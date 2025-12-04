Logo strona główna
Kultura i styl

Dorota Wellman z nagrodą specjalną VIVA! People Power 2025

Dorota Wellman i siostra Małgorzata Chmielewska podczas gali VIVA! People Power 2025
Dorota Wellman z nagrodą specjalną VIVA! People Power 2025
Źródło: TVN
Wierzę, że ludzi dobrej woli jest więcej - powiedziała Dorota Wellman, odbierając w środę nagrodę specjalną VIVA! People Power 2025. Po krótkim wystąpieniu dziennikarka ruszyła w stronę widowni, by wręczyć bukiet kwiatów siostrze Małgorzacie Chmielewskiej.

Laudację przed wręczeniem nagrody wygłosiła Kasia Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN. Jak wskazała, Dorota Wellman "z odwagą, z autentycznością, dbałością, stała się ikoną. Jest marką samą w sobie, która ma wielkie zasługi w świecie dziennikarskim, ale także życiu społecznym".

- Jej poczucie humoru, dystans do samej siebie, dystans do świata powoduje, że ją kochamy i że czujemy, że jest taka nasza, że jest nam tak bliska. Pomaga kobietom, dodając im odwagi, ale przede wszystkim pomaga wszystkim potrzebującym - kontynuowała Kasia Kieli.

Polska

Dorota Wellman z nagrodą specjalną

Dorota Wellman rozpoczęła swoje wystąpienie mówiąc, że nagroda jest dla niej "zaszczytem". - Cały czas jestem człowiekiem wierzącym. Wierzę, że ludzi dobrej woli jest więcej i mam nadzieję, że wszystkie podziały miną, a my będziemy się wzajemnie sobie przyglądać z miłością i ciekawością - podkreśliła dziennikarka.

- Jeślibym dostała jakąkolwiek statuetkę, to oddałabym ją jednej osobie, która jest na tej sali. Jako że nie mam statuetki, oddam kwiaty - dodała. Następnie z bukietem ruszyła w stronę widowni, po czym wręczyła kwiaty siostrze Małgorzacie Chmielewskiej. 

3.12.2025
Dorota Wellman i siostra Małgorzata Chmielewska podczas gali VIVA! People Power 2025
Źródło: Radosław NAWROCKI / Forum

Przełożona wspólnoty "Chleb Życia" podczas tej samej gali odebrała nagrodę w kategorii "Człowiek dla człowieka". Jak czytamy na stronie magazynu "Viva!", siostra Chmielewska "od lat wspiera osoby w kryzysie bezdomności i wykluczenia, prowadząc Wspólnotę 'Chleb Życia' i dając przykład, jak z oddaniem służyć najbardziej potrzebującym".

Monika Olejnik nagrodzona

W gronie laureatów VIVA! People Power 2025 znalazła się także między innymi Monika Olejnik. Dziennikarka TVN24 została wyróżniona nagrodą specjalną. Redaktorka naczelna "Vivy!" Katarzyna Przybyszewska-Ortonowska w laudacji podkreśliła, że Monika Olejnik jest zawsze sobą, a "w dążeniu do prawdy jest bezkompromisowa i odważna".

"Odkręcę wrotki". Monika Olejnik z nagrodą specjalną VIVA! People Power 2025
"Odkręcę wrotki". Monika Olejnik z nagrodą specjalną VIVA! People Power 2025

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: viva.pl, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radosław NAWROCKI / Forum

Dorota Wellman TVN Media Kasia Kieli
