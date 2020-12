Elliot Page: Jestem osobą transpłciową. W końcu pokochałem siebie

Gwiazda serialu "The Umbrella Academy", filmów "Juno" i "Incepcja" znana do tej pory jako Ellen Page poinformowała, że jest osobą transpłciową. "Używam zaimków on/oni, a moje imię to Elliot" - czytamy w poruszającym liście opublikowanym na Instagramie.

Aktor opublikował na Instagramie list, w którym opowiada o korekcie płci. "Drodzy przyjaciele, chcę podzielić się z wami tym, że jestem osobą transpłciową. Używam zaimków on/oni, a moje imię to Elliot. Jestem szczęśliwy, że mogę to napisać i być tu, gdzie jestem" - czytamy we wpisie z 1 grudnia. Post polubiło do tej pory ponad 2 miliony osób.

W kolejnych zdaniach Elliot Page dziękuje osobom, które wspierały go w tej podróży. "Nie jestem w stanie wyrazić, jakie to niesamowite uczucie - w końcu pokochać siebie na tyle, żeby pokazać moje prawdziwe 'ja'. Zainspirowało mnie mnóstwo osób ze społeczności trans. Dziękuję za waszą odwagę, hojność i nieustanną starania, żeby uczynić ten świat zjednoczonym miejscem, pełnym współczucia dla innych. Sam też nie ustanę w walce o równe i pełne miłości społeczeństwo" - pisze Elliot.

"Macie krew na rękach"

W kolejnej części listu aktor zaznacza, że jego radość nie jest do końca pełna. Szczęściu towarzyszy strach. Page pisze o szokujących statystykach dotyczących osób trans w Stanach Zjednoczonych.

"Moja radość prawdziwa, ale też krucha. Boję się hejtu, agresywnych 'żartów'. Dyskryminacja osób trans jest powszechna i ma przerażające konsekwencje. W 2020 roku 40 osób transpłciowych zostało zamordowanych - większość z nich była czarnoskóra lub pochodzenia latynoskiego" - pisze Page.

"Zwracam się do wszystkich polityków, którzy chcą penalizacji opieki zdrowotnej dla osób trans i sprzeciwiają się naszemu prawu do życia; do wszystkich, którzy zarządzają potężnymi portalami, gdzie siana jest wrogość do nas: macie krew na rękach. Spuściliście ze smyczy nikczemną wściekłość, która uderza w społeczność trans. 40 procent dorosłych osób transpłciowych próbowało popełnić samobójstwo. Dość tego. Nie jesteście "czyści" - ranicie ludzi. Nie będziemy na ten temat milczeć" - zapewnia aktor.

"Kocham bycie trans"

W zakończeniu listu Page opisuje, jak czuje się po korekcie płci. "Kocham bycie trans i bycie qeer. Jestem blisko siebie, przytulam się takiego, jakim jestem. Im więcej marzę, tym bardziej rosną moje skrzydła, tym bardziej się rozwijam".

Zwraca się też do innych osób trans: "do wszystkich, którzy doświadczają na co dzień prześladowań, przemocy, nienawiści do samych siebie - widzę was, kocham was i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby zmienić ten świat w lepsze miejsce".

Aktor, aktywista

Elliot Page to kanadyjski aktor, który wystąpił w takich produkcjach, jak "Juno", "Incepcja" Christophera Nolana czy "Zakochani w Rzymie" Woody'ego Allena. Gra także w zyskującym popularność serialu "The Umbrella Academy".

Page znany jest w USA również jako aktywista na rzecz praw środowisk LGBTQ. Po raz pierwszy o swojej orientacji seksualnej opowiedział głośno 14 lutego 2014 roku. W 2018 roku poślubił swoją partnerkę Emmę Portner.

Elliot Page jest pierwszym wyoutowanym aktorem trans z nominacją do Oscara na koncie (za pierwszoplanową rolę kobiecą w "Juno").

Autor:mbl

Źródło: Instagram, tvn24.pl