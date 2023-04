"Dorota kontra Dorota", czyli Szelągowska remontuje mieszkanie dla siebie i córki

"Moje poprzednie mieszkanie było za duże i za luksusowe. To, w którym mieszkam teraz, dużo bardziej do mnie pasuje. Czuję się jak w domu. Po prostu. Skrzypi podłoga, są krzywe ściany i stara klatka schodowa" - napisała projektantka na Instagramie. Mieszka z pięcioletnią córką Wandą (projektantka ma też 20-letniego syna Antoniego, który studiuje aktorstwo na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi).

"Dorota kontra Dorota" - nowy program w TVN Style

Dorota Szelągowska w nowym programie wystąpi w dwóch rolach: projektantki i klientki. Będzie to powodowało szereg konfliktów i nieporozumień. Nowe, wymarzone i wyczekane mieszkanie Doroty mieści się w starej kamienicy z 1936 roku. Ma 80 metrów kwadratowych i niewielki balkonik. Układ pokoi zaprojektowany został w okresie międzywojennym i zupełnie nie odpowiada współczesnym potrzebom. Dorota chciałaby uzyskać otwartą przestrzeń połączoną z kuchnią, dwie łazienki i przytulne sypialnie. Od razu wiadomo, że remont nie będzie należał do najłatwiejszych.

Szelągowska o chorobie mamy

Dorota Szelągowska, projektantka wnętrz i gwiazda TVN Style, jest córką pisarki Katarzyny Grocholi. Pod koniec ubiegłego roku Szelągowska napisała w felietonie do "Wysokich Obcasów Extra", że jej mama jest ciężko chora. Grochola miała o to pretensje do córki, bo nie chciała publicznie mówić o chorobie. "Najbardziej czułam się wkurzona, kiedy ostatnio byłam chora, o czym moja córka wspomniała w swoim felietonie. Zadzwoniła i zaczęła błagać o przebaczenie" - opowiadała pisarka w rozmowie z Piotrem Jaconiem w programie "Bez polityki" w TVN24 GO.

Szelągowska nie boi się poruszać publicznie ważnych tematów. "Gdy 20 lat temu nerwica lękowa i ataki paniki sprawiły, że przestałam wychodzić z domu, szukałam jakiejkolwiek iskierki nadziei, że to się może skończyć. (...) Więc jeśli jesteś właśnie w podobnym stanie, to chcę Ci powiedzieć, że to się kończy, można z tego wyjść, może być lepiej. Po prostu, że jest nadzieja. (...) Potykam się, ale jestem mega szczęśliwa. Bywam - i to jest ok. Dzięki ciężkiej pracy nad sobą. (...) Jedyną drogą jest dobra terapia i odpowiednio dobrane leki" - napisała w marcu do swoich obserwatorów.