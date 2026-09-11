Kultura i styl Musk atakuje i obraża twórcę filmu o jego życiu Oprac. Maciej Wacławik |

Reżyser Alex Gibney Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

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Elon Musk odniósł się do filmu, który został zaprezentowany w tym tygodniu na festiwalu filmowym w Wenecji, w serii wpisów na platformie X. Jego zdaniem dokument jest "nieudanym atakiem", a fakt, że trwa cztery godziny sprawia, iż jest również "cholernie nudny".

Ocenił też reżysera, 72-letniego zdobywcę Oscara Alexa Gibneya. "Gibney nie ma za grosz uczciwości. Zero" - stwierdził miliarder. "Na szczęście jego filmy są cholernie nudne. To nieudany atak, który popełnia śmiertelny grzech bycia nudnym przez cztery godziny" - cytuje Muska m.in. dziennik "Guardian". "Gibney po prostu stworzył listę osób, które albo mają własne interesy do załatwienia, albo nawet mnie nie znają (ale i tak mają własne interesy do załatwienia). To zgorzkniały starzec, który już dawno stracił rozum" - napisał właściciel X, Tesli i SpaceX.

Musk o "fałszywych zarzutach"

Musk zaprzeczył też twierdzeniu swojej byłej partnerki Ashley St. Clair, jakoby jego ludzie zaoferowali jej 40 milionów dolarów za podpisanie umowy o zachowaniu poufności w kwestiach dotyczących ich relacji. "Nigdy nie zaproponowano jej takiej kwoty. Ona ma w zwyczaju wysuwać fałszywe zarzuty" - napisał.

Ashley St. Clair na festiwalu filmowym w Wenecji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

Pisząc o filmie, sięgnął też do teorii spiskowych, udostępniając mema z marionetkami. Jedna z nich, podpisana jako "Partia Demokratyczna", steruje tą z napisem "Zespół Sorosa", ta z kolei kontroluje marionetkę "Alex Gibney", która steruje marionetkami "Hollywood" i "tradycyjne media". "Trafne" - skomentował miliarder.

Prawnik Muska zapowiedział, że pozwie Gibneya za zniesławienie - podał amerykański nadawca NPR.

Reżyser: ludzie bali się rozmawiać

Dokument "Musk" opowiada o drodze na szczyt pochodzącego z RPA miliardera i jest jednym z najbardziej dyskutowanych filmów międzynarodowego festiwalu w Wenecji, który w tym roku trwa od 2 do 12 września. Twórcy filmu stawiają pytanie, jak to możliwe, że niewybrany w żadnych wyborach potentat branży technologicznej zyskał tak duży wpływ na politykę i debatę publiczną w USA i wielu innych krajach.

Gibney twierdzi, że krytycy, przyjaciele i współpracownicy bali się mówić o Musku. - Panował ogromny strach przed mówieniem - powiedział reżyser przed pokazem filmu w Wenecji. - Rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy, z wyjątkiem kilku odważnych osób obecnych tutaj, odmówili wypowiedzi - dodał.

Alex Gibney na festiwalu filmowym w Wenecji, wrzesień 2026 r. Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

Wywiadu na potrzeby filmu odmówić miał również sam Musk. Na konferencji prasowej we wtorek Gibneyowi towarzyszyła Ahley St. Clair oraz Zoe Schiffer, dziennikarka zajmująca się technologią.