia tempa. Muzyk, wokalista, kompozytor, który w swojej ponad 50-letniej karierze nagrał już między innymi 31 albumów studyjnych, kolejnych pięć koncertowych, 9 ścieżek muzycznych do filmów, zapowiedział w środę nowy krążek.

- Niektóre sesje nagraniowe odbyły się zdalnie za pomocą Zooma, czego - co oczywiste - nigdy wcześniej nie robiłem. Niektóre sesje zaś odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym: pracowaliśmy z innymi artystami, będąc oddzielonymi szybą. Wszystkie kawałki są naprawdę interesujące i różnorodne, to materiał zupełnie inny od tego, z czego jestem znany, to materiał, który wyciągnął mnie ze strefy komfortu na nowe terytoria. Zdałem sobie sprawę, że w takiej pracy jest coś dziwnego. Na początku mojej kariery w drugiej połowie lat 60. pracowałem jako muzyk sesyjny. Praca z innymi artystami podczas lockdownu przypomniała mi o tym. Zatoczyłem pełny krąg: znowu byłem muzykiem sesyjnym. I ciągle jest to niesamowite - powiedział.

Elton John. Zaskakujące duety na nowej płycie

"The Lockdown Sessions" zawiera 16 piosenek, z czego 10 to nowy materiał. Jednak krytycy zwracają większą uwagę na fakt, że na albumie pojawi się bardzo eklektyczny zestaw zaproszonych twórców. Na płycie pojawią się między innymi Dua Lipa, Stevie Wonder, Stevie Nicks, Lil Nas X, Gorillaz, lider Pearl Jam Eddie Vedder, Young Thug, Nicky Minaj czy Brandi Carlile. Elton John zaprosił również młodych piosenkarzy, których kariera dopiero nabiera rozpędu, jak na przykład SG Lewis, Rina Sawayama czy Jimmie Allen.

Wybór coverów również jest ciekawy. Na płycie znajdzie się "It's a Sin" z repertuaru Pet Shop Boys, nagrany z zespołem Years & Years. Natomiast "Nothing Else Matters" z repertuaru Metalliki, powstał we współpracy z Miley Cyrus (wokal) i wiolonczelistą Yo Yo Ma. To nagranie można już znaleźć na krążku z coverami Metalliki, który ukazał się w sierpniu tego roku.

Elton John nagrał również na nowo swój wielki przebój "Cold Heart", w którym usłyszymy Duę Lipę, a całość zremiksowana została przez australijski duet PNAU. Warto przypomnieć, że brytyjski gwiazdor współpracował z Australijczykami w 2012 roku przy krążku "Good Morning to the Night". Był to jego jedyny album z remiksami.

Elton John - przygotowania do pożegnalnej trasy

Elton John - jak informuje "Guardian" - przygotowuje się do wznowienia swojej pożegnalnej światowej trasy koncertowej "Farewell Yellow Brick Road". Chociaż trasa rozpoczęła się już w 2018 roku, to w związku z problemami zdrowotnymi muzyka i wybuchem pandemii COVID-19 została przerwana.

Pierwszy z zapowiadanych koncertów odbędzie się 28 września w duńskiej stolicy Kopenhadze. W czerwcu bieżącego roku artysta poinformował o poszerzeniu dotychczasowego planu trasy o 31 dodatkowych koncertów w 2022 roku. Natomiast koncerty, które były wcześniej zaplanowane, a nie odbyły się, zostały przełożone na maj 2023 roku.

Autor:tmw/kg

Źródło: tvn24.pl, Guardian