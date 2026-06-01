Kameralny ślub i huczne wesele. Media: Dua Lipa powiedziała "tak"

Dua Lipa i Callum Turner Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Doug Peters/PA/PAP

Chociaż piosenkarka, nazywana przez część mediów "księżniczką popu", nie opublikowała w mediach społecznościowych żadnej wzmianki o ślubie, fani składają jej życzenia i gratulacje w różnych językach, publikując komentarze pod jej ostatnimi wpisami na Facebooku i Instagramie. Na tej pierwszej platformie 30-letnią piosenkarkę śledzi 17 mln osób, na drugiej obserwuje ją ponad 87 mln fanów.

Dua Lipa i Callum Turner. Media o trzydniowym weselu

Brytyjskie tabliody "Daily Mail" i "The Sun" dotarły do zdjęć, na których widać nowożeńców obsypywanych konfetti i płatkami kwiatów. Magazyn "Vogue" podał w niedzielę, że Lipa i Callum Turner wzięli ślub w Old Marylebone Town Hall w londyńskim Westminsterze. Stary ratusz słynie z ceremonii ślubnych sław: sakramentalne "tak" powiedzieli tu sobie m.in. Melanie Griffith i Antonio Banderas czy Ringo Starr i Barbara Bach. Również inny Beatles, Paul McCartney dwukrotnie brał ślub w tych progach.

Media zwracają uwagę na klasyczne stroje piosenkarki i aktora: z opublikowanych zdjęć wynika, że Lipa wybrała jasny kostium i kapelusz z szerokim rondem, a jej małżonek dwurzędowy granatowy garnitur.

Według doniesień medialnych nowożeńcy planują trzydniowe wesele na Sycylii, które rozpocznie się w najbliższy czwartek. Na liście gości mają pojawić się takie gwiazdy jak Elton John, Charli XCX, Mark Ronson czy Donatella Versace - wylicza "Vogue". Wśród gości ma być także projektant mody Simon Porte Jacquemus, który - według tych samych doniesień - zaprojektował jedną z sukien panny młodej.

Bariery na drogach dojazdowych do pałacu Palazzo Valguarnera-Gangi w sycylijskim Palermo zaczęły pojawiać się już w sobotę - odnotował "Corriere Della Sera". Miejsce znane jest m.in. wielbicielom kina z adaptacji powieści "Lampart" w reżyserii Luchina Viscontiego z Burtem Lancasterem, Alainem Delonem i Claudią Cardinale. Włoski dziennik pisze o "tłumie" ochroniarzy, którzy mają zadbać o to, by nic nie zakłóciło wesela oraz o czujnych organizatorach, którzy podpisują umowy o zachowaniu poufności z mieszkańcami historycznego centrum miasta, zapewniając bezpłatne miejsca parkingowe w pobliżu, "by tylko oczyścić ulice i uniknąć niepożądanych zdjęć i filmów".

Dua Lipa i Callum Turner w marcu 2026 roku Źródło zdjęcia: Doug Peters/PA/PAP

Dua Lipa potwierdziła zaręczyny z Callumem Turnerem w rozmowie z brytyjskim wydaniem magazynu "Vogue" w 2025 roku. - To naprawdę ekscytujące. Ta decyzja, by razem się zestarzeć, dzielić życie i po prostu być najlepszymi przyjaciółmi na zawsze... to naprawdę wyjątkowe uczucie - wyznała piosenkarka znana na całym świecie z takich hitów jak "Don't Start Now", "Break My Heart" czy "Levitating".

Brytyjski aktor Callum Turner ma na koncie role m.in. w "Atropii", "Eternity. Wybieram ciebie" czy "Władcach przestworzy". Media sugerują, że 36-latek ma szansę wcielić się w Jamesa Bonda w kolejnym filmie o agencie 007.

Redagował AM