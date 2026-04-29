Kultura i styl

"Tak, ogoliłem głowę". Ed Sheeran wyjaśnia, dlaczego

Ed Sheeran zgolił głowę
Ed Sheeran
Źródło: Reuters Archive
Brytyjski piosenkarz Ed Sheeran we wtorek pochwalił się nową fryzurą. "Tak, ogoliłem głowę" - napisał na Instagramie. Chociaż z wpisu nie wynika, by miało to związek z głośnym ostatnio streamem Łatwoganga, komentujący zwracają uwagę, że Sheeran nagrał z nim niedawno utwór.

Ed Sheeran zamieścił na Instagramie osiem zdjęć i do każdego z nich dodał opis. "Tak, ogoliłem głowę. Chciałem to zrobić, żeby zaznaczyć nowy początek" - wyjaśnił zdobywca czterech Grammy w opisie zdjęcia, na którym pozuje bez swojej rudej czupryny, z którą jest kojarzony od lat. Dodał, że w jego życiu ostatnio wydarzyło się "wiele nowych początków". "Bardzo mi się to podoba i myślę, żeby tak już to zostawić" - podkreślił.

W kolejnych punktach 35-letni piosenkarz pisze m.in. o nadchodzących koncertach w Ameryce Południowej, spotkaniu z holenderskim didżejem i producentem Martinem Garrixem, oglądanym ostatnio serialu i czytanej książce oraz półpaścu, z którym mierzył się przez ostatni miesiąc. "Nie polecam, ale już dochodzę do siebie" - czytamy we wtorkowym wpisie.

"Co za zbieg okoliczności"

Golenie głów stało się jednym z symboli zbiórki pieniędzy na rzecz fundacji Cancer Fighters i wyrazem solidarności z chorymi na raka dziećmi. W ramach akcji Łatwoganga głowy ogoliły m.in. piosenkarka Katarzyna Nosowska, czy blogerka i influencerka Julia Kuczyńska - Maffashion. Chociaż Sheeran nie zasygnalizował, by i on dołączył w ten sposób do akcji, pod jego wpisem nie brak komentarzy w języku polskim. "Myślałam, że przegapiłam moment w którym Ed wpadł do kawalerki Łatwoganga", "Już myślałem, że się ogolił pod zbiórkę", "Trzeba było przyjechać na stream Łatwoganga i się ogolić " - czytamy.

"Co za zbieg okoliczności!" - napisała autorka komentarza, która zwróciła uwagę, że Sheeran wraz Łatwogangiem nagrał nową wersję piosenki "Azizam" ze wstawkami w języku polskim. Współpraca brytyjskiego piosenkarza i influencera z Polski była wynikiem zakładu: Sheeran w ubiegłym roku zapewnił Łatwoganga, że nagra z nim piosenkę, jeśli opublikowany na TikToku film z jego udziałem zdobędzie milion polubień.

To trzeba zobaczyć. Top momenty

Artur Warcholiński, Karol Dejas
