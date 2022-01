Elton John odwołuje koncerty. Muzyk ma koronawirusa

Elton John choruje na COVID-19, przez co zmuszony został do odwołania dwóch koncertów w Dallas. Wydarzenia miały się odbyć w ramach pożegnalnej trasy "Farewell Yellow Brick Road".

Elton John żegna się ze sceną

Odwołane przez artystę koncerty są częścią pożegnalnej trasy "Farewell Yellow Brick Raod World Tour", która rozpoczęła się już w 2018 roku. Duża część występów musiała zostać odwołana, z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-CoV-2. W trakcie tego tourne Elton John wystąpił w Polsce. Muzyk pojawił się 4 maja 2019 roku w krakowskiej Tauron Arenie. Podczas koncertu fani artysty usłyszeli między innymi takie przeboje jak "Tiny Dancer", "Candle in the Wind" czy "Goodbye Yellow Brick Road".

Elton John - 60 lat na scenie

Elton John swoją karierę sceniczną rozpoczął już w 1962 roku. Na przestrzeni 60 lat swojej działalności wydał kilkadziesiąt albumów studyjnych i wypromował dziesiątki hitów - między innymi "Your Song", "Sacrifice" czy "Can You Feel the Love Tonight". Artysta jest laureatem sześciu nagród Grammy, czterech Brit Awards, dwóch Oscarów, Złotego Globu i Tony Award. W 2019 roku swoją premierę miał film Dextera Fletchera "Rocketman", który oparty jest na życiu Brytyjczyka. Obraz został nagrodzony statuetką Oscara z utwór "(I’m Gonna) Love Me Again".