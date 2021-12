"Od kiedy jesteś Żydem?". Premiera filmu dokumentalnego "Dowód tożsamości"

"Dowód tożsamości" w reżyserii Mikołaja Grynberga to autorski zapis poruszających rozmów z przedstawicielami różnych pokoleń polskich Żydów. Jak czują się we współczesnej Polsce? Co ich boli? O czym marzą? Jak ewoluuje pamięć o Zagładzie i jaką rolę pełni w świadomości dzisiejszych dwudziestolatków? Film dokumentalny produkcji Muzeum POLIN od piątku można oglądać w serwisie TVN24 GO.

Film o polskich Żydach, ale nie tylko

Nie jest to jednak film wyłącznie o polskich Żydach. To obraz współczesności - uniwersalny, bo odwołuje się do pytań, z którymi mierzymy się wszyscy. O to, kim jesteśmy. O to, jak miejsce urodzenia wpływa na nasz los i nasze wybory, o nasze lęki i marzenia. O Polskę.