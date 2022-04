Ed Sheeran dedykuje klip Ukrainie. Nakręcił go w Kijowie

Teledysk powstał w Kijowie przed wojną

Ed Sheeran i Lil Baby

Teledysk "2step" z Lil Baby to już czwarty duet Eda Sheerana w ciągu ostatnich miesięcy. Wcześniej Sheeran nagrał utwory "Sigue" i "Forever My Love" z J Balvinem i "Bam Bam" z Camilą Cabello. Pod koniec zeszłego roku piosenkarz wydał premierową płytę, na której znalazły się piosenki, takie jak "The Joker and the Queen", "Collide" i "Shivers". Album "=" sprzedał się w 118 tysiącach egzemplarzy w zaledwie tydzień od premiery - tym samym trafił na szczyt zestawienia Billboard 200.