Ed Sheeran zagra na PGE Narodowym w Warszawie

Ed Sheeran ogłosił w piątek listę miast, które odwiedzi w ramach "+-=÷ x Tour" (wymawiane jako The Mathematics Tour/Trasa Matematyczna). Europejskie tournée rozpocznie się w irlandzkim mieście Cork 28 kwietnia. Wszystkie występy na tej trasie organizowane są na stadionach.

Ed Sheeran. Nowy album

Trasa będzie promować materiał z najnowszego albumu solowego "=", którego premiera zapowiedziana została na 29 października. Będzie to pierwszy solowy album 30-latka od czasu "÷", który ukazał się w 2017 roku. Wydawnictwo promuje singiel "Visiting Hours", który miał premierę w drugiej połowie sierpnia.

Ed Sheeran o gali MTV Video Music Awards: straszne

Ostatnio Ed Sheeran udzielił wywiadu, w którym z niesmakiem mówił o galach wręczania nagród. - Te sale wypełnione są złością i wzajemną nienawiścią. Atmosfera jest dość nieprzyjemna - powiedział muzyk w programie "The Julia Show" po niedzielnej ceremonii nagród MTV Video Music Awards. Muzyk ocenił tego typu wydarzenia jako "straszne, które pozostawiają w nim często uczucie smutku i przygnębienia".

- Nie podoba mi się to, że wiele osób chce porażki innych. Wszyscy artyści to przemili ludzie, ale otaczają się tymi, którzy chcą wygranej swojej gwiazdy. Jeśli więc jeden artysta jest otoczony dziesięciorgiem takich osób, to wszyscy w pewnym stopniu dają sobie po razie - dodał.