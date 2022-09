Edward Hulewicz nie żyje. Jest data pogrzebu piosenkarza i kompozytora

czytaj dalej

Sara James z Polski znalazła się poza pierwszą piątką w finale "America's Got Talent". 14-latka z Ośna Lubuskiego pod Słubicami zachwyciła dzień wcześniej jury i widzów finałowym wykonaniem "Running Up That Hill" z repertuaru Kate Bush. Podczas środowego wielkiego finału zaśpiewała z zespołem Black Eyed Peas. 17. edycję AGT wygrał taneczny zespół Mayyas.