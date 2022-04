Mama Elona Muska opowiada, jak go wychowywała: nie sprawdzałam mu pracy domowej, nie mówiłam, co ma studiować

Praca od najmłodszych lat

Cztery lata później siostry bliźniaczki podjęły pracę jako recepcjonistki. "Moi rodzice traktowali nas jak dorosłe osoby, którym można ufać. Ich wpływ jest widoczny również w tym, jak sama wychowywałam swoje dzieci. Od najmłodszych lat pomagały mi w prowadzeniu biznesu żywieniowego. Tosca wchodziła do mojego gabinetu i pisała na komputerze listy do lekarzy. Elon był bardzo dobry w wyjaśnianiu mi funkcji edytora tekstu. Kimbal też był zawsze pomocny. Moje dzieci odniosły korzyści z tego, że widziały, jak ciężko pracuję, by zapewnić naszej rodzinie dach nad głową, by mieć co włożyć do garnka i żeby wystarczyło na kupno ubrań, choć były to ubrania używane" - napisała w swoich wspomnieniach.