"Egzorcysta papieża", "Zakonnica II" i ponadczasowe klasyki. Najlepsze horrory na HBO Max

Halloweenowa oferta HBO Max wzbogaciła się o pięć produkcji. Zwolennikom mocnych przeżyć przed ekranem platforma proponuje kinową nowość "Zakonnicę II", opartego na faktach "Egzorcystę papieża", drugi sezon serialu "30 srebrników", trzy części makabrycznego "Hostelu" i kultowy klasyk "Teksańska masakra piłą mechaniczną".

Niecałe dwa miesiące po premierze w kinach na HBO Max pojawiła się kontynuacja słynnej "Zakonnicy" - "Zakonnica II". Oba filmy należą do uniwersum "Obecności" - serii horrorów, która zarobiła dotąd ponad 2 miliardy dolarów. "Obecność" liczy dziewięć filmów (oprócz dwóch części "Zakonnicy" do cyklu należą także "Obecność", "Annabelle", "Obecność 2", "Annabelle: Narodziny zła", "Topielisko. Klątwa La Llorony", "Annabelle wraca do domu", "Obecność 3: Na rozkaz diabła"). Ich twórcy zainspirowali się sprawami opisanymi przez badaczy zjawisk paranormalnych, Eda i Lorraine Warrenów, którzy zajmowali się opętaniami, nawiedzeniami i innymi przejawami działania sił nadnaturalnych. ZOBACZ TEŻ: Pięć kultowych horrorów na Halloween

"Zakonnica II" HBO Max

"Zakonnica" i "Zakonnica II"

Jest rok 1952. Do Watykanu dociera wiadomość, że młoda zakonnica z położonego na odludziu klasztoru Saint Cartha w Rumunii, popełniła samobójstwo. Władze Kościoła wysyłają do zbadania sprawy ojca Burke’a (Demian Bichir). Towarzyszy mu nowicjuszka Irene (Taissa Farminga), która interesuje się zależnościami pomiędzy religią a nauką. W "Zakonnicy" wspólnie odkrywają sekret zakonu: dwie mieszkające w nim siostry zostały zaatakowane przez demona, który przybrał upiorną postać zakonnicy. Jedna została przez niego zabita, a druga, aby uniknąć takiej śmierci, popełniła samobójstwo. Zakon staje się miejscem walki między żywymi i potępieńcami.

W "Zakonnicy II" siostra Irene jeszcze raz staje twarzą w twarz z demonem. Tym razem mamy rok 1956, a akcja dzieje się we Francji. W kościołach dochodzi do serii makabrycznych zgonów duchowych. Watykan prosi Irene o pomoc. Ma poznać motyw demonicznej zakonnicy i wysłać ją z powrotem do piekła. Pomaga jej w tym przeżywająca kryzys zakonnica Debra (Storm Reid). Obie ruszają do dawnego klasztoru, który jest teraz szkołą z internatem dla dziewcząt.

"Egzorcysta papieża" - historia oparta na wspomnieniach

Film powstał na podstawie wspomnień włoskiego księdza Gabriela Amortha, który przeprowadzał egzorcyzmy dla Watykanu. Amorth, który zmarł w 2016 roku, pozostawił po sobie wiele relacji z egzorcyzmów, których dokonywał na całym świecie (jego wspomnienia zostały wydane w książce pod tytułem "Wyznania egzorcysty"). Ksiądz sprzedał prawa do adaptacji swoich wspomnień na rok przed śmiercią i zależało mu na wiernym ich oddaniu. Pisał o zjawiskach niewytłumaczonych przez naukę i medycynę, ale żadnego nie przypisywał demonom czy duchom. W filmie jest inaczej. Twórcy "Egzorcysty papieża" przedstawili Amortha (Russel Crowe) jako superbohatera. Prowadzi on śledztwo w sprawie opętania dziecka i odkrywa spisek, który Watykan próbował utrzymać w tajemnicy - oba te wątki zostały wymyślone przez scenarzystów.

"30 srebrników" - o czym jest serial

Kolejna premiera HBO Max to drugi sezon serialu "30 srebrników". Osiem odcinków docenionej przez krytyków hiszpańskiej produkcji to ciąg dalszy wciągającej historii księdza Vergary (Eduard Fernández) - egzorcysty, boksera i byłego skazańca, który zostaje zesłany przez władze kościelne do położonej na odludziu hiszpańskiej wioski. W okolicy zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Burmistrz oraz lekarka weterynarii próbują dociec prawdy oraz znaczenia pewnej starożytnej srebrnej monety, która okazuje się mieć związek ze spiskiem zagrażającym porządkowi świata. W drugim sezonie serialu większość mieszkańców miasteczka przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Gdy przerażające zjawiska przybierają na sile, bohaterowie muszą stawić czoła nowemu wrogowi (Paul Giamatti). Komuś tak zepsutemu, że boi się go nawet Diabeł.

"Hostel" - trzy przerażające opowieści

Wyprodukowany przez Quentina Tarantino "Hostel 1", ze scenariuszem i w reżyserii Eli Rotha został uznany filmem "szokującym i makabrycznym". Dwóch Amerykanów, Paxton (Jay Hernandez) i Josh (Derek Richardson), wspólnie z nowo poznanym Olim przemierzają Europę z plecakami w poszukiwaniu niezapomnianych wrażeń. Trafiają do hostelu na Słowację. Najpierw świetnie się bawią, ale potem uświadamiają sobie, że zostali uwięzieni w pułapce - miejscu, w którym bogaci biznesmeni płacą, by zaspokoić swe chore zachcianki, mordując niewinnych. W "Hostelu 2" poznajemy trzy młode Amerykanki przebywające w Rzymie na wymianie studenckiej. Natomiast bohaterami "Hostelu 3" są meżczyźni świętujący wieczór kawalerski w Las Vegas, namówieni przez przez dwie kobiety do odwiedzenia prywatnego przyjęcia z dala od centrum.

Rozwiń

"Teksańska masakra piłą mechaniczną"

Kultowy klasyk z 1974 roku, który doczekał się kilku kontynuacji. "Teksańska masakra piłą mechaniczną" jest uznawana za jeden z najlepszych horrorów w dziejach kinematografii. Grupa nastolatków rusza w podróż przez odludne tereny Teksasu. Postanawiają zabrać autostopowicza. Kiedy ten rani niepełnosprawnego Franka, nastolatki wyrzucają go ze swojego wana. To początek tajemniczych wydarzeń. Bohaterowie trafiają na farmę, którą zamieszkuje - jak się niebawem przekonują - rodzina krwiożerczych i okrutnych kanibali polujących na turystów. Młodzi ludzie będą musieli zmierzyć się z najgroźniejszym mordercą - Leatherfacem noszącym maskę z ludzkiej skóry, który zabija za pomocą piły mechanicznej. Rozpoczyna się nierówna walka o życie.

Autor:joan//mro

Źródło: HBO Max