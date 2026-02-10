Efekt Bad Bunny'ego: 178-procentowy wzrost zainteresowania

Bad Bunny gwiazdą Super Bowl LX Halftime Show Źródło: CNN

Gdy organizator Super Bowl ogłosił występ Bad Bunny'ego, aplikacja językowa Duolingo udostępniła przyspieszony kurs "Bad Bunny 101". Cel? Zachęcić do nauki hiszpańskiego. Krótko po niedzielnym występie rapera w przerwie Super Bowl ta sama aplikacja poinformowała stację CBS News, że 60 proc. osób, które dołączyły do wyzwania, nadal uczy się języka. Ta sama platforma po ostatnim show rapera odnotowała 35-procentowy wzrost liczby użytkowników, którzy rozpoczęli naukę języka hiszpańskiego. Poinformowała o tym w serwisie X.

Duolingo saw a 35% increase in Spanish learners last night.



Bad Bunny i nauka hiszpańskiego. 178-procentowy wzrost

Aplikacja językowa Preply podała z kolei, że w ciągu doby od niedzielnego występu odnotowała gwałtowne przyspieszenie zainteresowania językiem hiszpańskim. - Po show zaobserwowaliśmy 178-procentowy wzrost liczby wyszukiwań hasła "nauka hiszpańskiego", co pokazuje, że widzowie nie tylko dobrze się bawili, ale także zostali zainspirowani do nauki - powiedziała Sofia Tavares, dyrektorka ds. marki w Preply, cytowana na stronie aplikacji.

Bad Bunny podczas Super Bowl Źródło: CHRIS TORRES/EPA/PAP

To, że popularność hiszpańskojęzycznego rapera przyczyniła się do wzrostu popularności samego języka hiszpańskiego, można było zauważyć jeszcze przed tegorocznym Super Bowl. W przeddzień wydarzenia "Wall Street Journal" przytoczył wypowiedzi osób od miesięcy szlifujących umiejętności językowe, by zrozumieć swojego idola. Część fanów dokumentowało postępy w nauce w mediach społecznościowych, od TikToka po Instagram. Media piszą wręcz o tysiącach takich nagrań.

Bud Bunny zburzył mit

Bad Bunny był w ubiegłym roku najchętniej słuchanym artystą na Spotify - już po raz czwarty. Wydany przed rokiem album "Debí Tirar Más Fotos" znalazł się w piątce najpopularniejszych w Stanach Zjednoczonych, a ostatnią galę Grammy portorykański raper opuścił z kilkoma statuetkami, w tym za album roku.

"WSJ" na początku lutego odnotował, że sukcesy Bad Bunny'ego pozwoliły zburzyć pewien mit. "Te osiągnięcia pomogły obalić utrwalone od dawna w branży muzycznej przekonanie, że śpiewanie po hiszpańsku ogranicza zasięg artystów i uniemożliwia im podbój Stanów Zjednoczonych, największego rynku muzycznego na świecie" - napisał dziennik.

To ten język nie wymarł?

Ale Bad Bunny nie jest jedynym przykładem muzyka, który inspiruje do nauki języków. W zamieszkałej przez blisko 5,5 miliona osób Republice Irlandii językiem irlandzkim na co dzień posługuje się nieco ponad 600 tys. osób - zauważył w ubiegłym roku "Guardian", zwracając uwagę na fenomen północnoirlandzkiego zespołu Kneecap, rapującego po irlandzku. Dzięki grupie język stał się modny.

Media donosiły o wzroście zainteresowaniem nauką irlandzkiego między innymi w 2024 roku, po premierze filmu "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja". Obraz, w którym raperzy grają samych siebie, zdobył uznanie krytyków i nominacje do rozmaitych nagród. - W Stanach Zjednoczonych ludzie myśleli, że język irlandzki całkowicie wymarł, a inni w ogóle nie wiedzieli o jego istnieniu - stwierdziła nauczycielka tego języka, Savanna Rae, w rozmowie z "Irish Independent".

Conchúr Ó Muadaigh z irlandzkiego stowarzyszenia językowego Conradh na Gaeilge w rozmowie z "Guardianem" ocenił później, że tysiące młodych ludzi inspiruje "autentyczność" języka, jakim posługuje się raperskie trio, dalekiego od języka akademickiego. - Kneecap jest zakorzeniony w rzeczywistości młodych ludzi - stwierdził Irlandczyk.

Rosalía kontra puryści

Do popularyzacji języka katalońskiego, którym posługuje się około 10 mln osób, z pewnością przyczyniła się znana na całym świecie Rosalía. Pochodząca z okolic Barcelony piosenkarka nagrywa głównie po hiszpańsku, ale w niektórych utworach możemy usłyszeć ją w katalońskim wydaniu.

Rosalía Źródło: Sony Music Polska

Wybory językowe Rosalíi czasami budzą jednak kontrowersje. Katalońscy nacjonaliści i puryści językowi grzmieli, gdy w 2019 roku artystka nagrała "Milionaria", singiel w języku katalońskim z wplecionymi hiszpańskimi zwrotami. "Choć [Rosalía - red.] cieszy się ogromną popularnością w tym regionie, fakt że największą międzynarodową gwiazdą z Hiszpanii jest Katalonka śpiewająca po hiszpańsku, irytuje katalońskich nacjonalistów. Wielu z nich wolałoby, aby Katalonia mówiła jednym językiem" - komentował kontrowersje wokół utworu "Guardian".