Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń laureatem plebiscytu Korony Równości 2022

Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń głosami internautów został ogłoszony laureatem plebiscytu Korony Równości 2022 w kategorii Media. - Bardzo bym chciał, żeby właściwie całe polskie społeczeństwo przeszło taką drogę do wspierania i szanowania różnorodności, jaką my przeszliśmy jako rodzice transpłciowej córki - powiedział Piotr Jacoń podczas uroczystej gali Kampanii Przeciw Homofobii.

Podczas uroczystej gali Piotr Jacoń podziękował osobom, "których głos słyszał przez ostatni rok". – Gdzieś nasze drogi się przecięły (…) wszędzie tam spotykałem ludzi, którzy z jednej strony chcieli posłuchać naszej historii, żeby trochę się w tej historii przejrzeć – powiedział. - Szczególnie wzruszające były osoby, które chciały opowiedzieć o swojej historii. Dawaliśmy sobie nawzajem siłę i za to bardzo im dziękuję. Ale dziękuję również osobom, dzięki którym do tych spotkań dochodziło, czyli osobom, które w terenie robią aktywizm. Robią go za nas i dla nas jednocześnie – dodał dziennikarz TVN24.