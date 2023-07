"Sukcesem nie jest sam remont". Dorota Szelągowska o bohaterach programu, o terapii i ważnych emocjach

Bohaterami "Totalnych remontów Szelągowskiej" są ludzie, którzy "o sobie samych nie myślą nigdy". Są za to bardzo zaangażowani w niesienie pomocy innym. Do programu zgłaszają ich znajomi lub przyjaciele. Remont jest dla nich niespodzianką. - Staram się cholernie podczas tego programu, żeby pokazać im: zobacz, kim jesteś, zobacz, jak ludzie cię widzą, oni chcą dla ciebie jak najlepiej, jesteś wystarczająco dobry. I to się udaje. To jest największy sukces. Nie ten pięknie zrobiony remont. Dla tych ludzi w tym programie najważniejsze jest to, że oni po raz pierwszy zobaczyli siebie - mówi Dorota Szelągowska w rozmowie z Justyną Szyc-Nagłowską, autorką podcastu "Nagłowska na głos".

Dorota Szelągowska o terapii

Szelągowska od dawna mówi o tym, jak ważna jest w życiu znajomość własnych potrzeb i zdrowie psychiczne, co bardzo doceniają obserwatorzy jej mediów społecznościowych. "W terapii byłam miliard lat. W różnych terapiach. Przerobiłam to, co umiałam i pewnie jeszcze kiedyś wrócę po więcej. Na razie zażegnałam ataki paniki, które przez kilka lat rujnowały mi życie. Potrafię nazywać emocje, poczuć je i brać codziennie 10 mg leku, który odpowiada za poziom serotoniny w mojej głowie. Jest okej", pisze w swojej nowej książce "Miało być zabawnie, a wyszło jak zwykle". W rozmowie z Szyc-Jagłowską wróciła do tematu terapii. - Kiedyś miałaś drzazgę, ta drzazga ci wrosła. Ty ją czujesz - może nie czujesz jej 24 godziny na dobę, ale gdzieś tam ruszysz ręką nie w tę stronę, jest nie ta pogoda… Terapia polega na tym, że trzeba to rozciąć, tę drzazgę wyjąć, co będzie bolało, i dać się temu zagoić. Tej drzazdze trzeba się przyjrzeć bardzo dokładnie - mówi Szelągowska. Dodaje, że wiedza, którą wyniosła ze spotkań z terapeutką, uwolniła ją od lęku. - Wydaje mi się, że każdy z nas powinien przejść terapię, a jakiś przedmiot w szkole należałoby zastąpić nauką o emocjach.