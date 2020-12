Startuje druga odsłona poruszającej akcji Playera i Fundacji ITAKA - "Nieobecni są wśród nas"

Zbliżający się okres świąt szczególnie kojarzy się z rodziną, przyjaciółmi, po prostu ludźmi, których kochamy. Nie wszyscy jednak mają to szczęście i spędzą te wyjątkowe chwile w towarzystwie najbliższych. Ich bliscy zaginęli, a oni muszą zmierzyć się z ogromną pustką. Dręczą ich też te same pytania bez odpowiedzi: "Co się stało?", "Dlaczego?".