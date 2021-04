Trzecia edycja "Down the road" jeszcze w tym roku. Trwa nabór uczestników

Przemek Kossakowski po raz kolejny wyruszy we wspólną podróż z grupą osób z zespołem Downa. Rozpoczęły się poszukiwania chętnych do udziału w trzeciej edycji programu "Down the road". Premiera sezonu w Player.pl planowana jest pod koniec roku.

"Down the road" to polska wersja belgijskiego formatu. Program opowiada o szóstce młodych osób z zespołem Downa, które wraz z Przemkiem Kossakowskim ruszają w podróż życia. W trakcie wyprawy konfrontują się z niesprawiedliwymi stereotypami i pokazują, że chcą żyć w pełnoprawny sposób.

"Ludzie o niezwykłym potencjale"

Trwają poszukiwania uczestników trzeciej edycji programu. Aby wziąć w niej udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: downtheroad.pl. Kolejny sezon programu w serwisie Player.pl pojawi się pod koniec 2021 roku. Za produkcję odpowiada firma WIERNIK PRO.

"Trzecia odsłona Down the road powinna moim zdaniem ostatecznie dowieść, że ludzie z zespołem Downa to społeczność złożona z ludzi o niezwykłym potencjale, którzy potrzebując pomocy, sami są w stanie dać wiele w zamian" - komentuje Przemek Kossakowski.

"Down the road" w Player.pl TVN

Autor:red.

Źródło: TVN