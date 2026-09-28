Kultura i styl Tak Dua Lipa bawiła się na weselu kuzyna. Nagranie hitem sieci Oprac. Maciej Wacławik |

Dua Lipa i Callum Turner Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: DuaLipa/Instagram

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"Mój kuzyn ożenił się z kobietą swoich marzeń i mieliśmy wielkie albańskie wesele!" - przekazała artystka we wpisie, w którym pokazała też zdjęcia i nagrania z wesela. Widać na nich między innymi nowożeńców w limuzynie, scenę krojenia tortu, orszak aut z powiewającą flagą Albanii, a także Duę Lipę w towarzystwie innych uczestników uroczystości..

Szczególną uwagę mediów i fanów przykuło nagranie, na którym ubrana w czarną kreację Dua Lipa tańczy ze szklanką na głowie. Podobnie jak towarzyszący jej ojciec. Szklanki nie spadają, choć tancerze ich nie przytrzymują, obracając się i klaszcząc w dłonie z uniesionymi rękami. Taniec można zobaczyć na Instagramie piosenkarki, klikając w zdjęcie poniżej.

Nagranie ma ponad dwa miliony czterysta tysięcy polubień i sześć tysięcy komentarzy pełnych zachwytów. "Królowa!", "Dwie szklanki, ani kropli na podłodze i mnóstwo albańskiej energii. To się nazywa duet!", "Czy jest coś, czego nie potrafisz zrobić?" - piszą fani. Ojciec piosenkarki Dukagjin Lipa skomentował skomentował wpis, pisząc: "Wciąż tańczę".

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Dua Lipa - pochodzenie

Dua Lipa jest Brytyjką kosowsko-albańskiego pochodzenia. Według lokalnych mediów ślub kuzyna artystki odbył się w Kosowie. Piosenkarka znana z takich hitów jak "Don't Start Now", "Break My Heart" czy Levitating" Jej rodzice są albańskimi imigrantami pochodzącymi z Kosowa, którzy wyemigrowali na Wyspy Brytyjskie w latach 90. XX wieku. Lipa otrzymała obywatelstwo Albanii w 2022 roku.