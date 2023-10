Dorota Szelągowska: to nie są puste frazesy, twój głos się liczy

Głosuj. Przygotuj się do tego. Idź na wybory. Błagam! - apeluje do swoich fanów Dorota Szelągowska. Zaprasza też na nowy odcinek "Totalnych remontów Szelągowskiej". Tym razem będzie robiła remont domu we wsi Staroźreby niedaleko Płocka. Premiera dziś o godz. 21. 35 na antenie TVN i w Playerze.

Ekipa pojawi się w Stroźrebach pod Płockiem. Bohaterem "Totalnych remontów Szelągowskiej" jest Krzysztof, który oddał synowi nerkę. Mężczyzna razem z Ochotniczą Strażą Pożarną chętnie pomaga innym. Znajomi i bliscy postanowili mu podziękować i zgłosili go do programu. Dorota Szelągowska całkowicie odmienia stary dom, w którym mieszka Krzysztof z synem. "To będzie piękny odcinek" - zapowiadają producenci. - Ja uwielbiam [w tym programie] nie tylko to, że mogę remontować domy, ale też to, że mogę państwu pokazać, jacy ludzie są fajni (...) Wiecie, co łączy naszych wszystkich bohaterów? Za każdym razem, kiedy się dowiadują, bo to jest naprawdę dla nich niespodzianka, pytają: "Ale dlaczego ja?". "Jest tylu innych ludzi" - to jest tekst, który zawsze się pojawia. A my im pokazujemy, że jeśli zadbasz o siebie, masz więcej siły, żeby pomagać - mówiła Szelągowska w "Dzień Dobry TVN". CZYTAJ TEŻ: "Sukcesem nie jest sam remont". Dorota Szelągowska o bohaterach programu, o terapii i ważnych emocjach

Rozwiń

Dorota Szelągowska o wyborach

Dorota Szelągowska zamieściła na Instagramie post, w którym namawia fanów do głosowania. "To jest mój osobisty apel. Do wszystkich - niezależnie od płci, wiary, poglądów politycznych - IDŹCIE NA WYBORY. To jest nasze prawo i obowiązek. Po to nasi przodkowie przelewali krew, żebyśmy żyli w demokratycznym kraju, a wolne wybory to kwintesencja demokracji" - napisała. Do postu dołączyła nagranie, w którym zadaje obserwatorom prowokacyjne pytania. - Załóżmy, że mielibyście komuś oddać swoje pieniądze albo dać pod opiekę dzieci. Chcielibyście mieć wpływ na to komu? A może niech te decyzje podejmie wasza sąsiadka z trzeciego piętra, którą znacie tylko z widzenia? Albo w ogóle jakaś grupa ludzi, których nigdy nie widzieliście na oczy? - mówi.

Szelągowska przypomniała też fanom, że rząd "nie ma swoich pieniędzy", a budżet państwa tworzony jest m.in. z podatków. - Więc warto wiedzieć, na co te pieniądze będą wydawane. No i jeszcze warto zdać sobie sprawę z tego, że posłowie, senatorowie, rząd to są nasi pracownicy. My im płacimy, a oni w naszym imieniu podejmują różne ważne decyzje, więc chyba warto mieć na to wpływ, prawda? I po to wszystko są właśnie wybory - mówi Szelągowska.

Na zakończenie dodała, że "partia, która teraz rządzi", została wybrana mniej niż jedną trzecią głosów - na Prawo i Sprawiedliwość w wyborach 2019 roku głosowało 8 milionów z 30 milionów uprawnionych. - Jak to możliwe? Normalnie. 12 milionów uprawnionych zostało w domu i nie głosowało. Czyli rządzący nami ludzie podejmują decyzje w imieniu 8 milionów, a decyzje dotyczą nas wszystkich. Po to są wybory mili państwo. I to nie są puste frazesy. Twój głos się liczy. Nie musisz głosować jak twoja żona, twój mąż, twoja mama, twój tata, jakaś celebrytka z Internetu. Ale głosuj. Przygotuj się do tego. Idź na wybory. Błagam! - apeluje Szelągowska.

Rozwiń

Źródło: Instagram, "Dzień Dobry TVN"