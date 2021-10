Ed Sheeran zakażony koronawirusem. "Będę robił tyle, ile mogę ze swojego domu"

Sheeran nie wspomniał w swoim oświadczeniu, czy był szczepiony przeciw COVID-19. CNN przypomina jednak, że w lipcu wziął udział w amerykańskim wieczornym show "The Late Late Show with James Corden". Zaprezentował tam jeden ze swoich przebojów "Shape of You" w zmienionej wersji - dodając wersy na temat szczepionki przeciwko COVID-19.