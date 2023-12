Dorota Wellman Panią Mikołaj. "Mamy równość płci również w tej sprawie"

Dorota Wellman w spotach "Podaruj Misia"

Każda z gwiazd tegorocznej edycji "Podaruj Misia" nagrała też świąteczny spot. Rolę Mikołaja zagrała, już po raz drugi, Dorota Wellman. - O przepraszam, nie jestem Mikołajem tylko Panią Mikołaj - prostuje w rozmowie z tvn24.pl prowadząca "Dzień Dobry TVN". - Uważam to za bardzo dowcipny pomysł i bardzo się z cieszę, że mamy równość płci również w tej sprawie. Czasami trzeba zamienić się rolami. Mężczyźni już tyle lat byli Mikołajami... Przyszła pora na panie. Czuję się w tej roli cudownie - śmieje się dziennikarka. W swojej prywatnej kolekcji misiów ma dwa ulubione: Dorotkę w dżinsach i Prokopka z długimi nogami. - Uważam, że posiadanie własnego misia to jest zaszczyt. Cieszę się, że zostałam tak wyróżniona. Co roku dokupuję do swojej kolekcji nowe, które mi się podobają lub takie, z których twórcami czuję się związana. Większość idzie w dziecięce ręce, bo tak jednak jest najlepiej. Miś jest najlepszym prezentem świata. Sprawiamy przyjemność obdarowanemu, a nasze pieniądze idą na słuszne cele - mówi Wellman. CZYTAJ TEŻ: Dorota Wellman i inne gwiazdy TVN w akcji "Podaruj Misia"