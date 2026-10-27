Kultura i styl Dziennikarz Tomasz Słomczyński nagrodzony na Pomorzu za reportaż o Żuławach Oprac. Ewa Żebrowska |

"Niepokochani". Historia Konrada (Fragment audioserialu TVN24+)

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22 października w Centrum św. Jana w Gdańsku odbyła się gala IX edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej "Wiatr od morza". To inicjatywa ustanowiona ponad dekadę temu, by m. in. wspierać twórców ukazujących Pomorze jako motyw literacki i promować lokalnych autorów.

W kategorii Pomorska Książka Roku 2025 werdyktem jury nagrodzono dziennikarza tvn24.pl Tomasza Słomczyńskiego za reportaż "Delta. Przez Żuławy", który ukazał się nakładem wydawnictwa Czarne.

"To nie miała być książka o Żuławach. Ale kiedy zawędrowałem do Białogóry, gdzie Żuławy się zaczynają, wiedziałem już, że o nich będzie ta książka" - napisał Słomczyński w mediach społecznościowych.

Słomczyński: to dla mnie ważne

"Dziękuję Żuławom. To nie była łatwa relacja. Przypominała szorstką przyjaźń" - zaznaczył. Podkreślił, dlaczego ta nagroda jest dla niego ważna. "Jestem Pomorzaninem. Trochę Kaszubą, Kociewiakiem, Borowiakiem, trochę Żuławiakiem, sopociakiem, trójmieszczaninem. Kawał serducha przechowuję w Słupsku, kawał w Elblągu. Więc jest to nagroda od swoich. Dlatego jest dla mnie ważna" - zaznaczył we wpisie.

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Pomorska Nagroda Literacka "Wiatr od morza" została ustanowiona przez samorząd województwa pomorskiego. Jej operatorem jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.

"Delta. Przez Żuławy". Fragmenty

- Do cmentarza tą drogą, trzysta metrów - mówi Tomek, który codziennie chadza tędy na spacery z psami. A więc na sam początek cmentarz, niech będzie. Tutejszy, ten w lesie, wpisuje się w ideę Cmentarza Nieistniejących Cmentarzy z uwagi na swoje dość efemeryczne istnienie. To zaledwie kilka betonowych bloków, ostatnich z wielu, zapomnianych ekumenicznie przez wszystkich lokalnych bogów - katolickiego, ewangelickiego i mennonickiego. "Delta. Przez Żuławy" Fragmenty reportażu Tomasza Słomczyńskiego

"Delta" Tomasza Słomczyńskiego Źródło zdjęcia: Wydawnictwo Czarne

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(...) Czy cmentarz nada się na rozpoczęcie tej opowieści? To jakby miała się zacząć od końca. Jednak - o czym się wkrótce przekonam - początków i końców, tak jak i samych opowieści, jest tu tak wiele, że pojedyncze historie niepostrzeżenie giną w nurcie, z biegiem lat coraz bystrzejszym, wciąż leniwym jednak, choć w meandrach gwałtownie przyspieszającym, by potem rozlać się spokojnie w szerokim korycie.

Więcej fragmentów z książki można przeczytać TUTAJ. Tomasz Słomczyński jest autorem wielu tekstów i reportaży publikowanych w serwisie TVN24+, a także "Niepokochanych" - ważnego audioserialu TVN24+. To cykl pięciu słuchowisk o mężczyznach w kryzysie. Każdy odcinek to opowieść pacjenta szpitala psychiatrycznego zakończona rozmową z ekspertem.