Edward Hulewicz nie żyje. Artysta miał 84 lata

Macie wielki klub milionerów, którzy się bogacą, natomiast ubożeje polska gospodarka. Firmy polskie, zwłaszcza te małe, plajtują i stoją w obliczu kryzysu przed zimą - mówił w "Kawie na ławę" europoseł KO Andrzej Halicki, odnosząc się do kryzysu energetycznego i inflacji w Polsce. Poseł Partii Razem Adrian Zandberg ocenił, że rząd przerasta wszystko, co "jest bardziej skompilowane niż wciśnięcie przycisku z napisem 'przelew do wszystkich'". Europosłanka PiS Anna Zalewska argumentowała, że wysokie ceny energii to "jest globalny, europejski problem".