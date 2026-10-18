Dziennikarze TVN nagrodzeni na festiwalu "Człowiek w zagrożeniu"

Tomasz Patora o sprawie 19-letniego Olka z Grudziądza. "Nie oglądałem w swojej trzydziestoletniej pracy podobnych obrazków" Źródło wideo: TVN24/ Uwaga!, prod. TVN, 2026 Źródło zdj. gł.: Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu, Marta Łącka

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Muzeum Kinematografii w Łodzi po raz 36. zorganizowało Festiwal Mediów "Człowiek w Zagrożeniu", na którym prezentowane i nagradzane są filmy i materiały dokumentalne.

Drugą nagrodę dla reportażu wideo wygrał dziennikarz "Superwizjera" Grzegorz Głuszak za "Hejt i układy po karkonosku" o lokalnym układzie wokół Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Nagrodę Jury Studenckiego w konkursie reportaży wideo zdobył Tomasz Patora z programu "Uwaga!" TVN za materiał "Zabrakło jednego człowieka". Przedstawia wstrząsające kulisy tragicznej śmierci 19-letniego Olka z Grudziądza, który wykrwawił się, pomimo obecności ratowników pogotowia.

Nagrodę Rzeczową Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz otrzymali Jakub Stachowiak i Agata Daniluk, dziennikarze "Superwizjera" TVN za reportaż "Tajemnica sali F szpitala położniczego" o śmierci w szpitalu ciężarnej kobiety, która miała przejść prosty zabieg ginekologiczny.

Nagrody rozdane

W tym roku jury festiwalu za najlepszy film dokumentalny uznało "Igrając z diabłem" w reżyserii Piotra Małeckiego i Macieja Nabrdalika. Dokument przedstawia konsekwencje pracy fotoreportera wojennego, który zmaga się z zespołem stresu pourazowego (PTSD) po uwiecznieniu 28 konfliktów zbrojnych. Oprócz statuetki Białej Kobry reżyserzy otrzymali 20 tysięcy złotych.

Poza Grand Prix przyznano jeszcze kilka innych nagród. "Cierpliwe oko", czyli przyznawaną przez Narodowe Centrum Kultury Nagrodę im. Kazimierza Karabasza, otrzymał film "Silver" w reżyserii Natalii Koniarz. Nagroda im. Aleksandra Kamińskiego za przezwyciężanie zagrożeń trafiła do Aliaksandra Haradko za obraz "DWIŻ", natomiast wyróżnienie przyznawane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich przypadło Emilii Śniegoskiej, autorce filmu "Kumotry".

Nagrodę Specjalną im. Krzysztofa Talczewskiego dla twórcy, który bazując na materiałach archiwalnych zajmuje stanowisko w ważnych sprawach dotyczących zagrożeń stojących przed ludzkością otrzymał Maciej Drygas za film "Pociągi".

W konkursie reportaży telewizyjnych nagrodę dla najlepszej produkcji przyznano Filipowi Gierlachowi za reportaż "Dom Studenta". Wśród reportaży audio nagrodzono "Miłość w czasach AI" autorstwa Agnieszki Szwajgier i Doroty Salus.

W trakcie festiwalu zaprezentowano 70 filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych oraz radiowych. Projekcjom towarzyszyły spotkania z autorami, bohaterami dokumentów i dziennikarzami.